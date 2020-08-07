Издание ZDNet, со ссылкой на болгарских правоохранителей, сообщает о задержании хакера Instakilla (настоящее имя не разглашается). Подозреваемого обвиняют во взломе, вымогательстве и продаже похищенной у компаний информации в интернете. В ходе обысков в Пловдиве у хакера были изъяты несколько компьютеров, смартфонов, флеш-накопителей, а также неназванное количество криптовалюты.

Instakilla активен примерно с 2017 года, хотя широкую известность он получил лишь в прошлом году. Так, летом 2019 года именно Instakilla слил в сеть информацию, похищенную у Национального налогового управления Болгарии, хотя он и не принимал непосредственно участия в самом взломе.

Осенью того же года хакер скомпрометировал официальные форумы Comodo, а затем взял на себя ответственность за взлом ряда итальянских и голландских форумов для секс-работников (в этих странах проституция является законной).

В текущем году Instakilla связывали с крупным взломом форумов Stalker Online, откуда он похитил более 1,2 миллиона пользовательских записей, которые затем выставил на продажу на хакерском форуме. На этом же форуме у злоумышленника было что-то вроде собственного «магазина», где он продавал похищенные у компаний данные (включая две неназванные болгарские организации, местного хостинг-провайдера и сервис электронной почты). Причем в итоге Instakilla забанили на этом форуме за мошенничество.

Как несложно понять по перечисленным выше инцидентам, в основном Instakilla предпочитал взламывать уязвимые форумы vBulletin, откуда он похищал базы данных. Также у преступника был собственный сайт, где он предлагал свои хакерские услуги всем желающим.

В настоящее время известно, что Instakilla был задержан властями на 72 часа.