Швейцарский программист Тилль Коттманн (Till Kottmann) давно изучает различные утечки данных. Он собирает ­случайно попавшие в сеть данные крупных технологических компаний, которые утекают через неправильно настроенные репозитории, облачные серверы и онлайн-порталы. Однако на этой неделе Коттман столкнулся с утечкой другого рода.

Анонимный хакер, утверждающий, что ранее в этом году он взломал компанию Intel, залил на Mega и прислал Коттману дамп размером 20 Гб, в котором содержатся исходные коды и внутренние документы компании (в том числе имеющие пометки «конфиденциально» или «секретно, не для разглашения»). Злоумышленник заверил, что это лишь первая часть похищенных данных. В настоящее время дамп можно свободно найти на торрент-трекерах, файлообменниках и так далее.

Интересно, что среди исходных кодов, связанных с Intel Purely Refresh для процессоров Xeon, обнаружились комментарии, содержащие слово «backdoor», а некоторые зашифрованные архивы из дампа оказались защищены такими элементарными паролями, как «Intel123» и «Intel123».

Журналисты издания ZDNet сообщают, что они показали дамп экспертам, которые специализируются на процессорах Intel, и те сочли информацию достоверной (хотя пожелали остаться неизвестными из-за этической стороны вопроса).

Согласно собственному анализу издания, утечка содержит интеллектуальную собственность компании Intel, в том числе касающуюся дизайна и конструкции различных чипсетов. В файлах можно найти технические спецификации, гайды по продуктам и руководства для процессоров, датированных 2016 годом. Большинство документов и исходников связаны с платформой Kaby Lake и грядущей Tiger Lake, хотя небольшое количество документов, касаются и других продуктов, в том числе разработанных Intel для SpaceX.

Похоже, в дампе нет конфиденциальных данных о клиентах или сотрудниках Intel, однако пока неизвестно, к какой еще информации неизвестный хакер мог получить доступ.

Сам Тилль Коттман пишет, что в дамп входят:

  • гайды Intel ME Bringup + (flash) инструменты + образцы для различных платформ;
  • Kabylake (Purley Platform) BIOS Reference Code и Sample Code + код инициализации (кое-что экспортировано из репозиториев git с полной историей);
  • исходники Intel CEFDK (Consumer Electronics Firmware Development Kit)
  • исходные коды Silicon/FSP для различных платформ;
  • различные инструменты для разработки и отладки;
  • Simics Simulation для Rocket Lake S и, возможно, для других платформ;
  • различные «дорожные карты» и другая документация;
  • бинарники для драйверов Camera, разработанные Intel для SpaceX;
  • схемы, документы, инструменты + прошивка для невыпущенной платформы Tiger Lake;
  • обучающие видео Kabylake FDK;
  • Intel Trace Hub + файлы декодера для различных версий Intel ME;
  • образцы кода Elkhart Lake Silicon Reference and Platform;
  • связанные с Verilog данные для различных платформ Xeon;
  • дебагинг билдов BIOS/TXE для различных платформ;
  • Bootguard SDK (зашифрованный zip);
  • Intel Snowridge/Snowfish Process Simulator ADK;
  • различные схемы;
  • шаблоны маркетинговых материалов Intel (InDesign).

Представители Intel заявили, что уже расследуют ситуацию, но отрицают, что компания пострадала от взлома. Вместо этого они полагают, что утечка могла произойти из-за того, что некто, имеющий доступ к Intel Resource and Design Center, без разрешения загрузил оттуда конфиденциальные данные, а затем поделиться ими со швейцарским исследователем.

Интересно, что при этом сам злоумышленник утверждает, что он получил доступ к информации через незащищенный сервер, размещенный в CDN Akamai, а не с помощью учетной записи Intel Resource and Design Center.

Переписка Коттмана с хакером

 

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