Что такое бинарные часы?
Впервые бинарные часы были созданы в сороковых годах прошлого века в Японии и задумывались как тренажер для памяти. Принцип их работы прост — они показывают время не в привычной нам десятичной системе счисления, а в двоичной.
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Подробнее о разных видах двоичных часов на сайте магазина «Секунда».
Единицы и нули в наших часах обозначим светодиодами: светящийся светодиод — единица, потушенный светодиод — ноль. Я использую четыре светодиода для отображения часов и шесть светодиодов — для минут. Формат времени будет двенадцатичасовой.
Подбор микросхем
Основной этап в создании и проектировании любого устройства — подбор микросхем, и бинарные часы не исключение. Для меня главные критерии — компактность корпуса, достаточное количество ног, ток потребления и напряжение питания, поэтому мой выбор в итоге пал на контроллер ATmega328p компании Microchip.
Для построения часов нам необходима микросхема часов реального времени (RTC — real time clock) — это вид микросхем, предназначенных для отсчета времени в «реальных» единицах (секунды, минуты, часы). Они зависимы от источника питания, который может быть как внешним, в виде сменной батареи или литиевого аккумулятора, так и встроенным в корпус микросхемы.
Тактовые сигналы для отсчета времени получают с внешнего кварцевого резонатора, а реже — из питающей электросети. Точность отсчета как раз и зависит от качества и точности настройки внутреннего генератора или внешнего кварцевого резонатора. При этом точность кварца и RTC указывается не в герцах и не в процентах, а в parts per million (количество миллионных частей от какой-то средней величины):
±12 ppm,
±50 ppm.
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