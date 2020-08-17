Однажды на просторах eBay я увидел бинарные часы и загорелся идеей их купить. К сожалению, тогда они стоили около 250 долларов, а таких денег у меня не было. Но часы мне так понравились, что я решил собрать такие же самостоятельно. Сказано — сделано.
 

Что такое бинарные часы?

Впервые бинарные часы были созданы в сороковых годах прошлого века в Японии и задумывались как тренажер для памяти. Принцип их работы прост — они показывают время не в привычной нам десятичной системе счисления, а в двоичной.

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Подробнее о разных видах двоичных часов на сайте магазина «Секунда».

Единицы и нули в наших часах обозначим светодиодами: светящийся светодиод — единица, потушенный светодиод — ноль. Я использую четыре светодиода для отображения часов и шесть светодиодов — для минут. Формат времени будет двенадцатичасовой.

INFO

На случай, если ты забыл, как переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную:

 

Подбор микросхем

Основной этап в создании и проектировании любого устройства — подбор микросхем, и бинарные часы не исключение. Для меня главные критерии — компактность корпуса, достаточное количество ног, ток потребления и напряжение питания, поэтому мой выбор в итоге пал на контроллер ATmega328p компании Microchip.

Контроллер ATmega328p
Контроллер ATmega328p

Для построения часов нам необходима микросхема часов реального времени (RTC — real time clock) — это вид микросхем, предназначенных для отсчета времени в «реальных» единицах (секунды, минуты, часы). Они зависимы от источника питания, который может быть как внешним, в виде сменной батареи или литиевого аккумулятора, так и встроенным в корпус микросхемы.

Тактовые сигналы для отсчета времени получают с внешнего кварцевого резонатора, а реже — из питающей электросети. Точность отсчета как раз и зависит от качества и точности настройки внутреннего генератора или внешнего кварцевого резонатора. При этом точность кварца и RTC указывается не в герцах и не в процентах, а в parts per million (количество миллионных частей от какой-то средней величины): ±12 ppm, ±50 ppm.

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