В начала 2020 года киберполиция Украины начала сотрудничать с одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Binance. Дело в том, что эксперты биржи нередко обнаруживают транзакции, потенциально связанные с финансовыми преступлениями и мошенничеством, а чтобы найти и наказать винновых, им требуется помощь правоохранительных органов. Для этого руководством Binance был создан проект Bulletproof Exchanger, который должен способствовать выявлению вредоносной активности в криптовалютной экосистеме, а также помочь отследить стоящих за этим злоумышленников. В рамках проекта биржа сотрудничает со специалистами TRM Labs.

Проект Bulletproof Exchanger уже приносит свои плоды. На этой неделе киберполиция Украины, совместно с Главным следственным управлением и специалистами Binance, сообщила о разоблачении и задержании преступной группы, трое участников которой управляли 20 обменниками в даркнете и предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных незаконным путем.

За 2018-2019 годы эти люди совершили финансовые операции на 42 000 000 долларов. В основном они отмывали деньги, полученные за счет хакерских атак на международные компании и распространения малвари, а также средства, похищенные с банковских счетов иностранных компаний и граждан.

Правоохранители провели обыски, по результатам которых были изъяты: компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства на сумму более 200 000 долларов. Сообщается, что во время предварительного осмотра изъятой техники полицейские обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности задержанных.

Теперь подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы, но досудебное расследование по этому делу еще продолжается.

Фото: Департамент киберполиции Украины