Ядро Linux — основа большинства программных маршрутизаторов и файрволов, и неудивительно — количество функций сетевого уровня в нем огромно. Тем не менее в Linux есть ряд полезных и необычных функций для работы с канальным и физическими уровнями, которые часто остаются в тени. Давай попробуем компенсировать этот пробел.

Используем ethtool

Сначала рассмотрим утилиту для общения с сетевыми картами на самых низких уровнях — ethtool.

С помощью команды ip можно просмотреть и поменять почти все, что касается сетевого стека ядра, но, если речь идет об аппаратной части самой карты, тут без ethtool не обойтись.

Например, все мы знаем, что MAC-адрес сетевой карты легко поменять.

$ ip link show eth0 2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 00:08:a2:0a:52:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff $ sudo ip link set dev eth0 address 00:aa:bb:cc:dd:ee $ ip link show eth0 2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 00:aa:bb:cc:dd:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

С точки зрения ядра, у eth0 теперь новый адрес. Оригинальный адрес остался только в прошивке сетевой карты. В выводе ip его не найти, но ethtool способна заглянуть глубже.

$ ethtool --show-permaddr eth0 Permanent address: 00:08:a2:0a:52:cd

Многие сетевые карты поддерживают аппаратное ускорение некоторых функций, например вычисление контрольных сумм пакетов TCP и UDP. Просмотреть полный список функций и их состояние можно командой ethtool --show-features <interface> . Обычно все, что поддерживается, включено по умолчанию, но убедиться не будет лишним.

Если ты работаешь без физического доступа к оборудованию, наверняка тебе уже приходилось искать нужный порт. Традиционный метод — потушить порт ( sudo ip link set <interface> down ) и попросить напарника посмотреть, какой из портов потух. Но в ряде случаев найти физическое расположение порта можно без ущерба для трафика с помощью команды ethtool --identify <interface> . Она заставляет указанную карту моргать светодиодом, который отвечает за индикацию up/down. Увы, работает не со всеми моделями карт — помни, что бывает и ложноотрицательный результат.