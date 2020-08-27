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Используем ethtool
Сначала рассмотрим утилиту для общения с сетевыми картами на самых низких уровнях — ethtool.
С помощью команды
ip можно просмотреть и поменять почти все, что касается сетевого стека ядра, но, если речь идет об аппаратной части самой карты, тут без ethtool не обойтись.
Например, все мы знаем, что MAC-адрес сетевой карты легко поменять.
$ ip link show eth0
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:08:a2:0a:52:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
$ sudo ip link set dev eth0 address 00:aa:bb:cc:dd:ee
$ ip link show eth0
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:aa:bb:cc:dd:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
С точки зрения ядра, у eth0 теперь новый адрес. Оригинальный адрес остался только в прошивке сетевой карты. В выводе
ip его не найти, но
ethtool способна заглянуть глубже.
$ ethtool --show-permaddr eth0
Permanent address: 00:08:a2:0a:52:cd
Многие сетевые карты поддерживают аппаратное ускорение некоторых функций, например вычисление контрольных сумм пакетов TCP и UDP. Просмотреть полный список функций и их состояние можно командой
ethtool --show-features <interface>. Обычно все, что поддерживается, включено по умолчанию, но убедиться не будет лишним.
Если ты работаешь без физического доступа к оборудованию, наверняка тебе уже приходилось искать нужный порт. Традиционный метод — потушить порт (
sudo ip link set <interface> down) и попросить напарника посмотреть, какой из портов потух. Но в ряде случаев найти физическое расположение порта можно без ущерба для трафика с помощью команды
ethtool --identify <interface>. Она заставляет указанную карту моргать светодиодом, который отвечает за индикацию up/down. Увы, работает не со всеми моделями карт — помни, что бывает и ложноотрицательный результат.
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