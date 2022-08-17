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Эта статья рассчитана на читателя, уже знакомого с основами электроники, ее можно рассматривать как расширенный сборник тезисов. Если тебя заинтересовала электроника и ты задумался об организации мастерской, но не знаешь, что нужно приобрести в первую очередь, то эта статья для тебя. Начинающим, которые только хотят научиться паять, мы можем посоветовать сначала прочитать статью «Время паять! Подбираем инструменты и осваиваем искусство пайки».
Паяльник
Про паяльники я уже писал в предыдущей статье, однако хочется добавить еще несколько вещей. Паяльники можно разделить на две категории — с медным и с никелированным жалом. В последнем случае оно необязательно будет медным. Паяльники с медным жалом могут быть как простейшие с нихромовым нагревателем, например ЭПСН, так и более навороченные с керамическим. В целом керамический нагреватель более надежный, но стоит дороже.
У паяльника с медным жалом есть одно неоспоримое преимущество: паять им проще, и в этом плане он очень хорош для обучения. На этом, пожалуй, преимущества заканчиваются (не считая цену). А вот недостатков у него гораздо больше, и почти все они связаны с тем, что медное жало надо время от времени подготавливать к работе, а именно подтачивать его и залуживать. Обычно это делают с помощью напильника: жалу придают желаемую форму (чаще всего напоминающую шлицевую отвертку), после чего сразу тщательно залуживают.
Зачищать от нагара все жало не имеет смысла, достаточно обточить и залудить только рабочую поверхность. Однако со временем заточка будет портиться, а жало обгорать: канифоль обугливается на жале, медь окисляется воздухом, а рабочая поверхность жала растворяется в припое (растворяется не то чтобы очень быстро, но заметно). Перегрев жала и использование агрессивных флюсов (ортофосфорная кислота, хлорид аммония, соляная кислота с хлоридом цинка) здорово ускоряют выгорание жала.
Если верить олдскульным советам, то жало лучше не обрабатывать напильником, а отковывать молотком, тогда заточка держится дольше. Но поскольку перед отковкой жало нужно обязательно вынуть из паяльника, то пользуются этим методом редко: из застарелого паяльника ЭПСН жало не так уж часто удается вынуть без фатальных последствий. В любом случае при активном использовании подтачивать его придется раз в пару дней.
А если все так плохо, в чем же удобство и простота? Да в том, что для подготовки к работе засорившегося и выгоревшего жала достаточно сделать два‑три движения напильником, макнуть его в канифоль и припой. С никелевыми все хитрее, но об этом ниже.
Другой недостаток простых паяльников (не только с медным жалом) — это перегрев: от него и медные жала выгорают быстрее, и канифоль обугливается, и, что самое неприятное, дорожки от платы отслаиваются. Как с этим бороться? Проще всего правильно подбирать мощность паяльника под выполняемые работы. Для распайки мелочовки типа резисторов 0,125 Вт достаточно 25-ваттного паяльника, для более крупных деталей типа резисторов 2–5 Вт, силовых транзисторов и подобного уже нужно ватт сорок. А для ламповой техники и все пятьдесят с лишним.
Но такой подход не всегда удобен, поскольку часто приходится паять и мелочовку, и силовые элементы. Тут можно пойти на небольшую хитрость и приколхозить к паяльнику простейшую регулировку мощности. Проще всего использовать диммер, можно и самый дешевый, так как мощность паяльника мизерная.
А если денег нет даже на пиво, можно (как мы в институтско‑общажную бытность) использовать вместо диммера диод и параллельно ему — конденсатор. Диод без конденсатора слишком сильно снижает мощность, конденсатор без диода требуется достаточно большой емкости, а вот вместе они — то, что надо. Емкость конденсатора можно выбрать порядка 1–5 мкФ, в пару к нему подойдет диод 1N4007, найти и то и другое можно практически везде.
В общем и целом, если устранить перегрев, работать медным жалом легко и приятно. Правда, в 2022 году колхозить регулировку мощности паяльнику можно только из любви к искусству или в очень суровых жизненных обстоятельствах.
Поэтому перейдем к актуальным решениям. Если ты планируешь паять регулярно, в том числе SMD-компоненты, то стоит сразу брать паяльник с никелированным жалом и регулировкой температуры. Регулировка позволяет и мелочовку не перегревать, и вжарить посильнее, например когда надо заменить электролиты на материнской плате, или паять шины в ламповых схемах. Поскольку никель не растворяется в припое, никелированные жала не надо подтачивать, поэтому жало может быть любой удобной формы и не будет деградировать.
Но есть здесь и свои нюансы: никелированное жало надо постоянно держать чистым, залуженным и смоченным припоем, в противном случае оно окислится и его придется лудить. А вот лудить никелированные жала гораздо сложнее, чем медные, и использовать напильник тут не вариант.
Никелированные жала рекомендуется чистить влажной губкой из вискозы. Смачивать губку лучше не водой, а глицерином, так она не высыхает и чистит лучше (глицерин работает как флюс). В запущенных случаях помогает активированная канифоль или активный паяльный жир, после чего жало нужно потереть о густо залуженную оплетку.
Вообще говоря, активные флюсы таким жалам не рекомендованы, но если этим делом не злоупотреблять, то и проблем не будет. В качестве паяльника могу порекомендовать GS90D, в нем используются сменные жала. Кроме того, паяльник имеет терморегулятор и солидный запас мощности — 90 Вт. Таким паяльником, просто меняя жала, можно и SMD припаять, и ламповый усилок собрать.
Из минусов можно упомянуть разве что чересчур массивную ручку. Также стоит прикупить набор девятисотых жал для него, благо они достаточно дешевые.
Паяльная станция
Если говорить о паяльных станциях, то можно посмотреть на один из клонов LUKEY, например такой.
Эта обойдется подороже, но бонусом к ней идет фен и подставка. Здесь также используются девятисотые жала. Еще удобнее паяльные станции с жалами T12, где жало, нагреватель и термодатчик собраны в виде единого девайса. Такое решение очень быстро разогревается, примерно за 30 с: очень удобно, и к этому быстро привыкаешь, как ко всему хорошему.
Очень удобная штука, смело могу рекомендовать. Докупить еще пяток жал разного размера под разные задачи, и будет то, что надо. Лично мне пришлись по вкусу жала T12-BC2 и T12-BC3, первое под SMD, а второе для крупных деталей.
Припой
Припоев существует великое множество под разные задачи, однако чаще всего радиолюбители используют ПОС61 и ПОС63. ПОС расшифровывается как припой оловянно‑свинцовый, а цифра — это процентное содержание олова. Это тот самый случай, когда следует поддержать отечественного производителя.
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