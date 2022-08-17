Ес­ли ты в кур­се, за какую сто­рону паяль­ника дер­жать­ся, зна­ешь, чем отли­чает­ся при­пой от запоя, и понима­ешь, для чего слу­жит канифоль, поз­драв­ляем — ты элек­трон­щик. Самое вре­мя обус­тро­ить мас­тер­скую, что­бы нуж­ные инс­тру­мен­ты всег­да были под рукой. В этой статье под­робно рас­ска­жем, что имен­но тебе понадо­бит­ся, дадим цен­ные советы, какие при­боры, матери­алы и рас­ходни­ки при­обрести для домаш­ней лабора­тории.

info Эта статья рас­счи­тана на читате­ля, уже зна­комо­го с осно­вами элек­тро­ники, ее мож­но рас­смат­ривать как рас­ширен­ный сбор­ник тезисов. Если тебя заин­тересо­вала элек­тро­ника и ты задумал­ся об орга­низа­ции мас­тер­ской, но не зна­ешь, что нуж­но при­обрести в пер­вую оче­редь, то эта статья для тебя. Начина­ющим, которые толь­ко хотят научить­ся паять, мы можем посове­товать сна­чала про­читать статью «Вре­мя паять! Под­бира­ем инс­тру­мен­ты и осва­иваем искусс­тво пай­ки».

Паяльник

Про паяль­ники я уже писал в пре­дыду­щей статье, одна­ко хочет­ся добавить еще нес­коль­ко вещей. Паяль­ники мож­но раз­делить на две катего­рии — с мед­ным и с никели­рован­ным жалом. В пос­леднем слу­чае оно необя­затель­но будет мед­ным. Паяль­ники с мед­ным жалом могут быть как прос­тей­шие с них­ромовым наг­ревате­лем, нап­ример ЭПСН, так и более наворо­чен­ные с керами­чес­ким. В целом керами­чес­кий наг­реватель более надеж­ный, но сто­ит дороже.

У паяль­ника с мед­ным жалом есть одно неос­поримое пре­иму­щес­тво: паять им про­ще, и в этом пла­не он очень хорош для обу­чения. На этом, пожалуй, пре­иму­щес­тва закан­чива­ются (не счи­тая цену). А вот недос­татков у него гораз­до боль­ше, и поч­ти все они свя­заны с тем, что мед­ное жало надо вре­мя от вре­мени под­готав­ливать к работе, а имен­но под­тачивать его и залужи­вать. Обыч­но это дела­ют с помощью напиль­ника: жалу при­дают жела­емую фор­му (чаще все­го напоми­нающую шли­цевую отвер­тку), пос­ле чего сра­зу тща­тель­но залужи­вают.

За­чищать от нагара все жало не име­ет смыс­ла, дос­таточ­но обто­чить и залудить толь­ко рабочую повер­хность. Одна­ко со вре­менем заточ­ка будет пор­тить­ся, а жало обго­рать: канифоль обуг­лива­ется на жале, медь окис­ляет­ся воз­духом, а рабочая повер­хность жала рас­тво­ряет­ся в при­пое (рас­тво­ряет­ся не то что­бы очень быс­тро, но замет­но). Перег­рев жала и исполь­зование агрессив­ных флю­сов (орто­фос­форная кис­лота, хло­рид аммо­ния, соляная кис­лота с хло­ридом цин­ка) здо­рово уско­ряют выгора­ние жала.

Ес­ли верить олд­скуль­ным советам, то жало луч­ше не обра­баты­вать напиль­ником, а отко­вывать молот­ком, тог­да заточ­ка дер­жится доль­ше. Но пос­коль­ку перед отковкой жало нуж­но обя­затель­но вынуть из паяль­ника, то поль­зуют­ся этим методом ред­ко: из зас­тарело­го паяль­ника ЭПСН жало не так уж час­то уда­ется вынуть без фаталь­ных пос­ледс­твий. В любом слу­чае при активном исполь­зовании под­тачивать его при­дет­ся раз в пару дней.

А если все так пло­хо, в чем же удобс­тво и прос­тота? Да в том, что для под­готов­ки к работе засорив­шегося и выгорев­шего жала дос­таточ­но сде­лать два‑три дви­жения напиль­ником, мак­нуть его в канифоль и при­пой. С никеле­выми все хит­рее, но об этом ниже.

Дру­гой недос­таток прос­тых паяль­ников (не толь­ко с мед­ным жалом) — это перег­рев: от него и мед­ные жала выгора­ют быс­трее, и канифоль обуг­лива­ется, и, что самое неп­рият­ное, дорож­ки от пла­ты отсла­ивают­ся. Как с этим бороть­ся? Про­ще все­го пра­виль­но под­бирать мощ­ность паяль­ника под выпол­няемые работы. Для рас­пай­ки мелочов­ки типа резис­торов 0,125 Вт дос­таточ­но 25-ват­тно­го паяль­ника, для более круп­ных деталей типа резис­торов 2–5 Вт, силовых тран­зисто­ров и подоб­ного уже нуж­но ватт сорок. А для лам­повой тех­ники и все пять­десят с лиш­ним.

Но такой под­ход не всег­да удо­бен, пос­коль­ку час­то при­ходит­ся паять и мелочов­ку, и силовые эле­мен­ты. Тут мож­но пой­ти на неболь­шую хит­рость и при­кол­хозить к паяль­нику прос­тей­шую регули­ров­ку мощ­ности. Про­ще все­го исполь­зовать дим­мер, мож­но и самый дешевый, так как мощ­ность паяль­ника мизер­ная.

А если денег нет даже на пиво, мож­но (как мы в инсти­тут­ско‑общажную быт­ность) исполь­зовать вмес­то дим­мера диод и парал­лель­но ему — кон­денса­тор. Диод без кон­денса­тора слиш­ком силь­но сни­жает мощ­ность, кон­денса­тор без диода тре­бует­ся дос­таточ­но боль­шой емкости, а вот вмес­те они — то, что надо. Емкость кон­денса­тора мож­но выб­рать поряд­ка 1–5 мкФ, в пару к нему подой­дет диод 1N4007, най­ти и то и дру­гое мож­но прак­тичес­ки вез­де.

В общем и целом, если устра­нить перег­рев, работать мед­ным жалом лег­ко и при­ятно. Прав­да, в 2022 году кол­хозить регули­ров­ку мощ­ности паяль­нику мож­но толь­ко из люб­ви к искусс­тву или в очень суровых жиз­ненных обсто­ятель­ствах.

По­это­му перей­дем к акту­аль­ным решени­ям. Если ты пла­ниру­ешь паять регуляр­но, в том чис­ле SMD-ком­понен­ты, то сто­ит сра­зу брать паяль­ник с никели­рован­ным жалом и регули­ров­кой тем­перату­ры. Регули­ров­ка поз­воля­ет и мелочов­ку не перег­ревать, и вжа­рить посиль­нее, нап­ример ког­да надо заменить элек­тро­литы на материн­ской пла­те, или паять шины в лам­повых схе­мах. Пос­коль­ку никель не рас­тво­ряет­ся в при­пое, никели­рован­ные жала не надо под­тачивать, поэто­му жало может быть любой удоб­ной фор­мы и не будет дег­радиро­вать.

Но есть здесь и свои нюан­сы: никели­рован­ное жало надо пос­тоян­но дер­жать чис­тым, залужен­ным и смо­чен­ным при­поем, в про­тив­ном слу­чае оно окис­лится и его при­дет­ся лудить. А вот лудить никели­рован­ные жала гораз­до слож­нее, чем мед­ные, и исполь­зовать напиль­ник тут не вари­ант.

Ни­кели­рован­ные жала рекомен­дует­ся чис­тить влаж­ной губ­кой из вис­козы. Сма­чивать губ­ку луч­ше не водой, а гли­цери­ном, так она не высыха­ет и чис­тит луч­ше (гли­церин работа­ет как флюс). В запущен­ных слу­чаях помога­ет акти­виро­ван­ная канифоль или активный паяль­ный жир, пос­ле чего жало нуж­но потереть о гус­то залужен­ную оплетку.

Во­обще говоря, активные флю­сы таким жалам не рекомен­дованы, но если этим делом не зло­упот­реблять, то и проб­лем не будет. В качес­тве паяль­ника могу пореко­мен­довать GS90D, в нем исполь­зуют­ся смен­ные жала. Кро­ме того, паяль­ник име­ет тер­морегу­лятор и солид­ный запас мощ­ности — 90 Вт. Таким паяль­ником, прос­то меняя жала, мож­но и SMD при­паять, и лам­повый уси­лок соб­рать.

Из минусов мож­но упо­мянуть раз­ве что черес­чур мас­сивную руч­ку. Так­же сто­ит при­купить набор девяти­сотых жал для него, бла­го они дос­таточ­но дешевые.

Паяльная станция

Ес­ли говорить о паяль­ных стан­циях, то мож­но пос­мотреть на один из кло­нов LUKEY, нап­ример такой.

Эта обой­дет­ся подоро­же, но бонусом к ней идет фен и под­став­ка. Здесь так­же исполь­зуют­ся девяти­сотые жала. Еще удоб­нее паяль­ные стан­ции с жалами T12, где жало, наг­реватель и тер­модат­чик соб­раны в виде еди­ного девай­са. Такое решение очень быс­тро разог­рева­ется, при­мер­но за 30 с: очень удоб­но, и к это­му быс­тро при­выка­ешь, как ко все­му хороше­му.

Очень удоб­ная шту­ка, сме­ло могу рекомен­довать. Докупить еще пяток жал раз­ного раз­мера под раз­ные задачи, и будет то, что надо. Лич­но мне приш­лись по вку­су жала T12-BC2 и T12-BC3, пер­вое под SMD, а вто­рое для круп­ных деталей.

Припой

При­поев сущес­тву­ет великое мно­жес­тво под раз­ные задачи, одна­ко чаще все­го ради­олю­бите­ли исполь­зуют ПОС61 и ПОС63. ПОС рас­шифро­выва­ется как при­пой оло­вян­но‑свин­цовый, а циф­ра — это про­цен­тное содер­жание оло­ва. Это тот самый слу­чай, ког­да сле­дует под­держать оте­чес­твен­ного про­изво­дите­ля.