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warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/, чтобы было удобнее обращаться к ней:
10.10.11.152 timelapse.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта.
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Мы нашли много открытых портов:
- 53 — служба DNS;
- 88 — служба авторизации Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC);
- 139 — служба имен NetBIOS;
- 389, 636, 3268, 3269 — служба LDAP;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC над HTTPS);
- 5986 — служба удаленного управления Windows (WinRM).
Порт 445 — SMB
Сразу проведем базовую разведку SMB. Простым подключением с помощью CrackMapExec узнаем версию операционной системы и имя хоста.
cme smb 10.10.11.152
Также стоит попробовать подключение от имени гостя (анонимную авторизацию).
cme smb 10.10.11.152 -u guest -p '' --shares
И находим доступную для чтения директорию
Shares.
Точка входа
Подключимся к этому ресурсу с помощью утилиты smbclient из пакета скриптов impacket и просмотрим доступные файлы (при запросе пароля ничего не вводим).
smbclient.py guest@10.10.11.152
use Shares
ls
В каталоге
Dev найдем архив ZIP.
cd Dev
ls
Скачиваем его командой
get, а при попытке распаковать у нас запросят пароль.
Пароль не проблема, если он слабый, так как его можно перебрать. Для перебора будем использовать утилиту fcrackzip.
fcrackzip -v -D -u winrm_backup.zip -p rockyou.txt
В архиве находим файл .pfx — сертификат в формате PKCS#12. При попытке открыть и просмотреть его у нас снова запрашивают пароль.
Точка опоры
Будем надеяться, что и тут используется слабый пароль. Можно преобразовать файл в формат программы John The Ripper — продвинутого брутфорсера хешей. Вместе с «Джоном» обычно поставляется репозиторий скриптов для преобразования хешей из разных форматов файлов в понимаемый брутфорсером формат. В данном случае нам нужен скрипт
pfx2john.
/usr/share/john/pfx2john.py legacyy_dev_auth.crt
Сохраним хеш в файл и передадим на перебор. В качестве словаря будем использовать знаменитый rockyou.
john --wordlist=./rockyou.txt pfx.hash
Теперь, когда мы получили пароль от сертификата PFX, нам нужно извлечь из него отдельно сертификат и отдельно ключ. Для этого воспользуемся утилитой OpenSSL, которой нужно указать:
- формат файла и сам входной файл (параметр
-in);
- имя файла, в который записать результат (параметр
-out);
- параметры (для ключа
-nocerts, а для получения сертификата
-clcertsи
-nokeys).
openssl pkcs12 -in legacyy_dev_auth.pfx -nocerts -out key.pem -nodes
openssl pkcs12 -in legacyy_dev_auth.pfx -clcerts -nokeys -out cert.crt -nodes
Теперь нам нужно очистить файлы ключа и сертификата. Для этого оставим в файлах только данные после
-----BEGIN. Теперь у нас все готово, чтобы подключиться к службе WinRM по сертификату. Для этого используем крутую утилиту Evil-WinRM.
evil-winrm -S -k ./clear_key.pem -c ./clear_cert.crt -i 10.10.11.152
Продвижение
Первым делом получим информацию о текущем пользователе. Это поможет более точно понять контекст, в котором мы работаем.
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