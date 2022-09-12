Криптовалютная платформа Coinbase объявила, что поддержит иск, ранее поданный шестью людьми против Министерства финансов США. Это разбирательство связано с санкциями, ранее наложенными Минфином на опенсорсный криптовалютный миксер Tornado Cash, что многие сочли неправомерным.

Напомню, что 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе».

В результате против миксер-сервиса ввели санкции: заблокированы оказались вся собственность и имущественные интересы Tornado Cash (находящиеся в США или во владении или под контролем лиц из США), о них теперь необходимо сообщить в OFAC. Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах лишились возможности вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 и более процентов, также будут «забанены».

Власти заявляли, что санкции связаны с тем, что через Tornado Cash прошли средства, похищенные хакерами в результате взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства полученные в результате компрометации блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время недавней компрометации криптовалютного моста Nomad.

Кроме того, миксер якобы использовался другими преступниками, чтобы затруднить отслеживание украденных средств. В том числе: после взлома музыкальной блокчейн-платформы Audius, DeFi-платформы Beanstalk, децентрализованной биржи Uniswap, а также exit scam’а Arbix Finance.

Позже и вовсе стало известно, что в Амстердаме арестован один из предполагаемых разработчиков Tornado Cash, которого подозревают в связях с миксером и «причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег».

Однако санкции, наложенные на платформу, были крайне негативно восприняты криптовалютным сообществом во всем мире, поскольку оказалось, что обычные люди использовали миксер для повышения анонимности своих Ethereum-транзакций. Удаление с GitHub исходного кода Tornado Cash и вовсе посеяло панику среди разработчиков, которые заговорили о «сдерживающем воздействии на инновации».

Как теперь пишет в блоге генеральный директор и соучредитель Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong), все поголовно пользователи Tornado Cash вовсе не были преступниками. Люди использовали миксер для анонимных пожертвований, защиты своей безопасности во время транзакций и сокрытия своих личных дел. Армстронг убежден, что прозрачность блокчейна, обеспечивающая возможности аудита и верификации, делает его совершенно неподходящим для конфиденциальности, а Tornado Cash служит важным дополнением, которое помогает пользователям эту самую конфиденциальность сохранить.

«Сейчас разработчики обеспокоены тем, что им может грозить ответственность из-за того, к чему они не имеют никакого отношения, из-за того, что они не могут контролировать. Тогда как мы должны поощрять инновации, опасения и неуверенность такого рода работают в обратном направлении — заставляют разработчиков задуматься о том, не подвергают ли они себя риску, двигая отрасль вперед», — пишет Армстронг.

Ранее стало известно о судебном иске, который был подан против Министерства финансов США в Техасе. Истцами выступили шесть человек, чьи средства оказались заблокированы из-за наложения санкций на Tornado Cash. Они потребовали, чтобы бы суд отменил введенные санкции, позволил пользователям вернуть доступ к своим средствам и вернул сообществу инструмент, который помогает сохранять конфиденциальность.

«Tornado Cash — это не физическое лицо или организация. Это децентрализованный проект c открытым исходным кодом, который восстанавливает некоторую конфиденциальность для пользователей Ethereum», — говорится в иске.

Coinbase сообщает, что готова финансировать это разбирательство и полностью поддерживает истцов. Руководство криптовалютной биржи считает, американские власти превышают свои полномочия, накладывая санкции на опенсорсную технологию для обеспечения конфиденциальности, а не на самих злоумышленников.