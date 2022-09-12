Содержание статьи
- — В середине сентября начнется переход Ethereum на PoS. Ты майнишь эфир? Как вообще это событие скажется на майнерах?
- — Так, погоди, давай поподробнее, почему будут пампы ETC, RVN, ZEC?
- — «30-ю или 40-ю серию» — имеются в виду видеокарты Nvidia?
- — А что не так с AMD?
- — Геймеры же ненавидят майнеров за то, что те скупают видеокарты?
- — Из-за близкого перехода эфира на PoS?
- — Какие монеты ты майнишь? И что наиболее выгодно сейчас майнить?
- — Что за секретные монеты?
- — А как их находить?
- — Майнинг выгоднее, чем стейкинг?
- — А в чем заключается их гемность?
- — То есть ты не веришь во все эти DeFi-революции, Web3 и прочие метаверсы? На той же «Солане» огромная экосистема, всякие raydium.io и прочее...
- — После перехода на PoS будешь заводить ноду эфира?
- — А какие проекты интереснее, чем эфир, в плане стейкинга?
- — Насколько вообще майнинг прибылен?
- — А на видеокартах 90 баксов чистыми — это ферма из скольких и каких именно видеокарт? И сколько она стоила изначально?
- — Как быстро устаревает оборудование?
- — Были пожары? Какие-то аварии? Внештатные ситуации?
- — Река разлилась?
- — А вообще когда и как ты увлекся майнингом? Зарабатывать стал сразу? Долго разбирался? С какими проблемами сталкивался?
- — То есть ты майнишь биткоин и другую крипту все время, а продаешь только на пампе?
- — А когда начнется новый памп биткоина? В районе халвинга плюс-минус?
- — Часто в медиа и чатах разгоняется история, что вот у майнинга есть какая-то точка, где он становится убыточен, и майнеры тогда уйдут из биткоина. Это городская легенда или что-то реальное?
- — То есть возможна ситуация, что большая часть майнеров плюнет и не станет майнить в убыток, а сеть биткоина станет уязвима для атак?
- — Какого плана сюрпризы?
- — Что бы ты посоветовал новичку, который сейчас хочет заняться майнингом?
- — Давай в заключение какую-нибудь захватывающую байку из жизни майнера.
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— В середине сентября начнется переход Ethereum на PoS. Ты майнишь эфир? Как вообще это событие скажется на майнерах?
— Ну, далеко не факт, что это произойдет в середине сентября, наверняка будут задержки, как это по классике происходит с эфиром из года в год.
Насчет майнинга: да, в данный момент я майню эфир. Наверное, уже года два никаких секретных монет мы не копали. Эфир стрелял неоднократно, особенный жор был в момент тренда DeFi, так как комиссия в сети эфира была очень высокая, а получали ее майнеры.
Вообще, я считаю, что переход эфирки на PoS очень позитивно скажется на индустрии: наконец‑то начнут пилить новые монеты именно под 30-ю или 40-ю серию, активизируются разработчики, думаю, мы увидим пампы таких монет, как ETC, RVN, ZEC. Не эфиром единым, да и биток никто не отменял.
Ну и как‑то в целом достало это вечное чувство «ожидания поса» — только жути нагоняют. Сейчас около 83% всех GPU майнят эфир, эти мощности нужно будет куда‑то размазывать.
— Так, погоди, давай поподробнее, почему будут пампы ETC, RVN, ZEC?
— Про памп этих монеток — это чисто личное мнение. Таким ребятам, как AMD и Nvidia, нужно продавать свое железо. Я думаю, они и будут пампить какие‑то из этих монет. Не финансовый совет ни в коем случае!
info
Памп (от pumping) — спланированное и организованное повышение цены монеты.
— «30-ю или 40-ю серию» — имеются в виду видеокарты Nvidia?
— Да, карточки Nvidia. Майнинг на AMD я в принципе не рассматриваю.
— А что не так с AMD?
— Да все так, AMD хорошо пашут на Etchash и ETH. Карты AMD очень чувствительны к настройкам разгона, а иногда и вовсе шить надо. У Nvidia в этом плане нет проблем, зажевывает любой алго.
— Геймеры же ненавидят майнеров за то, что те скупают видеокарты?
— Скорее всего. Совсем недавно карточки были в дефиците и стоили очень дорого, но сейчас, я думаю, ситуация резко поменяется, карт стало очень много на вторичке и по очень хорошим ценам.
— Из-за близкого перехода эфира на PoS?
— Да, как обычно, причина одна — майнинг мертв, эфир на PoS. Просто все отвыкли майнить, все стали ленивыми или вовсе не знают, как залить кастомный майнер в линь, чтобы копать новую монету. Проще майнить эфир, ну или продать карты.
— Какие монеты ты майнишь? И что наиболее выгодно сейчас майнить?
— На proof of work у меня майнится четыре монеты. Ясное дело, это биток и эфир, недавно взял потестить асики iPollo для Ethereum Classic, чувствую, будет памп. Ну и по фану майню GRIN тоже на асиках, правда в соло.
Если не считать секретных монет, наиболее выгодно сейчас майнить эфир на карточках, ну можно дуалить с каким‑нибудь алго параллельно. У разных монет разные алгоритмы хеширования, например одни хороши под AMD, другие под Nvidia. От алгоритмов зависит и электропотребление карты, и даже износ. Есть холодные алги, есть горячие.
info
Асик (ASIC — application specific integrated circuit) — специальное оборудование для майнинга криптовалют.
— Что за секретные монеты?
— Секретные монеты — это те, про которые никто не слышал, они дают первое время сверхдоходность, пока сложность не улетела в космос. Это особенно интересное время для майнинга соло.
— А как их находить?
— Все секретные монеты рождаются в GitHub. Юзай поиск по ключевым словам!
— Майнинг выгоднее, чем стейкинг?
— Ну тут все считается в моменте, и очень многое зависит от проекта. Такие гемы, как Solana или Graph, попадаются очень редко.
— А в чем заключается их гемность?
— Сейчас для меня гемность — это высокий доход за относительно короткий срок: один‑два года. «Соляна» и «Граф» в моменте покрыли риски с головой. Ведь крипта — это исключительно про деньги, а не про технологии, как бы печально это ни звучало.
— То есть ты не веришь во все эти DeFi-революции, Web3 и прочие метаверсы? На той же «Солане» огромная экосистема, всякие raydium.io и прочее...
— Конечно, я верю во все эти приколюхи, но с приходом в крипту институционалов все поменялось. Просто я выбираю PoW, так как это стабильность: уж если все скаманется, то у меня хотя бы железяки останутся. А если произойдет какой‑нибудь слешинг на стейкинге, то это будет полный попадос, ты можешь лишиться как основного стейка, так и заработанных монет. С повом это сделать сложнее и дороже.
info
«Слешинг на стейкинге» — штрафы, применяемые к валидаторам за нарушения процесса валидации.
— После перехода на PoS будешь заводить ноду эфира?
— Под эфир я ноду заводить точно не буду, есть более интересные и не такие ресурсозатратные проекты по стейкингу. У меня есть ноды других монет, большинство из них — это VDS, но есть и железные ноды, так как арендовать сервак с хорошей GPU очень дорого.
— А какие проекты интереснее, чем эфир, в плане стейкинга?
— Очень сложный вопрос, но я делаю ставку на Polkadot и ATOM, опять же исключительно ради прибыли. Проектов много, открывай p2p.org и выбирай любой. А вообще можно открыть Ledger Live и смотреть, какие монеты он поддерживает в стейк. Я делаю так.
— Насколько вообще майнинг прибылен?
— Тут надо разделять майнинг на GPU и майнинг на асиках. И все зависит от розетки (стоимость киловатт‑часа). От того, насколько у тебя дешевое электричество, напрямую зависит доход. Например, я в моменте плачу за свет в четыре раза меньше, чем ковыряется. С соседями проблем нет: я живу в деревне в отдельном доме, у меня сельский тариф, и рядом нет никого, мне вообще норм.
По асикам на сейчас ситуация у меня такая, что я работаю в ноль. При цене 4,26 р. за киловатт‑час.
По GPU совсем наоборот, 90 баксов в день чистыми. При цене 3,17 р. за киловатт‑час получается как на скриншоте.
— А на видеокартах 90 баксов чистыми — это ферма из скольких и каких именно видеокарт? И сколько она стоила изначально?
— Около 80 карточек, Nvidia, все — 30-я серия. По цене вроде 2500 рублей за мегахеш вышло, но я точно не могу сказать, запамятовал что‑то.
info
Мегахеш — единица измерения вычислительной мощности устройства, добывающего криптовалюту: один миллион перебираемых хешей в секунду.
— Как быстро устаревает оборудование?
— Тут все зависит от того, в каких условиях работают железяки. Если их обслуживать и не перегревать, то они будут работать годами. У меня до сих пор трудятся и GeForce GTX 1070, им уже шесть лет. Тут скорее речь про расходники: райзеры, блоки питания, кабелечки там разные. А остальное железо может служить годами.
— Были пожары? Какие-то аварии? Внештатные ситуации?
— Пожаров как таковых не было, бывало, выгорали вилки и розетки, бабахали кондеры в картах, но ничего серьезного не было. Потопы случались, пару раз заливало риги, но ничего, феном просушил, и в работу опять!
— Река разлилась?
— Не настолько глобальный потоп! Просто балкон залило дождиком 😉
— А вообще когда и как ты увлекся майнингом? Зарабатывать стал сразу? Долго разбирался? С какими проблемами сталкивался?
— Весной 2017 года я купил первый риг на шесть GeForce RTX 1070, и, когда увидел на пуле, как увеличиваются копейки и оно само работает, я понял, что эта работка по мне!
Зарабатывать стал не сразу, на тот момент это был единственный источник дохода. И так как я был в режиме HODL, я взял кредит в банке и оплачивал им электричество, только чтобы не тратить монетки.
Разбирался недолго, по сути риг — это обычный комп с большим количеством видях. Все очень быстро и просто собирается. Плюс у меня есть кенты, которые майнили в 2009 году, и первую машинку я собрал с ними.
Проблемы...
Единственная проблема — это жизнь в вечном ожидании пампа! Нормальные деньги пошли где‑то пару лет назад.
— То есть ты майнишь биткоин и другую крипту все время, а продаешь только на пампе?
— Я не продаю монеты, которые майню, пока есть свободные деньги.
— А когда начнется новый памп биткоина? В районе халвинга плюс-минус?
— Да, халва — это всегда предвестник пампа. Исторически сложилось, что после халвы биток пробивает новый абсолютный максимум. Ну и халвинг — это же не только про биткоин, скоро халва у ETC и Zcash. Я думаю, мы увидим очередную ракету где‑то в сентябре 2024 года. Не финансовый совет!
info
Халвинг, «уполовинивание» — периодическое уменьшение количества генерируемого Bitcoin ровно наполовину.
— Часто в медиа и чатах разгоняется история, что вот у майнинга есть какая-то точка, где он становится убыточен, и майнеры тогда уйдут из биткоина. Это городская легенда или что-то реальное?
— Конечно, я повторюсь, что все зависит от тарифа на электричество и от модели асика. Мои M20s на 70 TH сейчас работают в ноль, если биток чуть просядет, будет уже минус, и тут все зависит от твоей веры в биток — готов ли ты платить за свет из своего кармана, а не из дохода асиков.
info
Whatsminer M20s 70 Th/s — ASIC для майнинга биткоина.
— То есть возможна ситуация, что большая часть майнеров плюнет и не станет майнить в убыток, а сеть биткоина станет уязвима для атак?
— Нет, такой ситуации не может быть, биток всегда будут майнить. А что говорить про децентрализацию как вектор атаки, ну сейчас всеми мощами BTC владеют четверо‑пятеро дядек. А вот на ETC, я думаю, мы увидим сюрпризы, когда на нее кинут эфирные мощности.
— Какого плана сюрпризы?
— Ну что‑то из серии атаки 51%, откат чейна. У ETC с этим всегда проблемы были, тяжко им будет вывозить моща с эфира.
— Что бы ты посоветовал новичку, который сейчас хочет заняться майнингом?
— Посоветовал бы терпения и никогда не брать кредит. Сейчас очень сочное время для входа в майнинг: железа много и оно дешево. Если есть возможность купить хотя бы пару карт и время, чтоб всем этим заниматься, то я советую не откладывать. В долгосрочной перспективе всегда выигрывают покупатели лопат, а не их продавцы.
— Давай в заключение какую-нибудь захватывающую байку из жизни майнера.
— Наверное, самое интересное — это был эксперимент: как прожить месяц за крипту, не выводя в фиат. Было драйвово и угарно объяснять людям, что биток — это тоже деньги, только лучше.
Еще прикольная ситуация была, когда мой хороший знакомый попросил махнуть его битки на баксы. Сумма была немаленькая.
Зима, холод, Москва. Прилетаем с ним в Москву на сделку, людей, с которыми я должен был встретиться, я вообще не знаю. Постоянно менялись места встречи, мы бегали по сугробам в поисках нужных нам людей, в итоге где‑то на краю мира нам приходит сообщение с локашкой и маркой машины, в которой будет встреча. Запрыгиваем на заднее сиденье какого‑то лютого суперкара, и туда же вываливают два больших пакета с баксами. Я было подумал, что это наша конечная, но нет, все хорошо в итоге вышло. Упаковали всё по пакетам и двинули в аэропорт.
Еще прикольчик был со встроенным в Ledger обменником. Нужно было махнуть 6 BTC в DAI, в итоге у меня лочат все битки и просят пройти KYC и предоставить инфу по двум транзакциям в сети эфира, которые были 619 дней назад. Мне фартануло, что это были мои транзы, и я попросил сделать дамп депозитов и историю торгов. Через пять дней мои биточки разлочили. Правда, теперь я этим сервисом не пользуюсь...
Ну а так приколов много разных бывало, и я думаю, что после PoS эфирки нас ждут чудесные времена. Жду новые монеты и алги, а то надоело уже, что оно само работает!