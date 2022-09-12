ZeroCo0l — энту­зиаст май­нин­га, зараба­тыва­ющий на сво­ей фер­ме из 80 виде­окарт око­ло 90 дол­ларов в день. В пред­две­рии перехо­да эфи­ра на proof of stake Даня Шепова­лов погово­рил с ним о том, чем зай­мут­ся май­неры, ког­да май­нить эфир боль­ше не получит­ся, как искать супер­при­быль­ные сек­ретные монет­ки и име­ет ли смысл нович­кам сей­час собирать май­нинг‑фер­му с нуля.

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— В середине сентября начнется переход Ethereum на PoS. Ты майнишь эфир? Как вообще это событие скажется на майнерах?

— Ну, далеко не факт, что это про­изой­дет в середи­не сен­тября, навер­няка будут задер­жки, как это по клас­сике про­исхо­дит с эфи­ром из года в год.

Нас­чет май­нин­га: да, в дан­ный момент я май­ню эфир. Навер­ное, уже года два никаких сек­ретных монет мы не копали. Эфир стре­лял неод­нократ­но, осо­бен­ный жор был в момент трен­да DeFi, так как комис­сия в сети эфи­ра была очень высокая, а получа­ли ее май­неры.

Во­обще, я счи­таю, что переход эфир­ки на PoS очень позитив­но ска­жет­ся на индус­трии: наконец‑то нач­нут пилить новые монеты имен­но под 30-ю или 40-ю серию, акти­визи­руют­ся раз­работ­чики, думаю, мы уви­дим пам­пы таких монет, как ETC, RVN, ZEC. Не эфи­ром еди­ным, да и биток ник­то не отме­нял.

Ну и как‑то в целом дос­тало это веч­ное чувс­тво «ожи­дания поса» — толь­ко жути нагоня­ют. Сей­час око­ло 83% всех GPU май­нят эфир, эти мощ­ности нуж­но будет куда‑то раз­мазывать.

— Так, погоди, давай поподробнее, почему будут пампы ETC, RVN, ZEC?

— Про памп этих монеток — это чис­то лич­ное мне­ние. Таким ребятам, как AMD и Nvidia, нуж­но про­давать свое железо. Я думаю, они и будут пам­пить какие‑то из этих монет. Не финан­совый совет ни в коем слу­чае!

info Памп (от pumping) — спла­ниро­ван­ное и орга­низо­ван­ное повыше­ние цены монеты.

— «30-ю или 40-ю серию» — имеются в виду видеокарты Nvidia?

— Да, кар­точки Nvidia. Май­нинг на AMD я в прин­ципе не рас­смат­риваю.

— А что не так с AMD?

— Да все так, AMD хорошо пашут на Etchash и ETH. Кар­ты AMD очень чувс­тви­тель­ны к нас­трой­кам раз­гона, а иног­да и вов­се шить надо. У Nvidia в этом пла­не нет проб­лем, зажевы­вает любой алго.

— Геймеры же ненавидят майнеров за то, что те скупают видеокарты?

— Ско­рее все­го. Сов­сем недав­но кар­точки были в дефици­те и сто­или очень дорого, но сей­час, я думаю, ситу­ация рез­ко поменя­ется, карт ста­ло очень мно­го на вто­рич­ке и по очень хорошим ценам.

— Из-за близкого перехода эфира на PoS?

— Да, как обыч­но, при­чина одна — май­нинг мертв, эфир на PoS. Прос­то все отвыкли май­нить, все ста­ли ленивы­ми или вов­се не зна­ют, как залить кас­томный май­нер в линь, что­бы копать новую монету. Про­ще май­нить эфир, ну или про­дать кар­ты.

— Какие монеты ты майнишь? И что наиболее выгодно сейчас майнить?

— На proof of work у меня май­нит­ся четыре монеты. Ясное дело, это биток и эфир, недав­но взял потес­тить аси­ки iPollo для Ethereum Classic, чувс­твую, будет памп. Ну и по фану май­ню GRIN тоже на аси­ках, прав­да в соло.

Ес­ли не счи­тать сек­ретных монет, наибо­лее выгод­но сей­час май­нить эфир на кар­точках, ну мож­но дуалить с каким‑нибудь алго парал­лель­но. У раз­ных монет раз­ные алго­рит­мы хеширо­вания, нап­ример одни хороши под AMD, дру­гие под Nvidia. От алго­рит­мов зависит и элек­тро­пот­ребле­ние кар­ты, и даже износ. Есть холод­ные алги, есть горячие.

info Асик (ASIC — application specific integrated circuit) — спе­циаль­ное обо­рудо­вание для май­нин­га крип­товалют.

— Что за секретные монеты?

— Сек­ретные монеты — это те, про которые ник­то не слы­шал, они дают пер­вое вре­мя свер­хдо­ход­ность, пока слож­ность не уле­тела в кос­мос. Это осо­бен­но инте­рес­ное вре­мя для май­нин­га соло.

— А как их находить?

— Все сек­ретные монеты рож­дают­ся в GitHub. Юзай поиск по клю­чевым сло­вам!

— Майнинг выгоднее, чем стейкинг?

— Ну тут все счи­тает­ся в момен­те, и очень мно­гое зависит от про­екта. Такие гемы, как Solana или Graph, попада­ются очень ред­ко.

— А в чем заключается их гемность?

— Сей­час для меня гем­ность — это высокий доход за отно­ситель­но корот­кий срок: один‑два года. «Соляна» и «Граф» в момен­те пок­рыли рис­ки с головой. Ведь крип­та — это исклю­читель­но про день­ги, а не про тех­нологии, как бы печаль­но это ни зву­чало.

— То есть ты не веришь во все эти DeFi-революции, Web3 и прочие метаверсы? На той же «Солане» огромная экосистема, всякие raydium.io и прочее...

— Конеч­но, я верю во все эти при­колю­хи, но с при­ходом в крип­ту инсти­туци­она­лов все поменя­лось. Прос­то я выбираю PoW, так как это ста­биль­ность: уж если все ска­манет­ся, то у меня хотя бы железя­ки оста­нут­ся. А если про­изой­дет какой‑нибудь сле­шинг на стей­кин­ге, то это будет пол­ный попадос, ты можешь лишить­ся как основно­го стей­ка, так и зарабо­тан­ных монет. С повом это сде­лать слож­нее и дороже.

info «Сле­шинг на стей­кин­ге» — штра­фы, при­меня­емые к валида­торам за наруше­ния про­цес­са валида­ции.

— После перехода на PoS будешь заводить ноду эфира?

— Под эфир я ноду заводить точ­но не буду, есть более инте­рес­ные и не такие ресур­созат­ратные про­екты по стей­кин­гу. У меня есть ноды дру­гих монет, боль­шинс­тво из них — это VDS, но есть и желез­ные ноды, так как арен­довать сер­вак с хорошей GPU очень дорого.

— А какие проекты интереснее, чем эфир, в плане стейкинга?

— Очень слож­ный воп­рос, но я делаю став­ку на Polkadot и ATOM, опять же исклю­читель­но ради при­были. Про­ектов мно­го, откры­вай p2p.org и выбирай любой. А вооб­ще мож­но открыть Ledger Live и смот­реть, какие монеты он под­держи­вает в стейк. Я делаю так.

— Насколько вообще майнинг прибылен?

— Тут надо раз­делять май­нинг на GPU и май­нинг на аси­ках. И все зависит от розет­ки (сто­имость киловатт‑часа). От того, нас­коль­ко у тебя дешевое элек­три­чес­тво, нап­рямую зависит доход. Нап­ример, я в момен­те пла­чу за свет в четыре раза мень­ше, чем ковыря­ется. С соседя­ми проб­лем нет: я живу в дерев­не в отдель­ном доме, у меня сель­ский тариф, и рядом нет никого, мне вооб­ще норм.

По аси­кам на сей­час ситу­ация у меня такая, что я работаю в ноль. При цене 4,26 р. за киловатт‑час.

По GPU сов­сем наобо­рот, 90 бак­сов в день чис­тыми. При цене 3,17 р. за киловатт‑час получа­ется как на скрин­шоте.

— А на видеокартах 90 баксов чистыми — это ферма из скольких и каких именно видеокарт? И сколько она стоила изначально?

— Око­ло 80 кар­точек, Nvidia, все — 30-я серия. По цене вро­де 2500 руб­лей за мегахеш выш­ло, но я точ­но не могу ска­зать, запамя­товал что‑то.

info Ме­гахеш — еди­ница изме­рения вычис­литель­ной мощ­ности устрой­ства, добыва­юще­го крип­товалю­ту: один мил­лион переби­раемых хешей в секун­ду.

— Как быстро устаревает оборудование?

— Тут все зависит от того, в каких усло­виях работа­ют железя­ки. Если их обслу­живать и не перег­ревать, то они будут работать годами. У меня до сих пор тру­дят­ся и GeForce GTX 1070, им уже шесть лет. Тут ско­рее речь про рас­ходни­ки: рай­зеры, бло­ки питания, кабелеч­ки там раз­ные. А осталь­ное железо может слу­жить годами.

— Были пожары? Какие-то аварии? Внештатные ситуации?

— Пожаров как таковых не было, бывало, выгора­ли вил­ки и розет­ки, бабаха­ли кон­деры в кар­тах, но ничего серь­езно­го не было. Потопы слу­чались, пару раз залива­ло риги, но ничего, феном про­сушил, и в работу опять!

— Река разлилась?

— Не нас­толь­ко гло­баль­ный потоп! Прос­то бал­кон залило дож­диком 😉

— А вообще когда и как ты увлекся майнингом? Зарабатывать стал сразу? Долго разбирался? С какими проблемами сталкивался?

— Вес­ной 2017 года я купил пер­вый риг на шесть GeForce RTX 1070, и, ког­да уви­дел на пуле, как уве­личи­вают­ся копей­ки и оно само работа­ет, я понял, что эта работ­ка по мне!

За­раба­тывать стал не сра­зу, на тот момент это был единс­твен­ный источник дохода. И так как я был в режиме HODL, я взял кре­дит в бан­ке и опла­чивал им элек­три­чес­тво, толь­ко что­бы не тра­тить монет­ки.

Раз­бирал­ся недол­го, по сути риг — это обыч­ный комп с боль­шим количес­твом видях. Все очень быс­тро и прос­то собира­ется. Плюс у меня есть кен­ты, которые май­нили в 2009 году, и пер­вую машин­ку я соб­рал с ними.

Проб­лемы...

Единс­твен­ная проб­лема — это жизнь в веч­ном ожи­дании пам­па! Нор­маль­ные день­ги пош­ли где‑то пару лет назад.

— То есть ты майнишь биткоин и другую крипту все время, а продаешь только на пампе?

— Я не про­даю монеты, которые май­ню, пока есть сво­бод­ные день­ги.

— А когда начнется новый памп биткоина? В районе халвинга плюс-минус?

— Да, хал­ва — это всег­да пред­вес­тник пам­па. Исто­ричес­ки сло­жилось, что пос­ле хал­вы биток про­бива­ет новый абсо­лют­ный мак­симум. Ну и хал­винг — это же не толь­ко про бит­коин, ско­ро хал­ва у ETC и Zcash. Я думаю, мы уви­дим оче­ред­ную ракету где‑то в сен­тябре 2024 года. Не финан­совый совет!

info Хал­винг, «упо­лови­нива­ние» — пери­оди­чес­кое умень­шение количес­тва генери­руемо­го Bitcoin ров­но наполо­вину.

— Часто в медиа и чатах разгоняется история, что вот у майнинга есть какая-то точка, где он становится убыточен, и майнеры тогда уйдут из биткоина. Это городская легенда или что-то реальное?

— Конеч­но, я пов­торюсь, что все зависит от тарифа на элек­три­чес­тво и от модели аси­ка. Мои M20s на 70 TH сей­час работа­ют в ноль, если биток чуть про­сядет, будет уже минус, и тут все зависит от тво­ей веры в биток — готов ли ты пла­тить за свет из сво­его кар­мана, а не из дохода аси­ков.

info Whatsminer M20s 70 Th/s — ASIC для май­нин­га бит­коина.

— То есть возможна ситуация, что большая часть майнеров плюнет и не станет майнить в убыток, а сеть биткоина станет уязвима для атак?

— Нет, такой ситу­ации не может быть, биток всег­да будут май­нить. А что говорить про децен­тра­лиза­цию как век­тор ата­ки, ну сей­час все­ми мощами BTC вла­деют чет­веро‑пятеро дядек. А вот на ETC, я думаю, мы уви­дим сюр­при­зы, ког­да на нее кинут эфир­ные мощ­ности.

— Какого плана сюрпризы?

— Ну что‑то из серии ата­ки 51%, откат чей­на. У ETC с этим всег­да проб­лемы были, тяж­ко им будет вывозить моща с эфи­ра.

— Что бы ты посоветовал новичку, который сейчас хочет заняться майнингом?

— Посове­товал бы тер­пения и никог­да не брать кре­дит. Сей­час очень соч­ное вре­мя для вхо­да в май­нинг: железа мно­го и оно дешево. Если есть воз­можность купить хотя бы пару карт и вре­мя, чтоб всем этим занимать­ся, то я советую не откла­дывать. В дол­госроч­ной пер­спек­тиве всег­да выиг­рыва­ют покупа­тели лопат, а не их про­дав­цы.

— Давай в заключение какую-нибудь захватывающую байку из жизни майнера.

— Навер­ное, самое инте­рес­ное — это был экспе­римент: как про­жить месяц за крип­ту, не выводя в фиат. Было драй­вово и угар­но объ­яснять людям, что биток — это тоже день­ги, толь­ко луч­ше.

Еще при­коль­ная ситу­ация была, ког­да мой хороший зна­комый поп­росил мах­нуть его бит­ки на бак­сы. Сум­ма была немалень­кая.

Зи­ма, холод, Мос­ква. При­лета­ем с ним в Мос­кву на сдел­ку, людей, с которы­ми я дол­жен был встре­тить­ся, я вооб­ще не знаю. Пос­тоян­но менялись мес­та встре­чи, мы бегали по суг­робам в поис­ках нуж­ных нам людей, в ито­ге где‑то на краю мира нам при­ходит сооб­щение с локаш­кой и мар­кой машины, в которой будет встре­ча. Зап­рыгива­ем на зад­нее сиденье какого‑то лютого супер­кара, и туда же вывали­вают два боль­ших пакета с бак­сами. Я было подумал, что это наша конеч­ная, но нет, все хорошо в ито­ге выш­ло. Упа­кова­ли всё по пакетам и дви­нули в аэро­порт.

Еще при­коль­чик был со встро­енным в Ledger обменни­ком. Нуж­но было мах­нуть 6 BTC в DAI, в ито­ге у меня лочат все бит­ки и про­сят прой­ти KYC и пре­дос­тавить инфу по двум тран­закци­ям в сети эфи­ра, которые были 619 дней назад. Мне фар­тануло, что это были мои тран­зы, и я поп­росил сде­лать дамп депози­тов и исто­рию тор­гов. Через пять дней мои биточ­ки раз­лочили. Прав­да, теперь я этим сер­висом не поль­зуюсь...

Ну а так при­колов мно­го раз­ных бывало, и я думаю, что пос­ле PoS эфир­ки нас ждут чудес­ные вре­мена. Жду новые монеты и алги, а то надо­ело уже, что оно само работа­ет!