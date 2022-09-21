Что еще за Kiwi Farms?
Как ни странно, форумы Kiwi Farms работали не в даркнете и существуют почти десять лет — с 2013 года. Сайт основан несколькими людьми, среди которых — бывший администратор имиджборда 8chan Джошуа Мун (Joshua Moon), известный в сети под ником Null. Вскоре после запуска форумов бразды правления ресурсом окончательно перешли к нему, и в настоящее время Kiwi Farms управляет именно он.
До 2014 года ресурс носил название CWCki Forums, так как исходно он предназначался для травли всего одного человека — художницы, автора веб‑комиксов, преследовать которую начали еще в 2007 году на 4chan. В какой‑то момент тролли создали о ней статью в Encyclopedia Dramatica, но некоторые сочли, что материал недостаточно полный и точный. Так возникла специальная вики под названием CWCki, которое составили из инициалов жертвы. Позже кому‑то показалось, что CWCki Forums созвучно с Kiwi Farms, и сайт переименовали.
Со временем ресурс, изначально посвященный преследованию лишь одного человека, разросся до огромного сообщества, которое в СМИ не раз называли главным прибежищем троллей и сталкеров всех мастей. Сами пользователи форумов описывали себя как «сообщество, посвященное обсуждению эксцентричных людей, которые добровольно выставляют себя дураками».
Участники Kiwi Farms годами издевались над тысячами публичных и не очень личностей и преследовали целые сообщества. Доксинг, сваттинг (от английского swatting, когда, сообщая о ложных угрозах взрыва, захвате заложников и подобном, добиваются того, чтобы к жертвам домой прислали отряд спецназа или полиции), угрозы, преследование не только в сети, но и в реальной жизни — все это обычные будни для участников Kiwi Farms. Наверное, достаточно сказать, что доведение до самоубийства считается особенно выдающимся достижением на этом сайте.
Чаще всего пользователи Kiwi Farms травили участников ЛГБТ‑сообщества и нейроотличных людей (страдающих различными отклонениями). Но это не значит, что все ограничивалось только ими. Также жертвами Kiwi Farms регулярно становились журналисты, активисты, сетевые знаменитости, политические деятели и простые, почти случайные люди, каким‑то образом «перешедшие дорогу» участникам форума.
До недавнего времени самыми известными жертвами Kiwi Farms считались следующие люди (их смерти вызывали в сети и СМИ заметный резонанс, однако до каких‑то реальных действий против Kiwi Farms дело так и не дошло).
Разработчик SNES-эмуляторов, известный под ником Near. Покончил с собой в 2021 году, сообщив перед смертью, что устал бороться с депрессией, которую значительно усугубила длительная травля, устроенная пользователями Kiwi Farms.
«От нападок на меня за то, что я аутист, все переросло в преследование и доксинг моих друзей, одного из которых вынуждали покончить с собой, просто чтобы добиться от меня реакции. Из‑за этого я потерял одного из своих лучших друзей и чувствую себя ответственным.
Для меня уже слишком поздно, но я молюсь, чтобы кто‑нибудь когда‑нибудь сделал что‑нибудь с этим сайтом. Слишком много людей страдает, но, кажется, никому нет до этого дела, потому что в сети все мы практически никто и они знают об этом. Зло побеждает, когда хорошие люди бездействуют», — писал Near перед смертью.
Трансгендерная разработчица игр Хлоя Сагал (Chloe Sagal), которая в 2018 году совершила акт самосожжения в Портленде, штат Орегон (позже скончалась в больнице от полученных травм). Перед этим пользователи Kiwi Farms травили Сагал несколько лет, и, по словам друзей, ее все чаще стали посещать мысли о суициде.
«Всякий раз, когда она говорила о самоубийстве, [участники Kiwi Farms] жаловались на ее страницу в Facebook * , и ее блокировали. За месяц до ее смерти такое происходило несколько раз», — рассказывали СМИ друзья Сагал.
Также пользователи Kiwi Farms много лет пристально следили за программистом Терри Дэвисом (Terry Davis), небезызвестным создателем операционной системы с религиозными мотивами TempleOS, которую Дэвис проектировал для «общения с богом». В 2018 году его сбил поезд, и следствию так и не удалось установить, было ли это самоубийство или несчастный случай.
Дэвис был шизофреником, а с 1996 года у него наблюдались регулярные маниакальные эпизоды, но в последние годы жизни он активно пользовался соцсетями, публиковал видеоблоги и стримил, чем и заинтересовал сообщество Kiwi Farms. Люди, знавшие Дэвиса, отмечали, что постоянный троллинг и провокации явно ухудшали его состояние.
Более того, пользователями Kiwi Farms были даже известные массовые убийцы. Например, Брентон Харрисон Таррант, в 2019 году устроивший стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча и убивший больше 50 человек.
Тогда полиция направила администратору Kiwi Farms Джошуа Муну требование о сотрудничестве и запросила содействие в поиске пользователей, ответственных за распространение материалов Тарранта. Мун ответил на это длинной нецензурной тирадой, суть которой сводилась к тому, что законы Новой Зеландии на него и сайт не распространяются.
Нет, даже после этого Kiwi Farms не закрыли. Просто запретили в Новой Зеландии.
Клара Сорренти
К нынешнему краху Kiwi Farms привела масштабная кампания Drop Kiwi Farms, которую запустила в сети еще одна жертва этих форумов — Клара Сорренти (Clara Sorrenti), в онлайне известная как Keffals. Сорренти — трансгендерная активистка и Twitch-стример, то есть одна из самых лакомых для сообщества Kiwi Farms целей.
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