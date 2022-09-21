В начале сен­тября одной из самых обсужда­емых тем в англо­языч­ном интерне­те ста­ло решение ком­пании Cloudflare, которая под дав­лени­ем общес­твен­ности прек­ратила защищать сайт Kiwi Farms. Этот ресурс дав­но называ­ют глав­ным мес­том сбо­ра трол­лей и стал­керов, а его сооб­щес­тво обви­няли в нес­коль­ких слу­чаях доведе­ния до само­убий­ства, прес­ледова­нии бес­счет­ного чис­ла жертв, сват­тинге и трав­ле, которая зачас­тую вып­лески­валась далеко за пре­делы сети. Давай раз­берем­ся, почему Cloudflare соч­ла сайт опас­ным толь­ко сей­час и что ее к это­му под­тол­кну­ло.

Что еще за Kiwi Farms?

Как ни стран­но, форумы Kiwi Farms работа­ли не в дар­кне­те и сущес­тву­ют поч­ти десять лет — с 2013 года. Сайт осно­ван нес­коль­кими людь­ми, сре­ди которых — быв­ший адми­нис­тра­тор имид­жбор­да 8chan Джо­шуа Мун (Joshua Moon), извес­тный в сети под ником Null. Вско­ре пос­ле запус­ка форумов браз­ды прав­ления ресур­сом окон­чатель­но переш­ли к нему, и в нас­тоящее вре­мя Kiwi Farms управля­ет имен­но он.

До 2014 года ресурс носил наз­вание CWCki Forums, так как исходно он пред­назна­чал­ся для трав­ли все­го одно­го челове­ка — худож­ницы, авто­ра веб‑комик­сов, прес­ледовать которую начали еще в 2007 году на 4chan. В какой‑то момент трол­ли соз­дали о ней статью в Encyclopedia Dramatica, но некото­рые соч­ли, что матери­ал недос­таточ­но пол­ный и точ­ный. Так воз­никла спе­циаль­ная вики под наз­вани­ем CWCki, которое сос­тавили из ини­циалов жер­твы. Поз­же кому‑то показа­лось, что CWCki Forums соз­вучно с Kiwi Farms, и сайт пере­име­нова­ли.

Со вре­менем ресурс, изна­чаль­но пос­вящен­ный прес­ледова­нию лишь одно­го челове­ка, раз­росся до огромно­го сооб­щес­тва, которое в СМИ не раз на­зыва­ли глав­ным при­бежи­щем трол­лей и стал­керов всех мас­тей. Сами поль­зовате­ли форумов опи­сыва­ли себя как «сооб­щес­тво, пос­вящен­ное обсужде­нию эксцентрич­ных людей, которые доб­роволь­но выс­тавля­ют себя дурака­ми».

Учас­тни­ки Kiwi Farms годами изде­вались над тысяча­ми пуб­личных и не очень лич­ностей и прес­ледова­ли целые сооб­щес­тва. Док­синг, сват­тинг (от англий­ско­го swatting, ког­да, сооб­щая о лож­ных угро­зах взры­ва, зах­вате залож­ников и подоб­ном, добива­ются того, что­бы к жер­твам домой прис­лали отряд спец­наза или полиции), угро­зы, прес­ледова­ние не толь­ко в сети, но и в реаль­ной жиз­ни — все это обыч­ные буд­ни для учас­тни­ков Kiwi Farms. Навер­ное, дос­таточ­но ска­зать, что доведе­ние до само­убий­ства счи­тает­ся осо­бен­но выда­ющим­ся дос­тижени­ем на этом сай­те.

Ча­ще все­го поль­зовате­ли Kiwi Farms тра­вили учас­тни­ков ЛГБТ‑сооб­щес­тва и ней­роот­личных людей (стра­дающих раз­личны­ми откло­нени­ями). Но это не зна­чит, что все огра­ничи­валось толь­ко ими. Так­же жер­тва­ми Kiwi Farms регуляр­но ста­нови­лись жур­налис­ты, акти­вис­ты, сетевые зна­мени­тос­ти, полити­чес­кие деяте­ли и прос­тые, поч­ти слу­чай­ные люди, каким‑то обра­зом «перешед­шие дорогу» учас­тни­кам форума.

До недав­него вре­мени самыми извес­тны­ми жер­тва­ми Kiwi Farms счи­тались сле­дующие люди (их смер­ти вызыва­ли в сети и СМИ замет­ный резонанс, одна­ко до каких‑то реаль­ных дей­ствий про­тив Kiwi Farms дело так и не дош­ло).

Раз­работ­чик SNES-эму­лято­ров, извес­тный под ником Near. По­кон­чил с собой в 2021 году, сооб­щив перед смертью, что устал бороть­ся с деп­ресси­ей, которую зна­читель­но усу­губи­ла дли­тель­ная трав­ля, устро­енная поль­зовате­лями Kiwi Farms.

«От нападок на меня за то, что я аутист, все перерос­ло в прес­ледова­ние и док­синг моих дру­зей, одно­го из которых вынуж­дали покон­чить с собой, прос­то что­бы добить­ся от меня реак­ции. Из‑за это­го я потерял одно­го из сво­их луч­ших дру­зей и чувс­твую себя ответс­твен­ным.

Для меня уже слиш­ком поз­дно, но я молюсь, что­бы кто‑нибудь ког­да‑нибудь сде­лал что‑нибудь с этим сай­том. Слиш­ком мно­го людей стра­дает, но, кажет­ся, никому нет до это­го дела, потому что в сети все мы прак­тичес­ки ник­то и они зна­ют об этом. Зло побеж­дает, ког­да хорошие люди без­дей­ству­ют», — писал Near перед смертью.

Тран­сген­дерная раз­работ­чица игр Хлоя Сагал (Chloe Sagal), которая в 2018 году со­вер­шила акт самосож­жения в Пор­тлен­де, штат Оре­гон (поз­же скон­чалась в боль­нице от получен­ных травм). Перед этим поль­зовате­ли Kiwi Farms тра­вили Сагал нес­коль­ко лет, и, по сло­вам дру­зей, ее все чаще ста­ли посещать мыс­ли о суици­де.

«Вся­кий раз, ког­да она говори­ла о само­убий­стве, [учас­тни­ки Kiwi Farms] жалова­лись на ее стра­ницу в Facebook * , и ее бло­киро­вали. За месяц до ее смер­ти такое про­исхо­дило нес­коль­ко раз», — рас­ска­зыва­ли СМИ друзья Сагал.

Так­же поль­зовате­ли Kiwi Farms мно­го лет прис­таль­но сле­дили за прог­раммис­том Тер­ри Дэвисом (Terry Davis), небезыз­вес­тным соз­дателем опе­раци­онной сис­темы с религи­озны­ми мотива­ми TempleOS, которую Дэвис про­екти­ровал для «обще­ния с богом». В 2018 году его сбил поезд, и следс­твию так и не уда­лось уста­новить, было ли это само­убий­ство или нес­час­тный слу­чай.

Дэ­вис был шизоф­реником, а с 1996 года у него наб­людались регуляр­ные мани­акаль­ные эпи­зоды, но в пос­ледние годы жиз­ни он активно поль­зовал­ся соц­сетями, пуб­ликовал виде­обло­ги и стри­мил, чем и заин­тересо­вал сооб­щес­тво Kiwi Farms. Люди, знав­шие Дэвиса, отме­чали, что пос­тоян­ный трол­линг и про­вока­ции явно ухуд­шали его сос­тояние.

Бо­лее того, поль­зовате­лями Kiwi Farms были даже извес­тные мас­совые убий­цы. Нап­ример, Брен­тон Хар­рисон Тар­рант, в 2019 году устро­ивший стрель­бу в мечетях новозе­ланд­ско­го Край­стчер­ча и убив­ший боль­ше 50 человек.

Тог­да полиция нап­равила адми­нис­тра­тору Kiwi Farms Джо­шуа Муну тре­бова­ние о сот­рудни­чес­тве и зап­росила содей­ствие в поис­ке поль­зовате­лей, ответс­твен­ных за рас­простра­нение матери­алов Тар­ранта. Мун отве­тил на это длин­ной нецен­зурной тирадой, суть которой сво­дилась к тому, что законы Новой Зелан­дии на него и сайт не рас­простра­няют­ся.

Нет, даже пос­ле это­го Kiwi Farms не зак­рыли. Прос­то зап­ретили в Новой Зелан­дии.

Клара Сорренти

К нынеш­нему кра­ху Kiwi Farms при­вела мас­штаб­ная кам­пания Drop Kiwi Farms, которую запус­тила в сети еще одна жер­тва этих форумов — Кла­ра Сор­ренти (Clara Sorrenti), в онлай­не извес­тная как Keffals. Сор­ренти — тран­сген­дерная акти­вис­тка и Twitch-стри­мер, то есть одна из самых лакомых для сооб­щес­тва Kiwi Farms целей.