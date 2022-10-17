Злоумышленники, которые на прошлой неделе опубликовали 5000 строк, якобы полученных из базы портала Госуслуг, продолжили сливать данные. На этот раз были опубликованы еще 2000 строк, датированные периодом с 02 января 2022 года по 30 сентября 2022 года.

По данным специалистов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), которые сообщили об этих инцидентах, данные, вероятно, были получены «благодаря» перебору идентификаторов пользователей Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА). Эксперты напоминают, что в конце прошлого года стало известно о сливе исходных кодов Регионального портала госуслуг Пензенской области, и в этих исходниках обнаружились ключам к сертификатам, которые используются для доступа к ЕСИА.

Аналитики DLBI пишут, что новый слив, произошедший в минувшие выходные, содержит такие же данные, как и первый:

ФИО;

email-адреса;

телефоны;

пол;

даты рождения;

адреса регистрации и фактического места жительства;

паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);

СНИЛС;

ИНН.

Напомню, что после первой утечки представители Минцифры опровергли информацию об утечке личных данных пользователей Госуслуг. Тогда в ведомстве ситуацию прокомментировали так: