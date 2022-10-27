Издание «Коммерсант» сообщило, что часть команды разработчиков Nginx вернулась в Россию (F5 Networks ушла с рынка РФ после начала специальной военной операции) и запустила проект Angie, который фактически станет самостоятельным ответвлением Nginx. Инвестиции в проект на первом этапе составили 1 миллион долларов, и сообщается, что новая компания займется и поддержкой пользователей Nginx в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», еще 21 июля 2022 года в Москве было учреждено ООО «Веб-Сервер» с уставным капиталом 500 000 рублей, основным видом деятельности которого станет «разработка компьютерного программного обеспечения». 10 октября 2022 года эта компания подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.

Среди совладельцев ООО «Веб-Сервер» числятся бывший руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев, работавший в Nginx с 2011 по 2022 год. Другие совладельцы и тоже бывшие сотрудники Nginx Inc: Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов (известен по работе над операционной системой FreeBSD).

В ответ на вопрос журналистов в «Веб-Сервере» уточнили, что создатель Nginx Игорь Сысоев не причастен к новому проекту. Angie будет форком от Nginx, объяснили в компании.

Сообщается, что решение будет распространяться по открытой лицензии. Гендиректор компании Заур Абасмирзоев заявил изданию, что «Веб-Сервер» готов оказывать поддержку пользователям Nginx и интегрировать Angie в продукты партнеров. Также, по его словам, «было бы разумно» включить Angie в реестр отечественного ПО.

Адаптировать Angie под российские дистрибутивы Linux пока не планируется, «но если в ходе разработки выяснится, что это можно легко сделать, появится и Angie на Astra Linux», добавляет топ-менеджер.

Так как по оценкам аналитиков, на долю веб-сервера Nginx приходится более 60% российского рынка (включая «Яндекс» и «Авито»), скорее всего, Angie сможет занять долю на зарождающемся российском рынке открытого ПО.

Согласно сайту проекта, Angie представляет собой «высокопроизводительный и масштабируемый веб-сервер, который создан как форк Nginx и призван превзойти функциональность оригинала и стать снова востребованным веб-сервером на рынке решений кластерных программных комплексов».

«Angie — веб-сервер, который позволит качественно улучшить отказоустойчивость, быстродействие и условия эксплуатации по сравнению с Nginx, а специалисты технической поддержки компании “Веб-сервер” помогут настроить бесперебойную работу как ANGIE, так и Nginx», — заявляют разработчики на своем сайте.

После начала специальной военной операции F5 Networks остановила продажи в России и вывела хранение кода Nginx с территории страны. В пресс-службе F5 сообщили «Коммерсанту», что компания «не связана с какими-либо проектами Nginx в России и не одобряет их».