В этом рай­тапе я покажу, как получать DNS-записи для рас­ширения пло­щади ата­ки, затем про­экс­плу­ати­руем SQL-инъ­екцию, а ког­да повысим при­виле­гии, зак­репим­ся на машине через Fail2ban.

Уп­ражнять­ся мы будем на тре­ниро­воч­ной машине Trick с пло­щад­ки Hack The Box. По уров­ню слож­ности она оце­нена как лег­кая.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 166 trick. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Мы наш­ли четыре откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 7.9p1;

25 — служ­ба Postfix SMTP;

53 — служ­ба BIND 9.11.5;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.14.2.

Трансфер DNS-зоны

Так как на 53-м пор­те активна служ­ба DNS, нач­нем с нее. Тран­сфер зоны DNS может сущес­твен­но уве­личить повер­хность ата­ки, рас­крыв новые записи DNS. Выг­рузить зону мож­но одним зап­росом AXFR:

dig trick. htb axfr @10. 10. 11. 166

Рас­кры­ваем новые домен­ные име­на и сра­зу добав­ляем их в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 166 trick. htb root. trick. htb preprod- payroll. trick. htb

Те­перь перей­дем к веб‑сер­веру. Так как у нас мно­го адре­сов, сто­ит заг­лянуть по каж­дому.

Точка входа

Есть фор­ма логина, и никакой защиты от брут­форса, поэто­му поп­робу­ем раз­ные сло­вари с тех­никами обхо­да авто­риза­ции. Обыч­но для перебо­ра я исполь­зую Burp Suite Professional. Переби­рать сто­ит как поле логина, так и поле пароля.

Не­кото­рые наг­рузки, нацелен­ные на экс­плу­ата­цию SQL-инъ­екции, дали не такой же резуль­тат, что основная мас­са. В коде стра­ницы видим ошиб­ку SQL. Нес­мотря на то что выпол­нить бай­пас авто­риза­ции не выш­ло, мож­но про­экс­плу­ати­ровать саму SQL-инъ­екцию.

За­пус­тим sqlmap без спе­циаль­ных парамет­ров, что­бы он опре­делил рабочую наг­рузку. Ука­зыва­ем URL (параметр --url ), дан­ные POST (параметр --data ) и говорим при­нимать рекомен­дуемый дефол­тный вари­ант отве­та, если у sqlmap будут воп­росы (параметр --batch ).

sqlmap --url "http:// preprod-payroll. trick. htb/ ajax. php?action=login" --data "username=test& password=test" --batch

Ра­бочая наг­рузка опре­деле­на, теперь перей­дем к экс­плу­ата­ции.

Точка опоры

Для начала пос­мотрим, какие есть базы дан­ных (параметр --dbs ).