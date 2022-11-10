Эксперты Microsoft сообщили, что базирующиеся в Китае хакеры используют в своих интересах принятый в прошлом году закон, накапливают уязвимости нулевого дня и используют их в атаках. Закон, о котором пишут специалисты, вступил в силу осенью 2021 года и требует, чтобы китайские организаций сначала информировали о найденных уязвимостях власти, а не раскрывали баги другим третьим сторонам (включая владельцев продукта или сервиса).

Спустя год после вступления закона в силу, исследователи из Атлантического совета подсчитали, что количество сообщений об уязвимостях, поступающих из Китая, уменьшилось, зато возросло количество анонимных сообщений. При этом эксперты отмечали, что китайские ИБ-исследователи очень способные, и обнаружение специалистами Alibaba нашумевшей ошибки в Log4J — яркий тому пример.

В отчете Microsoft, посвященном цифровой защите в 2022 году, утверждается, что вышеупомянутый закон может позволить китайскому правительству накапливать и использовать уязвимости в качестве оружия. При этом в компания называют китайских хакеров «особенно искусными» в обнаружении проблем и разработке эксплоитов для уязвимостей нулевого дня.

«Увеличение использования 0-day эксплоитов со стороны китайских хакеров, вероятно, связано с первым годом после вступления в силу требований Китая о раскрытии уязвимостей для китайского ИБ-сообщества, и это важный шаг на пути к использованию эксплоитов нулевого дня в качестве государственного приоритета», — пишут в Microsoft.

В компании перечислили несколько уязвимостей, которые, по данным Micosoft, были впервые обнаружены и использованы китайскими злоумышленниками, прежде чем о них узнали другие хакеры. В этот список вошли CVE-2021-35211 в SolarWinds Serv-U, CVE-2021-40539 в Zoho ManageEngine ADSelfService Plus, CVE-2021-44077 в Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus, CVE-2021-42321 в Microsoft Exchange и CVE-2022-26134 в Confluence.

По мнению аналитиков Microsoft, Китай активизировал шпионаж и кибератаки с целью хищения информации, чтобы противостоять попыткам США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии.

В своем отчете Microsoft описывает несколько реальных атак, связанных с проблемами нулевого дня, которые осуществлялись китайскими «правительственным хакерами». Компания отмечает, что промежуток времени между эксплуатацией уязвимостей и выходом исправлений продолжает быстро сокращаться.