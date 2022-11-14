Речь, конечно же, о санкциях. Известие о том, что российские банки вот‑вот отключат от системы международных платежей, была шоком. В тот момент мы использовали массу зарубежных сервисов — и для личных, и для рабочих нужд. Наше начальство быстро нашло обходные пути для оплаты самого нужного, но приключения в этот момент только начинались.
Следом обслуживать российские компании отказался Google. У нас там работала корпоративная почта, лежали архивы, а в гугловском Kubernetes крутились серверы с нашим внутренним планировщиком и некоторыми супермегасекретными проектами.
В Google на спасение и перенос всего добра дали несколько месяцев, но уже через пару недель мы перевезли почту на Mail.ru, все вспомогательные сервисы — на Mail.Ru Cloud Solutions, а содержимое Google Drive — на VK for WorkSpace. Вышло даже дешевле, и никаких проблем пока не возникало.
Следующие два удара нам нанесли Amazon и Mailchimp — по все тем же причинам. Mailchimp мы быстро заменили российским Unisender. По дороге потерялась только форма розыгрыша подписок в обмен на email, которую время от времени видели неавторизованные пользователи. Но от нее все уже так устали, что это скорее плюс, чем минус.
Что до Amazon, то здесь все гораздо веселее. Когда‑то мы использовали AWS для вспомогательной инфраструктуры, и с тех пор там остался один важный компонент — многотерабайтное холодное хранилище в Glacier, куда скидывались бэкапы еще со времен бумажного «Хакера».
Работа с архивами — это, пожалуй, самое эпическое из всех приключений. Нужно было скачать каждый файл и заглянуть внутрь, поскольку никаких описей у нас не сохранилось. Я для этого использовал маковскую программу Freeze на рабочем компьютере, но для самых больших файлов такой способ не годился: каждый архив готовится по четыре‑пять часов, а времени на выкачивание дают ровно сутки. Если скорости соединения не хватало, приходилось начинать процесс заново.
Здесь нас неожиданно выручил спецпроект, который мы делали с хостером Fenix.host. Заодно с тестированием (или, можно сказать, в его рамках) мы развернули там целую экспедицию по спасению самых крупных файлов. Сначала (с невероятными мучениями) качаем вручную через amazon-cli, а затем я удаленно через старый добрый Midnight Commander открываю архивы, достаю из них нужные файлы и сортирую. При помощи rclone отправляем результаты в Mail.ru.
Самое нелепое в этой истории то, что конкретно для «Хакера» мы в этих архивах ничего нового не нашли: все тексты, картинки и файлы QuarkXPress и InDesign уже лежали в том самом «горячем» хранилище, которое мы переносили из Google Drive в Mail.ru.
Зато мы обнаружили и спасли аналогичные архивы журналов «Хакер Спец», «IT Спец» и «Железо». Забавно, что самыми большими файлами оказались три (три!) полных копии жесткого диска рабочей машины бывшего дизайнера «Хакера». Причем выяснилось, что дизайнер однажды уже получал этот бэкап на руки, так что с запасными копиями мы благополучно распрощались.
По дороге нашли много занимательных вещей. Например, никогда не публиковавшиеся ранние концепты обложек «Хулигана».
И другие занимательные вещи.
И наконец, финальным аккордом стал переезд сайта с американского DreamHost в облако Яндекса. DreamHost не отключал нам оплату, однако сам выбор сервера изначально был неудачным. Он временами просто не выдерживал нагрузки.
В эти выходные стараниями бывшего главреда «Хакера» Ильи Русанена, ныне отвечающего за нашу инфраструктуру, мы переехали в Yandex Cloud. База данных и Redis теперь подключены как отдельные сервисы, а WordPress установлен на машину, в которой он не упирается в лимиты ресурсов.
Результат ты, скорее всего, можешь оценить сам. Скорость загрузки сайта для неавторизованных пользователей возросла в разы, да и с авторизацией страницы грузятся заметно быстрее.
Впереди еще много всяких апгрейдов и разработок, но пока что мы радуемся простым вещам: шустро работающей админке и тому, что мы пережили все неурядицы и воспользовались ими, чтобы стать лучше. А если вдруг заметишь, что где‑то что‑то отвалилось, обязательно пиши на support@glc.ru, постараемся оперативно прикрутить обратно.
Пока же хочу сказать спасибо всем, кто, не жалея своего сна, помогал с переездом или просто поддерживал советом и добрым словом! И конечно, нашим подписчикам, которые остаются с нами, несмотря на сложные времена. Не устаю повторять: без вашего вклада в общее дело «Хакера» давно бы уже не было.