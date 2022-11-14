В фев­рале 2022 года в нашей жиз­ни мно­гое изме­нилось. Может показать­ся, что «Хакер» это никак не зат­ронуло, но толь­ко если судить со сто­роны. Внут­ри же мы весь год парал­лель­но с обыч­ной работой спа­сали из горящей избы один кусок инфраструк­туры за дру­гим.

Речь, конеч­но же, о сан­кци­ях. Известие о том, что рос­сий­ские бан­ки вот‑вот отклю­чат от сис­темы меж­дународ­ных пла­тежей, была шоком. В тот момент мы исполь­зовали мас­су зарубеж­ных сер­висов — и для лич­ных, и для рабочих нужд. Наше началь­ство быс­тро наш­ло обходные пути для опла­ты самого нуж­ного, но прик­лючения в этот момент толь­ко начина­лись.

Сле­дом обслу­живать рос­сий­ские ком­пании отка­зал­ся Google. У нас там работа­ла кор­поратив­ная поч­та, лежали архи­вы, а в гуг­лов­ском Kubernetes кру­тились сер­веры с нашим внут­ренним пла­ниров­щиком и некото­рыми супер­мегасек­ретны­ми про­екта­ми.

В Google на спа­сение и перенос все­го доб­ра дали нес­коль­ко месяцев, но уже через пару недель мы перевез­ли поч­ту на Mail.ru, все вспо­мога­тель­ные сер­висы — на Mail.Ru Cloud Solutions, а содер­жимое Google Drive — на VK for WorkSpace. Выш­ло даже дешев­ле, и никаких проб­лем пока не воз­никало.

Сле­дующие два уда­ра нам нанес­ли Amazon и Mailchimp — по все тем же при­чинам. Mailchimp мы быс­тро замени­ли рос­сий­ским Unisender. По дороге потеря­лась толь­ко фор­ма розыг­рыша под­писок в обмен на email, которую вре­мя от вре­мени видели неав­торизо­ван­ные поль­зовате­ли. Но от нее все уже так уста­ли, что это ско­рее плюс, чем минус.

Что до Amazon, то здесь все гораз­до веселее. Ког­да‑то мы исполь­зовали AWS для вспо­мога­тель­ной инфраструк­туры, и с тех пор там остался один важ­ный ком­понент — мно­готе­рабай­тное холод­ное хра­нили­ще в Glacier, куда ски­дыва­лись бэкапы еще со вре­мен бумаж­ного «Хакера».

Ра­бота с архи­вами — это, пожалуй, самое эпи­чес­кое из всех прик­лючений. Нуж­но было ска­чать каж­дый файл и заг­лянуть внутрь, пос­коль­ку никаких опи­сей у нас не сох­ранилось. Я для это­го исполь­зовал маков­скую прог­рамму Freeze на рабочем компь­юте­ре, но для самых боль­ших фай­лов такой спо­соб не годил­ся: каж­дый архив готовит­ся по четыре‑пять часов, а вре­мени на выкачи­вание дают ров­но сут­ки. Если ско­рос­ти соеди­нения не хва­тало, при­ходи­лось начинать про­цесс заново.

Здесь нас неожи­дан­но выручил спец­про­ект, который мы делали с хос­тером Fenix.host. Заод­но с тес­тирова­нием (или, мож­но ска­зать, в его рам­ках) мы раз­верну­ли там целую экспе­дицию по спа­сению самых круп­ных фай­лов. Сна­чала (с неверо­ятны­ми мучени­ями) кача­ем вруч­ную через amazon-cli, а затем я уда­лен­но через ста­рый доб­рый Midnight Commander откры­ваю архи­вы, дос­таю из них нуж­ные фай­лы и сор­тирую. При помощи rclone отправ­ляем резуль­таты в Mail.ru.

Са­мое нелепое в этой исто­рии то, что кон­крет­но для «Хакера» мы в этих архи­вах ничего нового не наш­ли: все тек­сты, кар­тинки и фай­лы QuarkXPress и InDesign уже лежали в том самом «горячем» хра­нили­ще, которое мы перено­сили из Google Drive в Mail.ru.

За­то мы обна­ружи­ли и спас­ли ана­логич­ные архи­вы жур­налов «Хакер Спец», «IT Спец» и «Железо». Забав­но, что самыми боль­шими фай­лами ока­зались три (три!) пол­ных копии жес­тко­го дис­ка рабочей машины быв­шего дизай­нера «Хакера». При­чем выяс­нилось, что дизай­нер однажды уже получал этот бэкап на руки, так что с запас­ными копи­ями мы бла­гопо­луч­но рас­про­щались.

По дороге наш­ли мно­го занима­тель­ных вещей. Нап­ример, никог­да не пуб­ликовав­шиеся ран­ние кон­цепты обло­жек «Хулига­на».

И дру­гие занима­тель­ные вещи.

И наконец, финаль­ным аккордом стал пере­езд сай­та с аме­рикан­ско­го DreamHost в обла­ко Яндекса. DreamHost не отклю­чал нам опла­ту, одна­ко сам выбор сер­вера изна­чаль­но был неудач­ным. Он вре­мена­ми прос­то не выдер­живал наг­рузки.

В эти выход­ные ста­рани­ями быв­шего глав­реда «Хакера» Ильи Русане­на, ныне отве­чающе­го за нашу инфраструк­туру, мы пере­еха­ли в Yandex Cloud. База дан­ных и Redis теперь под­клю­чены как отдель­ные сер­висы, а WordPress уста­нов­лен на машину, в которой он не упи­рает­ся в лимиты ресур­сов.

Ре­зуль­тат ты, ско­рее все­го, можешь оце­нить сам. Ско­рость заг­рузки сай­та для неав­торизо­ван­ных поль­зовате­лей воз­росла в разы, да и с авто­риза­цией стра­ницы гру­зят­ся замет­но быс­трее.

Впе­реди еще мно­го вся­ких апгрей­дов и раз­работок, но пока что мы раду­емся прос­тым вещам: шус­тро работа­ющей админке и тому, что мы пережи­ли все неуря­дицы и вос­поль­зовались ими, что­бы стать луч­ше. А если вдруг заметишь, что где‑то что‑то отва­лилось, обя­затель­но пиши на support@glc.ru, пос­тара­емся опе­ратив­но прик­рутить обратно.

По­ка же хочу ска­зать спа­сибо всем, кто, не жалея сво­его сна, помогал с пере­ездом или прос­то под­держи­вал советом и доб­рым сло­вом! И конеч­но, нашим под­писчи­кам, которые оста­ются с нами, нес­мотря на слож­ные вре­мена. Не устаю пов­торять: без вашего вкла­да в общее дело «Хакера» дав­но бы уже не было.