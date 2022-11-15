В этом рай­тапе я покажу, как повысить при­виле­гии через Redis. Но сна­чала мы про­ник­нем на хост при помощи SQL-инъ­екции и получим акка­унт дру­гого поль­зовате­ля с помощью уяз­вимос­ти в IPython.

Тре­ниро­вать­ся будем на сред­ней по слож­ности машине Shared с пло­щад­ки Hack The Box.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 172 shared. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ви­дим все­го два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1;

пор­ты 80 и 443 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Нач­нем с сай­та. Порт 80 нас переки­дыва­ет на 443. В резуль­татах ска­на находим поле сер­тифика­та commonName , он дей­стви­телен для любого под­домена shared. htb .

Точка входа

Это сайт какого‑то интернет‑магази­на. Поп­робу­ем совер­шить покуп­ку.

При попыт­ке перей­ти к опла­те нас кида­ет на дру­гой под­домен.

До­бавим его в / etc/ hosts и пов­торим дей­ствия.

10. 10. 11. 172 shared. htb checkout. shared. htb

В Burp History при ана­лизе зап­росов мы видим наз­вание парамет­ра Cookie PrestaShop . PrestaShop — это опен­сор­сный дви­жок для интернет‑магази­нов. Он написан на PHP и фрей­мвор­ке Symfony, для шаб­лонов исполь­зует­ся Twig, для хра­нения дан­ных — MySQL.

Я нашел в интерне­те нес­коль­ко готовых экс­пло­итов, но в дан­ном слу­чае они неп­римени­мы. Поэто­му я решил обра­тить вни­мание на то, что дан­ные меж­ду дву­мя сай­тами — магази­ном и пла­теж­ным сер­висом — переда­ются в заголов­ке Cookie .

Я поп­робовал нес­коль­ко раз­ных наг­рузок и опре­делил, что здесь воз­можна SQL-инъ­екция. Отправ­ляем зап­рос, усло­вие которо­го всег­да исти­на, и получа­ем товар в чеке.

# Нагрузка ' or 1=1 -- -

Точка опоры

SQL Injection

Да­вай теперь про­экс­плу­ати­руем SQL-инъ­екцию. Сна­чала опре­делим чис­ло стол­бцов. Для это­го исполь­зуем UNION с перемен­ным количес­твом стол­бцов. Так, при объ­еди­нении с таб­лицей, име­ющей один или два стол­бца, будет ошиб­ка, а при трех стол­бцах — внят­ный вывод.