Содержание статьи
Тренироваться будем на средней по сложности машине Shared с площадки Hack The Box.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.172 shared.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Видим всего два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.4p1;
- порты 80 и 443 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Начнем с сайта. Порт 80 нас перекидывает на 443. В результатах скана находим поле сертификата
commonName, он действителен для любого поддомена
shared..
Точка входа
Это сайт какого‑то интернет‑магазина. Попробуем совершить покупку.
При попытке перейти к оплате нас кидает на другой поддомен.
Добавим его в
/ и повторим действия.
10.10.11.172 shared.htb checkout.shared.htb
В Burp History при анализе запросов мы видим название параметра Cookie
PrestaShop. PrestaShop — это опенсорсный движок для интернет‑магазинов. Он написан на PHP и фреймворке Symfony, для шаблонов используется Twig, для хранения данных — MySQL.
Я нашел в интернете несколько готовых эксплоитов, но в данном случае они неприменимы. Поэтому я решил обратить внимание на то, что данные между двумя сайтами — магазином и платежным сервисом — передаются в заголовке
Cookie.
Я попробовал несколько разных нагрузок и определил, что здесь возможна SQL-инъекция. Отправляем запрос, условие которого всегда истина, и получаем товар в чеке.
# Нагрузка' or 1=1 -- -
Точка опоры
SQL Injection
Давай теперь проэксплуатируем SQL-инъекцию. Сначала определим число столбцов. Для этого используем UNION с переменным количеством столбцов. Так, при объединении с таблицей, имеющей один или два столбца, будет ошибка, а при трех столбцах — внятный вывод.
union select 1 -- -union select 1,2 -- -union select 1,2,3 -- -
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее