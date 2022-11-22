Специалисты Google Cloud Threat Intelligence объявили о выпуске правил YARA, а также коллекции индикаторов компрометации VirusTotal, которые должны облегчить обнаружение компонентов Cobalt Strike и предотвратить злоупотребления этим инструментом для пентестов.

Напомню, что Cobalt Strike представляет собой легитимный коммерческий инструмент, созданный для пентестеров и red team и ориентированный на эксплуатацию и постэксплуатацию. Он наверняка хорошо знаком большинству читателей, но, к сожалению, Cobalt Strike давно любим хакерами, начиная от правительственных APT-группировок и заканчивая операторами шифровальщиков. Хотя он недоступен для рядовых пользователей и полная версия оценивается в несколько тысяч долларов за установку, злоумышленники все равно находят способы его использовать (к примеру, полагаются на старые, пиратские, взломанные и незарегистрированные версии).

«Мы выпускаем для сообщества опенсорсный набор правил YARA и их интеграцию в качестве коллекции VirusTotal, чтобы помочь сообществу обнаруживать и идентифицировать компоненты Cobalt Strike и их соответствующие версии, — пишет инженер по безопасности Google Cloud Threat Intelligence Грег Синклер. — Мы решили, что обнаружение точной версии Cobalt Strike является важным аспектом для определения законности его использования, поскольку известно, что злоумышленники злоупотребляют некоторыми версиями».

Как объяснили в Google, взломанные и «слитые» на сторону вариации Cobalt Strike в большинстве случаев отстают как минимум на одну версию, что позволило компании собрать сотни стейджеров, шаблонов и образцов маяков, используемых хакерами, и на базе них создать подготовить правила YARA.

Эксперты обнаружили JAR-файлы Cobalt Strike, начиная с версии 1.44 (выпущенной примерно в 2012 году) и до версии 4.7, а затем использовали компоненты для создания правил YARA. По словам специалистов, каждая версия Cobalt Strike содержит от 10 до 100 бинарных файлов шаблонов атак. Им удалось найти 34 различных версии Cobalt Strike с 275 уникальными JAR-файлами. В общей сложности было изучено более 340 бинарников, для которых и были созданы сигнатуры обнаружения.

«Наша цель заключалась в том, чтобы сделать обнаружение высокоточным, чтобы можно было уверенно определить точную версию определенных компонентов Cobalt Strike. Когда это стало возможным, мы создали сигнатуры для обнаружения конкретных версий компонентов Cobalt Strike», — говорят в Google.

По словам Синклера, идея состояла в том, чтобы «исключить плохие версии, оставив легитимные нетронутыми». Эксперты Google пишут, что хотят вернуть инструмент в руки red team и пентестеров, затруднив его использование злоумышленниками.

Также эксперты поделились набором сигнатур для обнаружения Sliver, легитимной опенсорсной платформы для эмуляции действий злоумышленников. Она тоже ориентирована на пентестеров, но злоумышленники нередко используют ее в качестве альтернативы Cobalt Strike.