Операторы шифровальщика Ragnar Locker обнародовали на своем «сайте для утечек» данные, украденные из полицейского подразделения бельгийской провинции Антверпен. Проблема в том, что хакеры считали, что скомпрометировали муниципалитет города Звейндрехт, а правоохранителей взломали случайно.

Бельгийские СМИ уже назвали эту утечку одной из крупнейших в истории страны, так как она затронула все данные полиции Звейндрехта с 2006 по сентябрь 2022 года.

Издание Bleeping Computer пишет, что среди опубликованных данных можно обнаружить тысячи автомобильных номеров, данные о штрафах, отчеты о преступлениях, данные о персонале, отчеты о расследованиях и многое другое. К сожалению, такая утечка может раскрыть личности людей, сообщавших о преступлениях, а также поставить под угрозу текущие операции и расследования правоохранительных органов.

При этом полиция Звейндрехта сообщает в социальных сетях, что хакеры получили доступ только к той части сети, где хранились административные данные, и от атаки в первую очередь пострадали сами сотрудники.

Глава полиции Звейндрехта Марк Снелс (Marc Snels) сообщил местным СМИ, что утечка данных произошла из-за человеческой ошибки, и всех пострадавшими уже уведомляют об инциденте.

«Это не тот случай, когда произошла утечка вообще всех данных. [Скомпрометированная] сеть в основном содержит личную информацию наших сотрудников, такую ​​как списки персонала. Но иногда в этой сети действительно встречается конфиденциальная информация. Это человеческие ошибки. Например, “утекли” штрафы и фото, связанные с насилием над детьми. Это, конечно, очень неприятно», — говорит Снелс.

Известно, что бельгийская прокуратура уже возбудила уголовное дело в связи с этим взломом.

При этом Bleeping Computer отмечает, что по информации бельгийских журналистов, злоумышленники атаковали плохо защищенную конечную точку Citrix, и через нее проникли в полицейскую сеть. Также расследователи обнаружили, что среди «слитых» данных присутствуют метаданные абонентов телекоммуникационных сервисов и SMS-сообщения людей, находящихся под тайным полицейским расследованием. В файлах также содержатся кадры с дорожных камер, раскрывающие местонахождение конкретных людей в определенные даты и время.