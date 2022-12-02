По информации специалистов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), злоумышленники получили доступ к службе каталогов (LDAP) «Билайн» и выгрузили оттуда данные сотрудников. Представители «Билайна» уже подтвердили факт утечки.

В своем Telegram-канале эксперты DLBI сообщили, что за утечку ответственны те же хакеры, которые ранее «слили» в сеть информацию о клиентах службы доставки Delivery Club, образовательной платформы GeekBrains, «Почты России» и так далее.

В качестве подтверждения новой утечки злоумышленники опубликовали четыре LDIF-файла (формат представления записей службы каталогов в текстовой форме), содержащие выгрузки, разбитые на четыре региона: Московский, Южный, Уральский и Центральный.

Исследователи сообщили, что в дампе, который уже доступен в свободном доступе, содержатся следующие данные:

логины пользователей в домене vimpelcom.ru (198 050 уникальных логинов);

email-адреса на домене beeline.ru (67 480 уникальных адресов);

мобильные телефоны (89 519 уникальных номеров);

домашние телефоны (10 969 уникальных номеров);

ФИО (в кодировке Base64);

много другой служебной информации.

Представители «Билайн» сообщили СМИ, что утечка действительно имела место, и в компании уже проводится расследование по выявлению причин произошедшего:

«Данные наших клиентов в безопасности. Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику “Билайна”, подтверждаем».