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warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.167 carpediem.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Мы обнаружили два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0. Начнем с веб‑сервера.
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому попробуем поискать скрытый контент.
Сканирование веб-контента
Искать потайные страницы мы будем при помощи сканера ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL.
ffuf -u 'http://carpediem.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Ничего интересного и тут. Идем дальше и сканируем поддомены, для чего нам нужно перебирать запись в HTTP-заголовке
HOST. При этом используем фильтр
--fs, который поможет отсеять ложные страницы по их размеру.
ffuf -u 'http://carpediem.htb/FUZZ' -w subdomains-top1million-110000.txt -H 'Host: FUZZ.carpediem.htb' -t 256 --fs 2875
Находим новый поддомен, поэтому дополняем запись в файле
/ и идем смотреть новый сайт.
10.10.11.167 carpediem.htb portal.carpediem.htb
Точка входа
Первым делом обратим внимание на то, как подключается страница. Это происходит через параметр
p.
Также на сайте можно зарегистрироваться и авторизоваться. Сделаем это!
Если всю работу вести в Burp Proxy, то в истории запросов можно заметить обращение к какому‑то файлу
/, которому в параметре
f передается команда
register.
Но вернемся к загружаемой через параметр странице и проверим, нет ли здесь уязвимости LFI. Для этого переберем разные нагрузки через Burp Intruder.
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