В этой статье мы с тобой обой­дем авто­риза­цию на сай­те и получим прос­тень­кий RCE для про­ник­новения в кон­тей­нер Docker. Затем про­ведем раз­ведку в сети, порабо­таем с MySQL и MongoDB, что­бы похитить информа­цию из Trudesk, перех­ватим тра­фик HTTPS и рас­шифру­ем дан­ные. Сно­ва попав в кон­тей­нер Docker, успешно сбе­жим из него с мак­сималь­ными при­виле­гиями на хос­те.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.167 carpediem.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Мы обна­ружи­ли два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. Нач­нем с веб‑сер­вера.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му поп­робу­ем поис­кать скры­тый кон­тент.

 

Сканирование веб-контента

Ис­кать потай­ные стра­ницы мы будем при помощи ска­нера ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL.
ffuf -u 'http://carpediem.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Результат сканирования каталогов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью ffuf

Ни­чего инте­рес­ного и тут. Идем даль­ше и ска­ниру­ем под­домены, для чего нам нуж­но переби­рать запись в HTTP-заголов­ке HOST. При этом исполь­зуем филь­тр --fs, который поможет отсе­ять лож­ные стра­ницы по их раз­меру.

ffuf -u 'http://carpediem.htb/FUZZ' -w subdomains-top1million-110000.txt -H 'Host: FUZZ.carpediem.htb' -t 256 --fs 2875
Результат сканирования поддоменов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов с помощью ffuf

На­ходим новый под­домен, поэто­му допол­няем запись в фай­ле /etc/hosts и идем смот­реть новый сайт.

10.10.11.167 carpediem.htb portal.carpediem.htb
Главная страница сайта portal.carpediem.htb
Глав­ная стра­ница сай­та portal.carpediem.htb
 

Точка входа

Пер­вым делом обра­тим вни­мание на то, как под­клю­чает­ся стра­ница. Это про­исхо­дит через параметр p.

Способ обращение к странице
Спо­соб обра­щение к стра­нице

Так­же на сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся и авто­ризо­вать­ся. Сде­лаем это!

Регистрация нового пользователя
Ре­гис­тра­ция нового поль­зовате­ля

Ес­ли всю работу вес­ти в Burp Proxy, то в исто­рии зап­росов мож­но заметить обра­щение к какому‑то фай­лу /classes/Master.php, которо­му в парамет­ре f переда­ется коман­да register.

История запросов на сервер при регистрации
Ис­тория зап­росов на сер­вер при регис­тра­ции

Но вер­немся к заг­ружа­емой через параметр стра­нице и про­верим, нет ли здесь уяз­вимос­ти LFI. Для это­го перебе­рем раз­ные наг­рузки через Burp Intruder.

Burp Intruder — вкладка Positions
Burp Intruder — вклад­ка Positions
Burp Intruder — результат сканирования
Burp Intruder — резуль­тат ска­ниро­вания

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