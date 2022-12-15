Команда проекта Flipper Zero сообщила, что партия устройств (предварительные заказы и заказы с Kickstarter), ранее застрявшая на немецкой таможне без указания причин и сроков, будет уничтожена из-за санкций.

О задержке доставки груза, отправленного в РФ через «Почту России», еще в ноябре сообщал в своем Telegram-канале один из авторов «хакерского тамагочи» Павел Жовнер. Тогда он писал, что таможня проводит дополнительную инспекцию, но сроки ее завершения и причины не раскрываются.

Как теперь сообщается в том же Telegram-канале, разработчики получили официальный ответ от таможни и выяснили, что груз стоимостью 200 000 долларов США будет уничтожен «без возврата и компенсаций».

«В связи с тем, что продукт Flipper Zero попадает под экспортные санкции Евросоюза об ограничении доступа РФ к передовым технологиям, таким как: дроны и ПО для дровонов, ПО для шифрования, полупроводники и передовая электроника», — рассказывает Павел Жовнер.

Он объясняет, что груз был отправлен через Германию самой «Почтой России»: «у них в Германии логистический хаб и так они работают, потому что прямое грузовое сообщение с РФ давно не работает нормально, угадайте почему».

Оставшиеся заказы для российских пользователей попробуют отправить «через другую схему», однако пока у команды Flipper Zero нет уверенности в том, что это сработает.

Напомню, что ранее у Flipper Zero уже возникали проблемы с PayPal: разработчики не могли вернуть 1,3 млн долларов, так как средства оказались заморожены на заблокированном без объяснения причин PayPal-аккаунте проекта.

В итоге им удалось вернуть 74% средств (980 000 долларов), хотя PayPal продолжает удерживать 350 000 долларов с формулировкой «to mitigate possible claims». Отмечалось, что «все заказы оплаченные с этих денег уже давно доставлены».