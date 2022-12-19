В этом рай­тапе я покажу, как про­водить ата­ку RBCD для зах­вата домена Active Directory. Но сна­чала мы деком­пилиру­ем нес­ложное при­ложе­ние на .NET для получе­ния дос­тупа к LDAP, а затем получим учет­ную запись поль­зовате­ля.

На­ша цель — зах­ватить тре­ниро­воч­ную машину Support с пло­щад­ки Hack The Box. Ее уро­вень слож­ности обоз­начен как лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.174 support.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

По резуль­татам ска­ниро­вания име­ем мно­го откры­тых пор­тов, что типич­но для сис­тем на базе ОС Windows:

  • 53 — служ­ба DNS;
  • 88 — служ­ба Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — служ­ба LDAP;
  • 445 — служ­ба SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

DNS ничего не дал, а вот SMB поз­воля­ет под­клю­чать­ся от име­ни гос­тя. Для работы я советую исполь­зовать CrackMapExec. К при­меру, получить спи­сок общих ресур­сов с соот­ветс­тву­ющи­ми раз­решени­ями мож­но парамет­ром --shares.

crackmapexec smb 10.10.11.174 -u guest -p '' --shares
Общие ресурсы
Об­щие ресур­сы
 

Точка входа

Под­клю­чаем­ся к обще­му ресур­су и смот­рим, что мы можем отту­да заб­рать.

smbclient //10.10.11.174/support-tools -N
Содержимое каталога support-tools
Со­дер­жимое катало­га support-tools

Боль­ше все­го, судя по наз­вани­ям фай­лов, нам инте­ресен UserInfo.exe.zip.

get UserInfo.exe.zip
Содержимое архива UserInfo.exe.zip
Со­дер­жимое архи­ва UserInfo.exe.zip

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