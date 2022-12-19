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Наша цель — захватить тренировочную машину Support с площадки Hack The Box. Ее уровень сложности обозначен как легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.174 support.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
По результатам сканирования имеем много открытых портов, что типично для систем на базе ОС Windows:
- 53 — служба DNS;
- 88 — служба Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC). Используется для операций взаимодействия контроллер — контроллер и контроллер — клиент;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — служба LDAP;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
DNS ничего не дал, а вот SMB позволяет подключаться от имени гостя. Для работы я советую использовать CrackMapExec. К примеру, получить список общих ресурсов с соответствующими разрешениями можно параметром
--shares.
crackmapexec smb 10.10.11.174 -u guest -p '' --shares
Точка входа
Подключаемся к общему ресурсу и смотрим, что мы можем оттуда забрать.
smbclient //10.10.11.174/support-tools -N
Больше всего, судя по названиям файлов, нам интересен
UserInfo..
get UserInfo.exe.zip
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