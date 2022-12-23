Бывший глава и основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX и фонда Alameda Research Сэм Бэн­кман‑Фрид был экстрагирован в США после ареста на Багамских островах. Здесь его сразу же освободили под залог в размере 250 000 долларов и отправили под домашний арест.

Напомню, что Бэн­кман‑Фрид был арестован властями Багамских островов (где он находился и ранее, так как там базировалась штаб‑квар­тира FTX) по запросу США 12 декабря 2022 года. Дело в том, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже выдвинула против него обвинения, утверждая, что он умышленно организовал мошенническую схему по обману инвесторов и незаконно использовал средства клиентов, которые вложили в биржу в общей сложности 1,8 млрд долларов. Прокуратура США, в свою очередь, тоже предъявила ряд обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Таким образом, в общей сложности основателю FTX грозит до 115 лет лишений свободы.

На этой неделе Бэн­кмана‑Фрида ожидаемо экстрагировали в США (на экстрадицию он согласился добровольно), где он практически сразу предстал перед судом. Здесь федеральный судья постановил, что основатель FTX будет освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов, и будет ожидать суда по восьми федеральным уголовным обвинениям в доме своих родителей под домашним арестом.

Интересно, что на выходе под залог адвокаты обвиняемого настаивали еще на Багамах: они просили установить сумму залога в размере 250 000 долларов и заявляли, что Бэнкман-Фрид страдает от «депрессии» и «бессонницы», ранее не имел судимостей и не намерен сбегать. Однако тогда судья счел, что риск побега слишком высок и отказал защите.

Теперь же Бэн­кман‑Фрид был освобожден под залог и подписку о невыезде прямо в здании суда, где также присутствовали его родители – профессора Стэндфордского университета. До следующего слушания, которое состоится 3 января 2023 года, Бэн­кман‑Фрид обязан оставаться под домашним арестом в доме родителей и носить электронный браслет для контроля за перемещениями.

Упомянутую подписку о невыезде (которая в данном случае представляет собой письменное обязательство обвиняемого явиться в суд) подписали как его родители, так и двое других лиц со «значительными активами». До грядущего слушания Бэнкман-Фрид обаян пройти консультацию у психолога, а также ограничить свои перемещения Северным округом Калифорнии, а также Южным и Восточным округами Нью-Йорка. Кроме того, до суда ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более 1000 долларов США.

Уже известно, что два других руководителя «рухнувших» компаний, Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, уже признали себя виновными по различным уголовным обвинениям, связанным с мошенничеством в FTX, и в настоящее время активно сотрудничают со следствием. Кэролайн Эллисон, которая до недавнего времени возглавляла Alameda Research, грозит до 110 лет тюрьмы.