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Наша цель — захватить учебную машину UpDown с площадки Hack The Box. Уровень сложности отмечен как средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.177 updown.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Мы нашли два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41. На веб‑сервере нас встречает чекер сайтов.
Главная страница раскрывает нам реальный домен —
siteisup.. Поэтому добавляем запись в файл
/:
10.10.11.177 updown.htb siteisup.htb
Затем я попытался послать запрос на свой простенький HTTP-сервер, который можно запустить командой
python3 . В итоге я получил ответ, содержащий страницу HTML в текстовом виде, а в логах своего сервера увидел следующий GET-запрос.
На сайте больше ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к сканированию.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL.
Запускаем ffuf:
ffuf -u 'http://siteisup.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Находим интересный каталог
dev и повторяем сканирование уже в нем.
ffuf -u 'http://siteisup.htb/dev/FUZZ' -w files_interesting.txt -t 256
И обнаруживаем репозиторий Git, а это явная точка входа.
Точка входа
Теперь нам нужно сдампить найденный репозиторий, для чего есть набор скриптов dvcs-ripper или специальное средство git-dumper. На этот раз воспользуемся вторым.
git-dumper http://siteisup.htb/dev/ dev
После загрузки репозитория нужно исследовать не только исходный код, но и внесенные изменения. Для удобства представления я использую программу gitk, которую надо открыть из директории, где расположен каталог
..
В репозитории находим файл
admin., который отсутствует на самом сайте, а это значит, что нам нужно найти новый сайт. Для этого с помощью ffuf просканируем поддомены. При запуске добавим параметр
-H — заголовок HTTP.
ffuf -u http://siteisup.htb/ -t 256 -w subdomains-top1million-110000.txt -H 'Host: FUZZ.siteisup.htb'
Находим поддомен
dev и добавляем его в файл
/.
10.10.11.177 updown.htb siteisup.htb dev.siteisup.htb
Но к сайту нет доступа.
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