Xakep #283. Змеиная пирамида
На «Хакере» в тестовом режиме появился раздел, где каждый желающий может заказать тест на проникновение для своей компании. Тесты на проникновение позволяют выявить слабые места инфраструктуры и заранее устранить их.
Небольшие и средние предприятия редко имеют свой отдел кибербезопасности или обслуживаются крупным интегратором. Это и не нужно: для повышения безопасности и немедленного устранения уязвимостей достаточно регулярно привлекать специалистов, а с остальным справится толковый и надежный системный администратор.
Приглашать неизвестную команду проверять свой сервис может быть опасно, а у крупных и известных компаний — многомиллионные ценники. «Хакер» начал принимать заказы на услуги аудита и пентеста, гарантируя качество и надежность своим именем.
Мы предлагаем:
- полностью сертифицированный у регулятора сервис;
- поиск уязвимостей в веб-приложениях;
- проверку и рекомендации по безопасности финансовых операций и платежей;
- проверку уровня защиты персональных данных, соответствие требованиям закона;
- проверку защищенности корпоративной сети и внешнего периметра.
Небольшая команда опытных специалистов — идеальное решение для малой и средней компании. Отправьте заявку сейчас, чтобы получить предложение.