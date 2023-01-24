На «Хакере» в тестовом режиме появился раздел, где каждый желающий может заказать тест на проникновение для своей компании. Тесты на проникновение позволяют выявить слабые места инфраструктуры и заранее устранить их.

Небольшие и средние предприятия редко имеют свой отдел кибербезопасности или обслуживаются крупным интегратором. Это и не нужно: для повышения безопасности и немедленного устранения уязвимостей достаточно регулярно привлекать специалистов, а с остальным справится толковый и надежный системный администратор.

Приглашать неизвестную команду проверять свой сервис может быть опасно, а у крупных и известных компаний — многомиллионные ценники. «Хакер» начал принимать заказы на услуги аудита и пентеста, гарантируя качество и надежность своим именем.

Мы предлагаем:

- полностью сертифицированный у регулятора сервис;

- поиск уязвимостей в веб-приложениях;

- проверку и рекомендации по безопасности финансовых операций и платежей;

- проверку уровня защиты персональных данных, соответствие требованиям закона;

- проверку защищенности корпоративной сети и внешнего периметра.

Небольшая команда опытных специалистов — идеальное решение для малой и средней компании. Отправьте заявку сейчас, чтобы получить предложение.