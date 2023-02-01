Представители «Яндекс» сообщили СМИ, что Алиса никогда не прослушивала пользователей «умных» устройств, а алгоритм, посредством которого микрофон включается без упоминания «Алисы», работает только в бета-версии, тестируемой самими сотрудниками компании.

Вопросы по поводу голосового помощника возникли в свете выпущенного недавно компанией отчета, посвященного итогам предварительного расследования утечки исходных кодов «Яндекса».

Напомню, что на прошлой неделе в сети появился дамп, содержавший 44,7 ГБ данных — исходные коды множества продуктов и сервисов компании, в том числе «Почты», «Такси», «Диска», «Алисы» и так далее. На прошлой неделе в «Яндексе» подтвердили факт утечки, причем, согласно сообщениям СМИ, речи о взломе компании не шло, а данные «слил» инсайдер.

В результате расследования этого инцидента разработчики обнаружили ряд «случаев серьезного нарушения политик компании», один из которых был связан с «Алисой». Отчет гласил, что «для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания Алисы».

В связи с этим, а также на основании оказавшихся в открытом доступе фрагментов кода, появились предположения, что «умные» колонки «Яндекса» могут подслушивать своих владельцев.

Как теперь сообщает РБК, в «Яндекс» прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что компания никогда не прослушивала пользователей «умных» устройств, а алгоритм, посредством которого микрофон включается без упоминания «Алисы», работает только в бета-версии, тестируемой сотрудниками компании.

«Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем «бету» для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в “бете”, и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей», — объяснили в компании.

Стоит отметить, что в «умных» колонках «Яндекса» также есть кнопка отключения микрофонов, которая «прекращает их работу на аппаратном уровне». Согласно официальной справке, ее нажатие обесточивает все микрофоны девайса, после чего устройство вообще перестает воспринимать любые звуки. Более подробное описание принципа работы этой кнопки можно найти в блоге «Яндекса» на «Хабре».