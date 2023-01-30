На прошлой неделе в сеть попали 44,7 ГБ данных из внутреннего репозитория «Яндекс». Компания сообщает, что уже проводит внутреннее расследование инцидента и «считает важным поделиться первыми результатами».

Напомню, что появившийся в сети дамп содержал исходные коды множества продуктов и сервисов компании, в том числе «Почты», «Такси», «Диска», «Алисы» и так далее. На прошлой неделе в «Яндексе» подтвердили факт утечки, причем, согласно сообщениям СМИ, речи о взломе компании не шло, а данные «слил» инсайдер.

Тогда в «Яндексе» подчеркивали, что репозитории нужны лишь для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей, и сообщали, что «не видят какой-либо угрозы для данных пользователей или работоспособности платформы».

Сегодня в блоге «Яндекса» появились первые результаты расследования инцидента.

«Опубликованные фрагменты действительно взяты из нашего внутреннего репозитория — инструмента, с помощью которого разработчики компании работают с кодом. При этом содержимое архива соответствует устаревшей версии репозитория — она отличается от актуальной версии, которая используется нашими сервисами. Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов. В то же время мы решили, что сложившаяся ситуация — повод провести масштабный аудит всего содержимого репозитория», — пишут в компании.

Увы, в ходе аудита обнаружилось несколько случаев серьезного нарушения политик компании, в том числе Принципов Яндекса и Правил корпоративной этики. В отчете приводится несколько примеров таких нарушений:

В коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Например, водителей — в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой.

Зафиксированы случаи, когда логику работы сервисов корректировали не алгоритмическим способом, а «костылями» (на языке разработчиков так называется временное решение, реализованное неоптимально и впопыхах). Через такие «костыли» исправляли отдельные ошибки системы рекомендаций, которая отвечает за дополнительные элементы поисковой выдачи, и регулировали настройки поиска по картинкам и видео.

В сервисе «Яндекс Лавка» существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере.

Наличие приоритетной поддержки для отдельных групп пользователей в сервисах «Такси» и «Еды».

Некоторые части кода содержали слова, которые никак не влияли на работу сервисов, но сами по себе оскорбительны для людей разных рас и национальностей.

Важно отметить, что опубликованные фрагменты кода содержат, в том числе, и тестовые алгоритмы, которые использовались только внутри «Яндекса» для проверки корректности работы сервисов. Например, для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания «Алисы».

В связи с этим представители компании признают, что им очень стыдно за случившееся и они должны принести извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация.

«Один из принципов “Яндекса” гласит: наша работа строится на принципах честности и прозрачности. Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или исходный код при определенных обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно. Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам. Считаем необходимым рассказать, почему такое происходило, и что в связи с этим мы намерены предпринимать», — говорят в «Яндексе».

Согласно отчету, большинство выявленных проблем было связано с попытками вручную внести в сервис улучшение или устранить ошибку. «Ошибки — часть жизни. Их не избежать, если у тебя не статичный, а постоянно развивающийся продукт», — отмечают в компании.

В компании долгое время практикуется подход Zero Bug Policy (политика нулевой терпимости к багам). Но теперь в «Яндексе» сообщили, что реализация этого подхода на практике приводила к тому, что часть багов исправлялись с помощью временных решений, устраняющих конкретную проблему или неправильный результат работы алгоритма. В будущем «Яндекс» сохранит Zero Bug Policy, но способы реализации будут пересмотрены.