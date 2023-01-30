Xakep #284. Атаки на AWS
На прошлой неделе в сеть попали 44,7 ГБ данных из внутреннего репозитория «Яндекс». Компания сообщает, что уже проводит внутреннее расследование инцидента и «считает важным поделиться первыми результатами».
Напомню, что появившийся в сети дамп содержал исходные коды множества продуктов и сервисов компании, в том числе «Почты», «Такси», «Диска», «Алисы» и так далее. На прошлой неделе в «Яндексе» подтвердили факт утечки, причем, согласно сообщениям СМИ, речи о взломе компании не шло, а данные «слил» инсайдер.
Тогда в «Яндексе» подчеркивали, что репозитории нужны лишь для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей, и сообщали, что «не видят какой-либо угрозы для данных пользователей или работоспособности платформы».
Сегодня в блоге «Яндекса» появились первые результаты расследования инцидента.
«Опубликованные фрагменты действительно взяты из нашего внутреннего репозитория — инструмента, с помощью которого разработчики компании работают с кодом. При этом содержимое архива соответствует устаревшей версии репозитория — она отличается от актуальной версии, которая используется нашими сервисами.
Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов. В то же время мы решили, что сложившаяся ситуация — повод провести масштабный аудит всего содержимого репозитория», — пишут в компании.
Увы, в ходе аудита обнаружилось несколько случаев серьезного нарушения политик компании, в том числе Принципов Яндекса и Правил корпоративной этики. В отчете приводится несколько примеров таких нарушений:
- В коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Например, водителей — в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой.
- Зафиксированы случаи, когда логику работы сервисов корректировали не алгоритмическим способом, а «костылями» (на языке разработчиков так называется временное решение, реализованное неоптимально и впопыхах). Через такие «костыли» исправляли отдельные ошибки системы рекомендаций, которая отвечает за дополнительные элементы поисковой выдачи, и регулировали настройки поиска по картинкам и видео.
- В сервисе «Яндекс Лавка» существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере.
- Наличие приоритетной поддержки для отдельных групп пользователей в сервисах «Такси» и «Еды».
- Некоторые части кода содержали слова, которые никак не влияли на работу сервисов, но сами по себе оскорбительны для людей разных рас и национальностей.
- Важно отметить, что опубликованные фрагменты кода содержат, в том числе, и тестовые алгоритмы, которые использовались только внутри «Яндекса» для проверки корректности работы сервисов. Например, для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания «Алисы».
В связи с этим представители компании признают, что им очень стыдно за случившееся и они должны принести извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация.
«Один из принципов “Яндекса” гласит: наша работа строится на принципах честности и прозрачности. Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или исходный код при определенных обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно.
Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам. Считаем необходимым рассказать, почему такое происходило, и что в связи с этим мы намерены предпринимать», — говорят в «Яндексе».
Согласно отчету, большинство выявленных проблем было связано с попытками вручную внести в сервис улучшение или устранить ошибку. «Ошибки — часть жизни. Их не избежать, если у тебя не статичный, а постоянно развивающийся продукт», — отмечают в компании.
В компании долгое время практикуется подход Zero Bug Policy (политика нулевой терпимости к багам). Но теперь в «Яндексе» сообщили, что реализация этого подхода на практике приводила к тому, что часть багов исправлялись с помощью временных решений, устраняющих конкретную проблему или неправильный результат работы алгоритма. В будущем «Яндекс» сохранит Zero Bug Policy, но способы реализации будут пересмотрены.
«В ходе анализа и обсуждения оказавшегося в открытом доступе кода мы вновь столкнулись с вопросами техноэтики. Насколько используемое решение соответствует общечеловеческой морали и нашим собственным принципам? Насколько решение понятно для наших пользователей и партнёров? Стало очевидно, что руководство компании уделяло мало внимания этим вопросам.
С вопросами техноэтики мы сталкивались и раньше. Например, в 2020 году в “Яндексе” решили, что поиск не должен помогать находить людей по фото, так как это нарушает их персональную безопасность. Или, например, был закрыт проект по оценке потенциальных заемщиков банков. На основе этих решений были сформулированы принципы и системный подход. Но другие проблемы не получили должного внимания.
Сегодня “Яндекс” возобновляет работу по формированию стандартов и принципов техноэтики. Они будут опубликованы на сайте компании и станут частью наших общих политик. Все фрагменты кода, которые противоречат им, будут исправлены.
При этом мы считаем важным сохранить внутри “Яндекса” открытую среду разработки, в частности – единый репозиторий. Она остается важнейшей частью нашей внутренней культуры. В ближайшее время мы создадим новую службу, которая будет отвечать за соответствие кода нашим принципам и политикам. Кроме того, мы уже переносим из репозитория все данные, которые не имеют отношения к алгоритмам и настройкам сервисов. Эти данные получат дополнительную защиту», — подытожили представители компании.