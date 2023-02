subnet 0. 0. 0. 0 netmask 128. 0. 0. 0 {

range 1. 0. 0. 10 1. 0. 0. 50 ;

option broadcast- address 255. 255. 255. 255 ;

option routers 1. 0. 0. 1 ;

default- lease- time 600 ;

max- lease- time 7200 ;

option domain- name "local" ;

option domain- name- servers 1. 0. 0. 1 ;

# send the routes for both the top and bottom of the IPv4 address space

option classless- routes 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 128, 1, 0, 0, 1 ;

option classless- routes- win 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 128, 1, 0, 0, 1 ;