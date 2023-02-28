ИБ-специалисты сообщили, что в открытом доступе опубликованы данные клиентов и сотрудников компании «СберЛогистика». В двух обнародованных файлах насчитывается 671 474 и 691 548 строк. В компании говорят, что уже проверяют информацию о возможной утечке.

По информации специалистов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), дамп опубликовали те же злоумышленники, которые ранее стояли за «сливами» данных онлайн-магазина «Вкусвилл», образовательной платформы GeekBrains, «Почты России» и многих других компаний и организаций.

Аналитики DLBI пишут, что «слитые» файлы содержат ФИО, номера телефонов, email-адреса и хешированные пароли (только для пользователей). По данным исследователей, информация была получена не ранее 3 февраля 2023 года, и утечка охватывает период с 16 февраля 2016 по 3 февраля 2023 года.

Telegram-канал in2security сообщает, что дамп содержит 142 083 уникальных email-адреса (11 854 почт на домене sblogistica.ru и 2047 на домене sberbank.ru), а также 675 549 уникальных телефонных номеров.

Представители «СберЛогистики» уже заявили СМИ, что проверяют информацию о возможной утечке.

«Мы проверяем информацию и ее достоверность. Подобные сообщения возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — говорят представители компании.

Также в Сбербанке прокомментировали распространяющиеся в сети слухи о взломе всех сервисов «Сбера», заявив, что «эта информация не соответствует действительности».