Операторы кардерского сайта BidenCash решили с размахом отметить годовщину своего ресурса. В честь «юбилея» администрация бесплатно разместила на хак-форуме XSS файл, содержащий информацию о 2,1 млн скомпрометированных банковских картах.

Напомню, что сайт BidenCash был запущен весной 2022 года и почти сразу заявил о себе аналогичной акцией: тогда операторы BidenCash решили бесплатно раздать всем желающим CSV-файл, содержащий имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и номера банковских карт, и таким образом прорекламировать свою платформу. Тогда специалисты сообщали, что в дампе можно найти данные примерно 6600 банковских картах, и около 1300 из них – это новые и действительные карты.

Еще одну бесплатную раздачу карт администрация кардерского ресурса провела осенью 2022 года. Тогда в рамках рекламной акции, направленной на привлечение новых пользователей, был опубликован новый бесплатный дамп с картами. Как сообщали аналитики компании Cyble, суммарно дамп содержал информацию о 1,2 млн карт со всего мира, со сроком действия между 2023 и 2026 годами.

В основном данные о картах были получены из веб-скиммеров: вредоносных скриптов, которые хакеры внедряют на страницы оформления заказов в интернет-магазинах. Такие скрипты воруют информацию о банковских картах и ​​прочие данные пользователей.

Как теперь сообщают специалисты Flashpoint, новый «юбилейный» дамп так же включает в себя имя и адрес держателя карты, а также личные финансовые данные: полный номер карты, срок ее действия, номер CVV и название банка.

Аналитики подсчитали, что срок действия около 70% «слитых» карт истекает в 2023 году. 50% карт принадлежат физическим или юридическим лицам из США, а еще около 5% были украдены у пользователей из Китая и Великобритании.

Исследователи говорят, что в настоящее время BidenCash входит в топ-5 кардерских магазинов по количеству карт, но их качество («жизнеспособность» карт) всегда важнее количества.

Этот бесплатный дамп BidenCash является одним из крупнейших за последний год (обычно в открытом доступе появляется не более 40 000 украденных карт за раз). Тем не менее, исследователи полагают, что, скорее всего, срок действия большинства обнародованных карт скоро истечет, или финансовые учреждения уже знают о связанном с ними мошенничестве.