Xakep #286. Sad Guard
На хакерском форуме, в открытом доступе опубликованы данные, якобы украденные у компании Acronis. В числе прочего дамп содержит файлы сертификатов, журналы команд, системные конфигурации и так далее. Согласно сообщениям СМИ, в компании факт утечки не подтверждают.
Одним из первых свежую утечку заметил Telegram-канал in2security. Сообщается, что за этой утечкой стоит тот же злоумышленник, который ранее на этой неделе выставил на продажу данные тайваньской компании Acer.
Исследователи пишут, что дамп содержит:
- различные файлы сертификатов;
- различные журналы команд;
- системные конфигурации;
- журналы системной информации;
- архивы их файловой системы;
- скрипты python для их базы данных maria.db;
- конфигурация резервного копирования;
- множество снапшотов операций резервного копирования.
Хотя официальных заявлений от представителей Acronis пока не поступало, вице-президент Acronis по коммуникациям Екатерина Турцева заявила изданию CNews, что «утечки нет».
«Был украден пароль. К софту Acronis это не имеет отношения», – добавила Екатерина Турцева. О каком именно пароле шла речь, кто его украл, когда и откуда, в компании не уточнили.