На хакерском форуме, в открытом доступе опубликованы данные, якобы украденные у компании Acronis. В числе прочего дамп содержит файлы сертификатов, журналы команд, системные конфигурации и так далее. Согласно сообщениям СМИ, в компании факт утечки не подтверждают.

Одним из первых свежую утечку заметил Telegram-канал in2security. Сообщается, что за этой утечкой стоит тот же злоумышленник, который ранее на этой неделе выставил на продажу данные тайваньской компании Acer.

Исследователи пишут, что дамп содержит:

различные файлы сертификатов;

различные журналы команд;

системные конфигурации;

журналы системной информации;

архивы их файловой системы;

скрипты python для их базы данных maria.db;

конфигурация резервного копирования;

множество снапшотов операций резервного копирования.

Хотя официальных заявлений от представителей Acronis пока не поступало, вице-президент Acronis по коммуникациям Екатерина Турцева заявила изданию CNews, что «утечки нет».