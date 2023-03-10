На хакерском форуме, в открытом доступе опубликованы данные, якобы украденные у компании Acronis. В числе прочего дамп содержит файлы сертификатов, журналы команд, системные конфигурации и так далее. Согласно сообщениям СМИ, в компании факт утечки не подтверждают.

Одним из первых свежую утечку заметил Telegram-канал in2security. Сообщается, что за этой утечкой стоит тот же злоумышленник, который ранее на этой неделе выставил на продажу данные тайваньской компании Acer.

Исследователи пишут, что дамп содержит:

  • различные файлы сертификатов;
  • различные журналы команд;
  • системные конфигурации;
  • журналы системной информации;
  • архивы их файловой системы;
  • скрипты python для их базы данных maria.db;
  • конфигурация резервного копирования;
  • множество снапшотов операций резервного копирования.

Хотя официальных заявлений от представителей Acronis пока не поступало, вице-президент Acronis по коммуникациям Екатерина Турцева заявила изданию CNews, что «утечки нет».

«Был украден пароль. К софту Acronis это не имеет отношения», – добавила Екатерина Турцева. О каком именно пароле шла речь, кто его украл, когда и откуда, в компании не уточнили.

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