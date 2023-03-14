Вымогательская группировка Lockbit хвастается тем, что якобы взломала компанию Maximum Industries, производящую детали для SpaceX, и похитила 3000 проприетарных чертежей, созданных инженерами Илона Маска.

Издание The Register сообщает, что хакеры угрожают «слить» похищенные данные 20 марта 2023 года, если их требования не будут выполнены, и они не получат выкуп. В этом случае злоумышленники обещают устроить аукцион и продать информацию «другим производителям».

«Я бы сказал, что нам повезло [взломать Maximum Industries], если бы подрядчики SpaceX были более разговорчивыми. Но, думаю, эти данные найдут своего покупателя очень быстро. Илон Маск, мы поможем продать твои наброски другим производителям, быстрее строй свой корабль и улетай», — пишет представитель Lockbit в блоге группировки в даркнете.

Судя по сообщению хакеров, Maximum Industries не собирается платить вымогателям. И хотя хакеры уверены, что легко продадут украденные чертежи, журналисты отмечают, что чертежи сами по себе могут не представлять большой ценности, ведь детали еще нужно изготовить и затем использовать, при этом не вызвав подозрений.

Стоит отметить, что пока ни SpaceX, ни Maximum Industries никак не прокомментировали заявления злоумышленников.