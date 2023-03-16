Европол, а также правоохранительные органы Германии (BKA) и США (ФБР), объявили о ликвидации криптовалютного миксер-сервиса ChipMixer, который, как утверждают власти, использовался хакерами, вымогателями и мошенниками для отмывания доходов. Предполагаемому создателю и оператору платформы уже предъявлены обвинения.

В рамках этой международной операции правоохранители конфисковали четыре сервера, 7 ТБ данных и криптовалюту (BTC) на сумму 46,5 млн долларов по текущему курсу. В итоге эта конфискация стала крупнейшим изъятием криптовалютных активов на счету Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

ChipMixer был одной из крупнейших миксеров и работал в даркнете с 2017 года, позволяя своим клиентам конвертировать свои средства в неотслеживаемые «фишки» (chips), которые затем переводились на «чистые» криптовалютные адреса, откуда активы уже можно было вывести в фиат.

Поскольку полиция захватила инфраструктуру сервиса, в том числе в Tor, теперь посетителям сайта демонстрируется баннер с сообщением об операции правоохранителей.

«Проведенное расследование предполагает, что платформа могла способствовать отмыванию 152 000 биткоинов (на сумму около 2,73 млрд евро по текущим оценкам) в криптоактивах, — говорится в пресс-релизе Европола. — Значительная часть этих средств связана с торговыми площадками в даркнете, вымогательскими группировками, незаконным оборотом товаров, закупкой материалов для сексуальной эксплуатации детей и украденными криптоактивами».

Сообщается, что власти обнаружили связь ChipMixer с незаконной деятельностью после изучения инфраструктуры даркнет-маркетплейса Hydra, закрытого правоохранителями в апреле 2022 года. По данным следствия, ChipMixer активно использовался такими вымогательскими группировками, как LockBit, Zeppelin, SunCrypt, Mamba и Dharma для отмывания полученных выкупов.

Кроме того, сообщается, что ChipMixer мог отмывать активы, украденные с неназванной крупной криптовалютной биржи после ее банкротства в прошлом году. Однако расследование этой деятельности пока не завершено.

BKA сообщает, что основной оператор ChipMixer уже идентифицирован, и в настоящее время его разыскивает ФБР, с целью привлечь к ответственности. По информации Министерства юстиции США, создателем и оператором платформы считается 49-летний житель Вьетнама Минь Куок Нгуен (Minh Quốc Nguyễn), которому уже предъявлены обвинения в отмывании денег, управлении нелицензионным бизнесом по переводу денег и краже личных данных.