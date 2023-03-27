Разработчики GitHub сообщили, что заменили приватный ключ RSA SSH, используемый для защиты Git-операций. В компании уверяют, что это лишь мера предосторожности, но замена понадобилась в силу того, что прошлый ключ был случайно опубликован в общедоступном репозитории.

В блоге представители GitHub признают, что на прошлой неделе выяснилось, что закрытый ключ RSA SSH для GitHub.com был ненадолго раскрыт в общедоступном репозитории.

«Мы немедленно приняли меры по сдерживанию распространения и начали расследование, чтобы понять первопричину [утечки] и ее последствия», — пишет Майк Хэнли, глава безопасности GitHub и старший вице-президент по инженерным вопросам.

Однако в компании не сообщают, когда именно ключ был раскрыт? и как долго он находится в открытом доступе. При этом GitHub уверяет, что «нет никаких оснований полагать», что раскрытым ключом злоупотребляли, подчеркивая, что все это лишь мера предосторожности.

Из-за замены ключа пользователи могут столкнуться с сообщением, приведенным ниже.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that a host key has just been changed. The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is SHA256:uNiVztksCsDhcc0u9e8BujQXVUpKZIDTMczCvj3tD2s. Please contact your system administrator. Add correct host key in ~/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Host key for github.com has changed and you have requested strict checking. Host key verification failed.

Разработчики говорят, что в этом случае нужно удалить старый ключ, выполнив команду $ ssh-keygen -R github.com или вручную обновить файл ~/.ssh/known_hosts , чтобы удалить старую запись.

Актуальные отпечатки ключей GitHub перечислены ниже.

SHA256:uNiVztksCsDhcc0u9e8BujQXVUpKZIDTMczCvj3tD2s (RSA);

SHA256:br9IjFspm1vxR3iA35FWE+4VTyz1hYVLIE2t1/CeyWQ (DSA — не рекомендуется);

SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM (ECDSA);

SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU (Ed25519).