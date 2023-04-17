Компания Microsoft тестирует новые объявления, отображающиеся прямо в меню «Пуск» для пользователей Windows, вошедших в локальные учетные записи. Теперь пользователям напоминают, что они могут войти в учетную запись Microsoft, воспользоваться бесплатным Microsoft 365, получить 5 ГБ места в облаке и так далее.

Тестированием рекламы в меню «Пуск» компания занимается как минимум с ноября 2022 года. Раньше таким способом продвигали облачное хранилище OneDrive, а также напоминали пользователям, что неплохо было бы создать и заполнить учетную запись Microsoft.

Как теперь сообщают представители компании, тестирование продолжилось и расширилось с релизом Windows 11 Insider Preview Build 23435 для пользователей программы Insider на канале Dev. Здесь следует отметить, что протестированные таким образом функции могут вообще никогда не пойти в релиз или подвергнуться серьезным изменениям.

Как рассказывают разработчики, новые объявления должны «подчеркнуть преимущества входа с учетной записью Microsoft». В список новых сообщений, тестируемых в этой сборке Windows Insider, вошли следующие предложения:

войти в учетную запись Microsoft, сделать резервную копию, после чего устройство станет более безопасным;

использовать Microsoft 365 бесплатно, войдя в учетную запись Microsoft, чтобы улучшить производительности и пользоваться облачным хранилищем;

обеспечить безопасность учетной записи, залогинившись и персонализировав параметры безопасности и профиля;

получать доступ к файлам из любого места (5 ГБ облачного хранилища бесплатно при входе в систему).

Судя по всему, в Microsoft работают и над возможностью отключения такой рекламы. Так, исследователь известный под псевдонимом PhantomOfEarth заметил, что в разделе «Персонализация» -> «Пуск» скоро будет доступна опция «Иногда показывать уведомления, связанные с учетной записью».

Напомню, что это далеко не первый эксперимент Microsoft по внедрению рекламы в собственные продукты. К примеру, минувшим летом пользователи обнаружили рекламу подписок Microsoft 365 Family в меню Office 2021.

За несколько месяцев до этого, весной 2022 года, компания внедрила рекламу прямо в «Проводник», чем вызвала недовольство пользователей. Правда, тогда в Microsoft сообщили, что произошла ошибка, и это был экспериментальный баннер, «который не предназначался для внешней аудитории».

В 2016 году Microsoft показывала рекламу OneDrive в приложении «Проводника». Также два года назад компания тестировала рекламу бесплатных веб-приложений Office прямо в строке меню Wordpad для Windows 10, а реклама Edge отображалась в меню «Пуск» Windows 10 каждый раз, когда пользователь искал конкурирующий браузер.