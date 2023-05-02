Хакеры утверждают, что им удалось скомпрометировать инфраструктуру дочерней компании Сбербанка, BI.ZONE, специализирующейся на управлении цифровыми рисками. Представители компании уверяют, что пострадала лишь виртуальная машина на внешнем хостинге, и данным клиентов ничто не угрожает.

По информации специалистов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), судя по опубликованной хакерами информации, им удалось заполучить SQL-дамп базы данных сайта bi.zone, работающего под управлением CMS Bitrix. В дампе содержатся, как данные зарегистрированных пользователей (имена, хешированные пароли, email-адреса), так и лиды (имена, телефоны, email-адреса, места работы).

«Нам предоставили на анализ несколько SQL-дампов из которых видно, что хакеры вероятно получили доступ к данным нескольких сайтов (часть из них в данный момент недоступна): cyberpolygon.com, bi.zone, cyberacademy.bi.zone, touch.bi.zone, aftt.bi.zone. Все дампы датируются апрелем этого года и в них, помимо настоящих данных, содержится много тестовых записей», — пишут исследователи в своем Telegram-канале.

В пресс-службе BI.ZONE сообщили, что опубликованные хакерами скриншоты — «это виртуальная машина на внешнем хостинге, на которой размещаются веб-страницы сайтов наших конференций». Подчеркивается, что эта виртуальная машина никак не связана с инфраструктурой компании, и ее клиентам ничто не угрожает.

В настоящее время проводится расследование случившегося.