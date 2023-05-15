В этом рай­тапе я покажу нес­коль­ко спо­собов, как искать скры­тый кон­тент на сай­те, затем мы про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в ути­лите dompdf и выпол­ним хит­рую инъ­екцию коман­ды ОС в скрипт, что­бы повысить при­виле­гии.

На­шей целью будет получе­ние рута на машине Interface с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности отме­чен как сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.200 interface.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­ли все­го два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.14.0.

По­это­му сра­зу обсле­дуем веб‑сер­вер и поищем потен­циаль­ные точ­ки вхо­да.

Главная страница сайта interface.htb
Глав­ная стра­ница сай­та interface.htb
 

Точка входа

Прос­матри­вая зап­рос в Burp History, находим новый под­домен.

Запрос в Burp History
Зап­рос в Burp History

До­бав­ляем най­ден­ный домен в файл /etc/hosts. Но при попыт­ке обра­тить­ся к нему получа­ем толь­ко сооб­щение о том, что файл не най­ден.

10.10.11.200 interface.htb prd.m.rendering-api.interface.htb
Результат выполнения запроса
Ре­зуль­тат выпол­нения зап­роса

Поп­робу­ем поис­кать скры­тые фай­лы и катало­ги. Я дол­гое вре­мя рекомен­довал для это­го ути­литу ffuf, но теперь перешел на feroxbuster.

При запус­ке исполь­зуем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания.
feroxbuster -u http://prd.m.rendering-api.interface.htb/ -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -d 1 -t 256
Результат сканирования каталогов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью feroxbuster

Наш­ли каталог vendor, но поиск внут­ри него ничего не дал. Тог­да я решил пов­торить ска­ниро­вание, но уже с помощью Burp Intruder: он пре­дос­тавля­ет боль­ше дан­ных для выбора нуж­ных стра­ниц.

Burp History — вкладка Positions
Burp History — вклад­ка Positions
Burp History — результат сканирования каталогов
Burp History — резуль­тат ска­ниро­вания катало­гов

В ито­ге находим каталог /api, который отве­чает кодом 404, но содер­жимое отве­та не такое же, как при зап­росе дирек­тории /vendor. Пос­коль­ку мы име­ем дело с API, выпол­няем новое ска­ниро­вание не толь­ко методом GET, но и методом POST. Вто­рой как раз и дал резуль­тат.

Burp History — вкладка Positions
Burp History — вклад­ка Positions
Burp History — результат сканирования API
Burp History — резуль­тат ска­ниро­вания API

Так обна­ружим одну конеч­ную точ­ку API — /api/html2pdf, которая сооб­щает о том, что нуж­но пре­дос­тавить парамет­ры в фор­мате JSON. Теперь вер­немся к катало­гу /vendor и в нем тоже поищем под­катало­ги.

Burp History — вкладка Positions
Burp History — вклад­ка Positions
Burp History — результат сканирования каталогов
Burp History — резуль­тат ска­ниро­вания катало­гов

На­ходим каталог dompdf. Если поис­кать это сло­во в Google, то най­дем репози­торий PHP-биб­лиоте­ки dompdf, кон­верти­рующей стра­ницы HTML в PDF.

 

Точка опоры

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