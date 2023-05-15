В этом рай­тапе я покажу нес­коль­ко спо­собов, как искать скры­тый кон­тент на сай­те, затем мы про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в ути­лите dompdf и выпол­ним хит­рую инъ­екцию коман­ды ОС в скрипт, что­бы повысить при­виле­гии.

На­шей целью будет получе­ние рута на машине Interface с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности отме­чен как сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 200 interface. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Наш­ли все­го два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.14.0.

По­это­му сра­зу обсле­дуем веб‑сер­вер и поищем потен­циаль­ные точ­ки вхо­да.

Точка входа

Прос­матри­вая зап­рос в Burp History, находим новый под­домен.

До­бав­ляем най­ден­ный домен в файл / etc/ hosts . Но при попыт­ке обра­тить­ся к нему получа­ем толь­ко сооб­щение о том, что файл не най­ден.

10. 10. 11. 200 interface. htb prd. m. rendering- api. interface. htb

Поп­робу­ем поис­кать скры­тые фай­лы и катало­ги. Я дол­гое вре­мя рекомен­довал для это­го ути­литу ffuf, но теперь перешел на feroxbuster.

При запус­ке исполь­зуем сле­дующие парамет­ры:

-u — URL;

— URL; -w — сло­варь;

— сло­варь; -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

feroxbuster -u http:/ / prd. m. rendering- api. interface. htb/ -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -d 1 -t 256

Наш­ли каталог vendor , но поиск внут­ри него ничего не дал. Тог­да я решил пов­торить ска­ниро­вание, но уже с помощью Burp Intruder: он пре­дос­тавля­ет боль­ше дан­ных для выбора нуж­ных стра­ниц.

В ито­ге находим каталог / api , который отве­чает кодом 404, но содер­жимое отве­та не такое же, как при зап­росе дирек­тории / vendor . Пос­коль­ку мы име­ем дело с API, выпол­няем новое ска­ниро­вание не толь­ко методом GET, но и методом POST. Вто­рой как раз и дал резуль­тат.

Так обна­ружим одну конеч­ную точ­ку API — / api/ html2pdf , которая сооб­щает о том, что нуж­но пре­дос­тавить парамет­ры в фор­мате JSON. Теперь вер­немся к катало­гу / vendor и в нем тоже поищем под­катало­ги.

На­ходим каталог dompdf . Если поис­кать это сло­во в Google, то най­дем репози­торий PHP-биб­лиоте­ки dompdf, кон­верти­рующей стра­ницы HTML в PDF.

Точка опоры