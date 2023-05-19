Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против россиянина Михаила Павловича Матвеева (якобы известного под никами Wazawaka, Uhodiransomwar, m1x и Boriselcin). Американские власти считают, что он причастен к операциям вымогателей Hive, LockBit и Babuk, нацеленным на жертв в США.

Сообщается, что суммарно выкупы, которые вымогатели требовали у своих жертв, составили около 400 000 000 долларов, а общие выплаты в итоге равнялись примерно 200 000 000 долларов.

Матвееву предъявлены обвинения в сговоре с целью передачи требований о выкупе, сговоре с целью повреждения защищенных компьютеров и умышленном повреждении защищенных компьютеров. Если он предстанет перед судом и будет признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Матвеев несет ответственность за несколько вариантов вымогательского ПО, с которыми он связан в качестве аффилированного лица, и активно атакует американские предприятия и критическую инфраструктуру, — заявили на пресс-конференции представители ФБР. — Атаки на критическую инфраструктуру включают атаки два правоохранительных органа: полицейское управление Проспект-парка в Нью-Джерси, и центральный полицейский департамент округа Колумбия».

Также, за проведение кибератак на американские организации, включая организации критической инфраструктуры США, больницы, школы и правоохранительные органы, Матвеев попал под санкции от Управления по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC).

«Матвеев громко заявлял о своей незаконной деятельности [в прошлом году Wazawaka дал иноверью изданию The Record]. Он рассказывал о своих киберпреступлениях в интервью со СМИ, раскрыл код эксплоита другим киберпреступникам и заявлял, что местные власти будут терпеть его незаконную деятельность», — пишут представители OFAC.

В итоге Государственный департамент объявил о вознаграждении в размере до 10 000 000 долларов США, которое американские власти готовы выплатить за любую информацию, которая может привести к аресту или осуждению Матвеева.