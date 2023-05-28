В среду, 31 мая (в 18:00 по московскому времени) приглашаем на ознакомительный вебинар, посвященный основам программирования микроконтроллеров.

Ведущим выступит Вик­тор Паперно, cертифицированный педагог лицея Академии «Яндекс». Виктор работал над программированием роботов в компании ForaRobotics, является бывшим сотрудником SberDevices, а в настоящее время работает в израильском стартапе MazeBolt, который специализируется на защите от DDOS-атак. Также он автор «Хакера» с 2014 года и знаком нашим читателям по многочисленным статьям.

На вебинаре ты получишь базовое пред­став­ление о том, как работа­ют умные устрой­ства, а акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также ты познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров, и в ходе занятия будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.

Вебинар не потребует специальных знаний, однако желательно знать хотя бы основы программирования на любом языке и понимать, что такое переменная, массив и циклы.

После занятия ты сможешь решить, интересен ли тебе полный курс программирования микроконтроллеров под руководством этого преподавателя.

Участие бесплатно, просто заполни форму по ссылке.