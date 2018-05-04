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Какую плату выбрать?
Когда неофит от IoT полезет в интернет, одним из первых модулей, которые он найдет, будет ESP8266. И действительно, он обладает массой достоинств: дешевый, много различных плат на его основе, позволяющих использовать его как самостоятельное устройство и подключать к сложным Arduino-based проектам. Но ESP8266, выпущенный в 2014 году, довольно быстро перестал удовлетворять запросы пользователей, и в 2015 году компания-разработчик Espressif выпускает новый микроконтроллер — ESP32.
Точно так же, как и в случае с ESP8266, разработчики создали довольно много плат, базирующихся на новом микроконтроллере. В данной статье все примеры тестировались и проверялись на плате MH-ET LIVE ESP32 DevKit. Плата для обзора была любезно предоставлена интернет-магазином Amperkot.
Начинаем программирование
Как и у любой платы, основанной на ESP32, у MH-ET LIVE ESP32 DevKit есть достаточно большой набор языков программирования. Во-первых, это Arduino C, во-вторых, Lua, а в-третьих и в-четвертых — MicroPython и Espruino. Про Espruino — сборку JS для программирования микроконтроллеров — уже рассказывалось в ][, но в той статье разбиралась работа только на плате Espruino Pico, заточенной под Espruino.
INFO
К сожалению, портирование Espruino на ESP32 еще не до конца завершено. Часть возможностей, например обновление по воздуху и Bluetooth, недоступна. Но так как Espruino — open source проект, любой может добавить свою функциональность.
Установка
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Скачиваем на официальном сайте свежую сборку Espruino. А если не доверяешь готовым сборкам, то можно собрать прошивку самостоятельно:
# Get the Espruino source code git clone https://github.com/espruino/Espruino.git cd Espruino # Download and set up the toolchain ('source' is important here) source scripts/provision.sh ESP32 # Clean and rebuild make clean && BOARD=ESP32 make
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Несмотря на то что мы будем программировать на JS, для установки все равно нужен Python, а конкретно
esptool.py. Повторяя свою предыдущую статью, скажу, что для его установки, при условии, что
Pythonуже установлен, достаточно набрать в консоли/терминале:
pip install esptool.
- В терминале перейти в папку с прошивкой. Кроме самого файла Espruino, здесь лежат файлы
bootloader.binи
partitions_espruino.bin. Это необходимые компоненты, но в некоторых сборках их может не быть, тогда их придется скачать отсюда.
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Запускаем процесс прошивки, не забыв изменить порт, указанный в данном примере, на свой, а также при необходимости указать другое имя прошивки. Здесь она называется
espruino_esp32.bin.
esptool.py \ --chip esp32 \ --port /dev/ttyUSB0 \ --baud 921600 \ --after hard_reset write_flash \ -z \ --flash_mode dio \ --flash_freq 40m \ --flash_size detect \ 0x1000 bootloader.bin \ 0x8000 partitions_espruino.bin \ 0x10000 espruino_esp32.bin
IDE
Разработчики Espruino создали свою IDE,
Espruino Web IDE. Эта программа распространяется через Chrome Web Store, также существуют нативные приложения для Windows (32 и 64).
Перед первым запуском нужно залезть в настройки, вкладка COMMUNICATIONS, и убедиться, что скорость общения выставлена на 115200, а также изменить поле Save on Send с No на Yes, иначе все программы после перезапуска слетят.
Теперь достаточно запустить IDE, подключиться к плате и набрать в консоли
1+2: если ты получил
3, значит, все настроено правильно и можно начинать полноценную работу.
Hello world
Во всех языках программирования, предназначенных или модифицированных для программирования микроконтроллеров, самая простая программа — так называемый
Blink, мигание встроенным светодиодом. Но это как-то скучно. Поэтому нашей первой программой станет программа для управления светодиодом с помощью веб-страницы. И действительно, JS — это же язык веба.
var wifi = require("Wifi");
wifi.startAP('EspruinoAP', { password: '0123456789', authMode: 'wpa2' },function() {
console.log(`AP started`);
});
function onPageRequest(req, res) {
var a = url.parse(req.url, true);
if (a.pathname=="/") {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.end("<H1><center>Hello, ][aker!</center></H1>");
} else if (a.pathname=="/on") {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end("Enable");
digitalWrite(D2, false);
} else if (a.pathname=="/off") {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end("Disable");
D2.write(true);
} else {
res.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end("404: Page "+a.pathname+" not found");
}
}
require("http").createServer(onPageRequest).listen(80);
Можно заметить, что синтаксис практически ничем не отличается от обычного JS. Давай разбираться, что же происходит в этой программе.
var wifi = require("Wifi")— для начала мы подгрузили необходимый нам модуль для работы с Wi-Fi. Логично будет задаться вопросом: а откуда мы его взяли? Допустим, есть встроенные в прошивку модули. А если нам нужно загрузить с какого-нибудь внешнего сайта? Функция
requireподдерживает синтаксис вида
require("https://github.com/espruino/EspruinoDocs/blob/master/devices/PCD8544.js");, а WebIDE для поиска модулей онлайн, по умолчанию используется
https://www.espruino.com/modules.
- Следующий блок кода отвечает за поднятие точки доступа с именем EspruinoAP и паролем 0123456789. В случае успешного запуска в консоль выводится соответствующее сообщение.
- Функция
onPageRequest— собственно сам веб-сервер. В этой функции разбирается адрес и проверяется, что нужно сделать, в зависимости от запроса:
- если загружается первая страница —
/, то вернуть 200-й заголовок и сообщение типа
text/html«Hello, ][aker!», в обрамлении HTML-тегов;
- если загружается страница включения —
/on, то вернуть 200-й заголовок и сообщение Enable, а также включить светодиод. Заметим, что используется привычная Arduin’щикам функция
digitalWrite(pin, value);
- небольшое отличие в случае страницы выключения —
/off, для выключения светодиода используется не функция
digitalWrite(pin, value), а метод
write(value);
- во всех остальных случаях возвращаем ошибку «404 — Page Not Found».
- если загружается первая страница —
- А последняя строка собственно поднимает сервер, с внутренней функцией
onPageRequest, на 80-м порте.
Важно заметить, что мы можем возвращать различный контент: обычный текст, HTML, XML и так далее.
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baragoz
04.05.2018 at 13:13
Все круто, но я бы вот про выбор биометрического датчика для входной двери в квартиру почитал. Умный дом — это ж не только розетки и лампы. Плюс управление кондиционером к лету, чтобы к приходу с работы делал +21