Интерес к интернету вещей растет с каждым днем, свои курсы по технологии IoT запустили и Cisco, и Samsung. Но большинство этих курсов базируются на собственном железе компаний, довольно дорогом, в то время как практически все то же самое можно сделать на гораздо более дешевом железе самостоятельно, получив при этом массу удовольствия и полезных навыков.

Какую плату выбрать?

Когда неофит от IoT полезет в интернет, одним из первых модулей, которые он найдет, будет ESP8266. И действительно, он обладает массой достоинств: дешевый, много различных плат на его основе, позволяющих использовать его как самостоятельное устройство и подключать к сложным Arduino-based проектам. Но ESP8266, выпущенный в 2014 году, довольно быстро перестал удовлетворять запросы пользователей, и в 2015 году компания-разработчик Espressif выпускает новый микроконтроллер — ESP32.

Точно так же, как и в случае с ESP8266, разработчики создали довольно много плат, базирующихся на новом микроконтроллере. В данной статье все примеры тестировались и проверялись на плате MH-ET LIVE ESP32 DevKit. Плата для обзора была любезно предоставлена интернет-магазином Amperkot.

Сколько процессорных ядер у ESP32? Одно, зачем ему больше?

Два, меньше уже не делают

ESP32 — это серия из четырех чипов с одним и двумя ядрами

Начинаем программирование

Как и у любой платы, основанной на ESP32, у MH-ET LIVE ESP32 DevKit есть достаточно большой набор языков программирования. Во-первых, это Arduino C, во-вторых, Lua, а в-третьих и в-четвертых — MicroPython и Espruino. Про Espruino — сборку JS для программирования микроконтроллеров — уже рассказывалось в ][, но в той статье разбиралась работа только на плате Espruino Pico, заточенной под Espruino.

INFO К сожалению, портирование Espruino на ESP32 еще не до конца завершено. Часть возможностей, например обновление по воздуху и Bluetooth, недоступна. Но так как Espruino — open source проект, любой может добавить свою функциональность.

Установка

Скачиваем на официальном сайте свежую сборку Espruino. А если не доверяешь готовым сборкам, то можно собрать прошивку самостоятельно: # Get the Espruino source code git clone https://github.com/espruino/Espruino.git cd Espruino # Download and set up the toolchain ('source' is important here) source scripts/provision.sh ESP32 # Clean and rebuild make clean && BOARD=ESP32 make Несмотря на то что мы будем программировать на JS, для установки все равно нужен Python, а конкретно esptool.py . Повторяя свою предыдущую статью, скажу, что для его установки, при условии, что Python уже установлен, достаточно набрать в консоли/терминале: pip install esptool . В терминале перейти в папку с прошивкой. Кроме самого файла Espruino, здесь лежат файлы bootloader.bin и partitions_espruino.bin . Это необходимые компоненты, но в некоторых сборках их может не быть, тогда их придется скачать отсюда. Запускаем процесс прошивки, не забыв изменить порт, указанный в данном примере, на свой, а также при необходимости указать другое имя прошивки. Здесь она называется espruino_esp32.bin . esptool.py \ --chip esp32 \ --port /dev/ttyUSB0 \ --baud 921600 \ --after hard_reset write_flash \ -z \ --flash_mode dio \ --flash_freq 40m \ --flash_size detect \ 0x1000 bootloader.bin \ 0x8000 partitions_espruino.bin \ 0x10000 espruino_esp32.bin

IDE

Разработчики Espruino создали свою IDE, Espruino Web IDE . Эта программа распространяется через Chrome Web Store, также существуют нативные приложения для Windows (32 и 64).

Перед первым запуском нужно залезть в настройки, вкладка COMMUNICATIONS, и убедиться, что скорость общения выставлена на 115200, а также изменить поле Save on Send с No на Yes, иначе все программы после перезапуска слетят.

Теперь достаточно запустить IDE, подключиться к плате и набрать в консоли 1+2 : если ты получил 3 , значит, все настроено правильно и можно начинать полноценную работу.

Какую платформу для разработки прошивок ESP32 рекомендуют использовать Espressif, AWS IoT и Google Cloud IoT? Ubuntu LTS

Mongoose OS

Kolibri OS

Hello world

Во всех языках программирования, предназначенных или модифицированных для программирования микроконтроллеров, самая простая программа — так называемый Blink , мигание встроенным светодиодом. Но это как-то скучно. Поэтому нашей первой программой станет программа для управления светодиодом с помощью веб-страницы. И действительно, JS — это же язык веба.

var wifi = require("Wifi"); wifi.startAP('EspruinoAP', { password: '0123456789', authMode: 'wpa2' },function() { console.log(`AP started`); }); function onPageRequest(req, res) { var a = url.parse(req.url, true); if (a.pathname=="/") { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); res.end("<H1><center>Hello, ][aker!</center></H1>"); } else if (a.pathname=="/on") { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end("Enable"); digitalWrite(D2, false); } else if (a.pathname=="/off") { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end("Disable"); D2.write(true); } else { res.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end("404: Page "+a.pathname+" not found"); } } require("http").createServer(onPageRequest).listen(80);

Можно заметить, что синтаксис практически ничем не отличается от обычного JS. Давай разбираться, что же происходит в этой программе.

var wifi = require("Wifi") — для начала мы подгрузили необходимый нам модуль для работы с Wi-Fi. Логично будет задаться вопросом: а откуда мы его взяли? Допустим, есть встроенные в прошивку модули. А если нам нужно загрузить с какого-нибудь внешнего сайта? Функция require поддерживает синтаксис вида require("https://github.com/espruino/EspruinoDocs/blob/master/devices/PCD8544.js"); , а WebIDE для поиска модулей онлайн, по умолчанию используется https://www.espruino.com/modules .

— для начала мы подгрузили необходимый нам модуль для работы с Wi-Fi. Логично будет задаться вопросом: а откуда мы его взяли? Допустим, есть встроенные в прошивку модули. А если нам нужно загрузить с какого-нибудь внешнего сайта? Функция поддерживает синтаксис вида , а WebIDE для поиска модулей онлайн, по умолчанию используется . Следующий блок кода отвечает за поднятие точки доступа с именем EspruinoAP и паролем 0123456789 . В случае успешного запуска в консоль выводится соответствующее сообщение.

и паролем . В случае успешного запуска в консоль выводится соответствующее сообщение. Функция onPageRequest — собственно сам веб-сервер. В этой функции разбирается адрес и проверяется, что нужно сделать, в зависимости от запроса: если загружается первая страница — / , то вернуть 200-й заголовок и сообщение типа text/html «Hello, ][aker!», в обрамлении HTML-тегов; если загружается страница включения — /on , то вернуть 200-й заголовок и сообщение Enable, а также включить светодиод. Заметим, что используется привычная Arduin’щикам функция digitalWrite(pin, value) ; небольшое отличие в случае страницы выключения — /off , для выключения светодиода используется не функция digitalWrite(pin, value) , а метод write(value) ; во всех остальных случаях возвращаем ошибку «404 — Page Not Found».

— собственно сам веб-сервер. В этой функции разбирается адрес и проверяется, что нужно сделать, в зависимости от запроса: А последняя строка собственно поднимает сервер, с внутренней функцией onPageRequest , на 80-м порте.

Важно заметить, что мы можем возвращать различный контент: обычный текст, HTML, XML и так далее.