Содержание статьи
- С чего все началось?
- А чем эта плата лучше?
- И что, только официальная плата?
- Подготовка к работе
- Прошивка контроллера
- Взаимодействие с платой
- Начинаем разработку
- Hello world
- Радужный мир
- Монитор. Рисование, письмо и каллиграфия
- Настраиваем Wi-Fi и управляем через сайт
- Управление моторами
- Интернет вещей
- Заключение
С чего все началось?
Все началось с кампании на Kickstarter. Дэмьен Джордж (Damien George), разработчик из Англии, спроектировал микроконтроллерную плату, предназначенную специально для Python. И кампания «выстрелила». Изначально была заявлена сумма в 15 тысяч фунтов стерлингов, но в результате было собрано в шесть с половиной раз больше — 97 803 фунта стерлингов.
А чем эта плата лучше?
Автор проекта приводил целый ряд преимуществ своей платформы в сравнении с Raspberry Pi и Arduino:
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Мощность — MP мощнее в сравнении с микроконтроллером Arduino, здесь используются 32-разрядные ARM-процессоры типа STM32F405 (168 МГц Cortex-M4, 1 Мбайт флеш-памяти, 192 Кбайт ОЗУ).
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Простота в использовании — язык MicroPython основан на Python, но несколько упрощен, для того чтобы команды по управлению датчиками и моторами можно было писать буквально в несколько строк.
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Отсутствие компилятора — чтобы запустить программу на платформе MicroPython, нет необходимости устанавливать на компьютер дополнительное ПО. Плата определяется ПК как обычный USB-накопитель — стоит закинуть на него текстовый файл с кодом и перезагрузить, программа тут же начнет исполняться. Для удобства все-таки можно установить на ПК эмулятор терминала, который дает возможность вписывать элементы кода с компьютера непосредственно на платформу. Если использовать его, тебе даже не придется перезагружать плату для проверки программы, каждая строка будет тут же исполняться микроконтроллером.
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Низкая стоимость — в сравнении с Raspberry Pi платформа PyBoard несколько дешевле и, как следствие, доступнее.
- Открытая платформа — так же как и Arduino, PyBoard — открытая платформа, все схемы будут находиться в открытом доступе, что подразумевает возможность спроектировать и создать подобную плату самому в зависимости от потребностей.
И что, только официальная плата?
Нет. При всех своих достоинствах PyBoard (так называется плата от разработчика MicroPython) — довольно дорогое удовольствие. Но благодаря открытой платформе на многих популярных платах уже можно запустить MicroPython, собранный специально для нее.
В данный момент существуют версии:
- для BBC micro:bit — британская разработка, позиционируется как официальное учебное пособие для уроков информатики;
- Circuit Playground Express — разработка известной компании Adafruit. Это плата, включающая в себя светодиоды, датчики, пины и кнопки. По умолчанию программируется с помощью Microsoft MakeCode for Adafruit. Это блочный (похожий на Scratch) редактор «кода»;
- ESP8266/ESP32 — одна из самых популярных плат для IoT-разработки. Ее можно было программировать на Arduino C и Lua. А сегодня мы попробуем установить на нее MicroPython.
Подготовка к работе
Перед тем как писать программы, необходимо настроить плату, установить на нее прошивку, а также установить на компьютер необходимые программы.
INFO
Все примеры проверялись и тестировались на следующем оборудовании:
- плата NodeMCU ESP8266-12E;
- драйвер моторов L293D;
- I2C-дисплей 0,96″ 128 × 64;
- Adafruit NeoPixel Ring 16.
Прошивка контроллера
Для прошивки платы нам понадобится Python. Точнее, даже не он сам, а утилита esptool, распространяемая с помощью pip. Если у тебя установлен Python (неважно, какой версии), открой терминал (командную строку) и набери:
pip install esptool
После установки esptool надо сделать две вещи. Первое — скачать с официального сайта версию прошивки для ESP8266. И второе — определить адрес платы при подключении к компьютеру. Самый простой способ — подключиться к компьютеру, открыть Arduino IDE и посмотреть адрес в списке портов.
Для облегчения восприятия адрес платы в примере будет
/dev/ttyUSB0, а файл прошивки переименован в
esp8266.bin и лежит на рабочем столе.
Открываем терминал (командную строку) и переходим на рабочий стол:
cd Desktop
Форматируем плату:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
Если при форматировании возникли ошибки, значит, нужно включить режим прошивки вручную. Зажимаем на плате кнопки reset и flash. Затем отпускаем reset и, не отпуская flash, пытаемся отформатироваться еще раз.
И загружаем прошивку на плату:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266.bin
Взаимодействие с платой
Все взаимодействие с платой может происходить несколькими способами:
- через Serial-порт;
- через web-интерпретатор.
При подключении через Serial-порт пользователь в своем терминале (в своей командной строке) видит практически обычный интерпретатор Python.
Для подключения по Serial есть разные программы. Для Windows можно использовать PuTTY или TeraTerm. Для Linux — picocom или minicom. В качестве кросс-платформенного решения можно использовать монитор порта Arduino IDE. Главное — правильно определить порт и указать скорость передачи данных 115200.
picocom /dev/ttyUSB0 -b115200
Кроме этого, уже создано и выложено на GitHub несколько программ, облегчающих разработку, например EsPy. Кроме Serial-порта, он включает в себя редактор Python-файлов с подсветкой синтаксиса, а также файловый менеджер, позволяющий скачивать и загружать файлы на ESP.
Но все перечисленные способы хороши лишь тогда, когда у нас есть возможность напрямую подключиться к устройству с помощью кабеля. Но плата может быть интегрирована в какое-либо устройство, и разбирать его только для того, чтобы обновить программу, как-то неоптимально. Наверное, именно для таких случаев и был создан WebREPL. Это способ взаимодействия с платой через браузер с любого устройства, находящегося в той же локальной сети, если у платы нет статического IP, и с любого компьютера, если такой IP присутствует. Давай настроим WebREPL. Для этого необходимо, подключившись к плате, набрать
import webrepl_setup
Появится сообщение о статусе автозапуска WebREPL и вопрос, включить или выключить его автозапуск.
WebREPL daemon auto-start status: enabled
Would you like to (E)nable or (D)isable it running on boot?
(Empty line to quit)
>
После ввода q появляется сообщение о выставлении пароля доступа:
To enable WebREPL, you must set password for it
New password (4-9 chars):
Вводим его, а затем подтверждаем. Теперь после перезагрузки мы сможем подключиться к плате по Wi-Fi.
Так как мы не настроили подключение платы к Wi-Fi-сети, она работает в качестве точки доступа. Имя Wi-Fi-сeти — MicroPython-******, где звездочками я заменил часть MAC-адреса. Подключаемся к ней (пароль —
micropythoN).
Открываем WebREPL и нажимаем на Connect. После ввода пароля мы попадаем в тот же интерфейс, что и при прямом подключении. Кроме этого, в WebREPL есть интерфейс для загрузки файлов на плату и скачивания файлов на компьютер.
INFO
Среди файлов, загруженных на плату, есть стандартные:
boot.py— скрипт, который загружается первым при включении платы. Обычно в него вставляют функции для инициализации модулей, подключения к Wi-Fi и запуска WebREPL;
main.py— основной скрипт, который запускается сразу после выполнения
boot.py, в него записывается основная программа.
Начинаем разработку
Hello world
Принято, что первой написанной на новом языке программирования должна быть программа, выводящая Hello world. Не будем отходить от традиции и выведем это сообщение с помощью азбуки Морзе.
import machine
import time
pin = machine.Pin(2,machine.Pin.OUT)
def dot_show():
pin.off()
time.sleep(1)
pin.on()
def dash_show():
pin.off()
time.sleep(2)
pin.on()
Hello_world = '**** * *-** *-** --- *-- --- *-* *-** -**'
for i in Hello_world:
if i=="*":
dot_show()
elif i=='-':
dash_show
else:
time.sleep(3)
time.sleep(0.5)
Итак, что же происходит? Сначала подключаются библиотеки: стандартная Python-библиотека time и специализированная machine. Эта библиотека отвечает за взаимодействие с GPIO. Стандартный встроенный светодиод располагается на втором пине. Подключаем его и указываем, что он работает на выход. Если бы у нас был подключен какой-нибудь датчик, то мы бы указали режим работы IN.
Следующие две функции отвечают за включение и выключение светодиода на определенный интервал времени. Наверное, интересно, почему я сначала выключаю светодиод, а потом включаю? Мне тоже очень интересно, почему сигнал для данного светодиода инвертирован… Оставим это на совести китайских сборщиков. На самом деле команда
pin.off() включает светодиод, а
pin.on() — отключает.
Ну а дальше все просто: заносим в переменную Hello_world нашу строчку, записанную кодом Морзе, и, пробегаясь по ней, вызываем ту или иную функцию.
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