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warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.201 bagel.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Нашли три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.8;
- 5000 и 8000 — веб‑сервер Python 3.10.9.
На SSH делать нечего, поэтому сразу переходим к изучению веб‑сервера. Как показал отчет, на порте 8000 мы угадали имя домена —
bagel..
Точка входа
Видим, что целевая страница передается в параметре
page. В таком случае первым делом нужно проверить возможность включения произвольного файла путем обхода каталогов. Для теста пробуем прочитать файлы
/ или
/.
curl 'http://bagel.htb:8000/?page=../../../../etc/passwd'
Сразу же удалось прочитать файл!
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