В этом рай­тапе я покажу, как ревер­сить биб­лиоте­ку .NET DLL, что­бы най­ти уяз­вимость в ней. По пути про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость LFI в веб‑сай­те, а при повыше­нии при­виле­гий задей­ству­ем тех­нику GTFOBins для при­ложе­ния .NET, запущен­ного в Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.201 bagel.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­ли три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.8;
  • 5000 и 8000 — веб‑сер­вер Python 3.10.9.

На SSH делать нечего, поэто­му сра­зу перехо­дим к изу­чению веб‑сер­вера. Как показал отчет, на пор­те 8000 мы уга­дали имя домена — bagel.htb.

Главная страница http://bagel.htb:8000
Глав­ная стра­ница http://bagel.htb:8000
 

Точка входа

Ви­дим, что целевая стра­ница переда­ется в парамет­ре page. В таком слу­чае пер­вым делом нуж­но про­верить воз­можность вклю­чения про­изволь­ного фай­ла путем обхо­да катало­гов. Для тес­та про­буем про­читать фай­лы /etc/passwd или /etc/hosts.

curl 'http://bagel.htb:8000/?page=../../../../etc/passwd'
Содержимое файла /etc/passwd
Со­дер­жимое фай­ла /etc/passwd

Сра­зу же уда­лось про­читать файл!

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