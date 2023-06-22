СМИ сообщили, что в Минцифры рассматривают возможность отменить блокировку сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России.

Журналисты, со ссылкой на собственный источник в отрасли, сообщают, что «Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях».

В числе таких условий источник перечислил следующие: видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, а также не должен находиться в прокате в кинотеатрах и «содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ».

Проблемы с кинопрокатом В РФ наблюдаются на фоне специальной военной операции, так как после ее начала многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, включая Disney, Warner Bros, Netflix и Sony Pictures, приостановили работу и прокат своего контента в России.

Напомню, что на прошлой неделе стало известно, что депутаты направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать в России легальные файлообменные сервисы для размещения медиаконтента из недружественных стран.