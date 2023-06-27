Xakep #289. Взлом в воздухе
В среду, 28 июня (в 18:00 по московскому времени) приглашаем на повторный
ознакомительный вебинар, посвященный основам программирования микроконтроллеров.
Ведущим вновь выступит Виктор Паперно, сертифицированный педагог лицея Академии «Яндекс». Виктор работал над программированием роботов в компании ForaRobotics, является бывшим сотрудником SberDevices, а в настоящее время работает в израильском стартапе MazeBolt, который специализируется на защите от DDOS-атак.
Также Виктор является автором «Хабра» и «Хакера», и знаком нашим читателям по многочисленным статьям.
Статьи
С некоторыми статьями Виктора ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на вебинар, но статьи полезные и они помогут уже сейчас погрузиться в тему.
На вебинаре ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, а акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также ты познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров, и в ходе занятия будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.
Вебинар не потребует специальных знаний, однако желательно знать хотя бы основы программирования на любом языке и понимать, что такое переменная, массив и циклы.
Также на вебинаре ты узнаешь, как будут проходить занятия на курсе, который стартует в августе, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.