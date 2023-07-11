В среду, 12 июля 2023 года (18:30 по московскому времени) состоится третий ознакомительный вебинар, посвященный основам программирования микроконтроллеров.

Ведущим вновь выступит Вик­тор Паперно, сертифицированный педагог лицея Академии «Яндекс». Виктор работал над программированием роботов в компании ForaRobotics, является бывшим сотрудником SberDevices, а в настоящее время работает в израильском стартапе MazeBolt, который специализируется на защите от DDOS-атак.

Также Виктор является автором «Хабра» и «Хакера», и знаком нашим читателям по многочисленным статьям.

На вебинаре ты получишь базовое пред­став­ление о том, как работа­ют умные устрой­ства, а акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также ты познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров, и в ходе занятия будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.

Вебинар не потребует специальных знаний, однако желательно знать хотя бы основы программирования на любом языке и понимать, что такое переменная, массив и циклы.

Регистрация на вебинар уже открыта и совершенно бесплатна, нужно только заполнить форму по ссылке.

Занятия на курсе по программированию микроконтроллеров стартуют 2 августа 2023 года и будут доступны для слушателей с любой подготовкой. Обучение продлится шесть недель (шесть уроков по два академических часа).

Полная стоимость обучения — 12 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%.