В этом рай­тапе я покажу, как экс­плу­ати­ровать SQL-инъ­екцию в SQLite, обра­щаясь к базе через веб‑сокет. Так­же поревер­сим при­ложе­ние на Python 3, ском­пилиро­ван­ное для Linux, и повысим при­виле­гии на целевой машине, про­экс­плу­ати­ровав уяз­вимость в бил­дере Python.

На­ша цель — зах­ват тре­ниро­воч­ной машины Socket с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.206 socket.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

По резуль­татам ска­ниро­вания име­ем три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52;
  • 5789 — сер­вер Python 3, отве­чающий по WebSockets.

SSH ничего не даст, с веб‑сокета­ми тоже пока что ничего не ясно, поэто­му про­ходим на основной сайт. Как вид­но из http-title, выпол­няет­ся редирект на адрес http://qreader.htb. Добавим этот домен в файл /etc/hosts и откро­ем в бра­узе­ре.

10.10.11.206 socket.htb qreader.htb
Главная страница сайта qreader.htb
Глав­ная стра­ница сай­та qreader.htb
 

Точка входа

На стра­нице видим ссыл­ки для ска­чива­ния исполня­емых фай­лов для Windows и Linux.

Раздел загрузки приложения
Раз­дел заг­рузки при­ложе­ния

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

Открыть комментарии
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии