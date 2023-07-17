Наша цель — захват тренировочной машины Socket с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.206 socket.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
По результатам сканирования имеем три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.52;
- 5789 — сервер Python 3, отвечающий по WebSockets.
SSH ничего не даст, с веб‑сокетами тоже пока что ничего не ясно, поэтому проходим на основной сайт. Как видно из
http-title, выполняется редирект на адрес
http://. Добавим этот домен в файл
/ и откроем в браузере.
10.10.11.206 socket.htb qreader.htb
Точка входа
На странице видим ссылки для скачивания исполняемых файлов для Windows и Linux.
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее