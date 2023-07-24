На прошлой неделе пользователь Reddit с ником kaefer_kriegerin опубликовал в сабреддите игры World of Warcraft фальшивый анонс о введении в игру некоего «Glorbo». На самом деле никакого Glorbo не существует, и таким образом пользователи разоблачили сайт, который использует ИИ и автоматически собирает контент с Reddit, публикуя его с минимальными изменениями.

Дело в том, что участники сабреддита World of Warcraft заметили, что автоматический сбор контента с Reddit практикуют разные игровые издания и попытались вывести ботов на чистую воду, публикуя сообщения о фейковых новинках в игре.

«Я так взволнован, они наконец-то представили Glorbo!!! — писал kaefer_kriegerin в своем троллинговом «анонсе». — Честно сказать, новая функция так меня радует! Я очень хочу, чтобы крупные новостные сайты, управляемые ботами, опубликовали статью об этом. Должен сказать, что с тех пор, как в Hearthstone начали намекать на это в 1994 году [игра вышла в 2014 году. Прим. ред.], было очевидно, что рано или поздно Glorbo введут и в World of Warcraft».

Подыгрывая kaefer_kriegerin, к посту присоединились комментаторы, например, сообщавшие о том, что скоро «команда разработчиков нового Glorbo для World of Warcraft проведет AMA».

Вскоре новость о Glorbo действительно появилась на сайте с игровыми новостями The Portal, которым управляет компания Z League. Текст на сайте просто повторял оригинальный пост Reddit, добавляя в него бессмысленные подробности, в том числе из комментариев. Стоит отметить, что его автор, Lucy Reed (вероятно, это имя бота), написала более 80 статей в тот день.

В итоге новости об эксперименте пользователей Reddit и Glorbo стали быстро распространяться в социальных сетях, после чего The Portal удалил свой пост с сайта, а затем и вообще весь контент, связанный с World of Warcraft.

Зачем вообще автоматизировать парсинг контента с Reddit? Скорее всего, контент на The Portal повышает значимость Z League в результатах поисковой выдачи Google. Судя по всему, это просто способ неэтичной поисковой оптимизации, позволяющий повысить рейтинги. Кроме того, это повышает вероятность того, что люди посетят сайт Z League, которая спонсирует игровые турниры, с это принесет компании коммерческую выгоду.

Издание ArsTechnica отмечает, что неясно, какую именно технологию использует Z League для сбора данных с Reddit, но некоторые API больших языковых моделей и доступных моделей с весами вполне способны справиться с этой задачей в сочетании с кастомными скриптами.

Иронично, но уже после того как информация об эксперименте пользователей широко разошлась по сети, еще один бот Z League по имени Ashley Beam написал автоматическую статью о происходящем с заголовком «Игроки World of Warcraft (WoW) реагируют на контент, созданный ИИ, на популярных игровых сайтах».