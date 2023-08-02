Компания Canon выпустила предупреждение для владельцев принтеров, заявив, что конфиденциальные настройки для подключения к Wi-Fi не стираются автоматически во время сброса. Поэтому клиентам рекомендуется вручную удалять их перед продажей, ремонтом или выбрасыванием принтеров, чтобы предотвратить попадание данных в чужие руки.

Как и многие современные принтеры, устройства Canon могут подключаться к Wi-Fi. Для этого пользователь должен указать SSID, пароль, а в некоторых случаях еще и дополнительную информацию, такую ​​как тип сети (WPA3, WEP и другие), IP-адрес локальной сети, MAC-адрес и так далее.

Казалось бы, выполнения обычного сброса к заводским настройкам, возвращающего все настройки к значениям по умолчанию, будет достаточно, чтобы удалить настройки Wi-Fi, однако на этой неделе Canon предупредила, что это не так.

Около 200 моделей принтеров Canon сохраняют настройки Wi-Fi даже после сброса к заводским настройкам (список моделей доступен здесь).

Раскрытие информации о подключении к сети Wi-Fi может помочь злоумышленникам получить несанкционированный доступ к сети владельца принтера, к которой было подключено устройство.

«Конфиденциальную информацию о настройках подключения к Wi-Fi, хранящуюся в памяти струйных принтеров (домашних и офисных большого формата), нельзя удалить через обычный процесс инициализации», — говорят в компании.

В итоге специалисты Canon предлагают удалять настройки Wi-Fi вручную, если принтер «может оказаться в руках третьих лиц, например, при ремонте, сдаче в аренду или утилизации». Так, для очистки устройства пользователи Canon должны:

сбросить все настройки (Reset settings ‐> Reset all);

включить беспроводную локальную сеть (LAN);

сбросить все настройки еще раз.

Для принтеров Canon, у которых нет специальной функции сброса, нужно выполнить следующе шаги: