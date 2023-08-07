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Поможет мне в этом тренировочная машина Agile с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.203 agile.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел всего два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.9p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0. Как обычно в такой ситуации, сразу идем смотреть веб.
Нас встречает стартовая страница Nginx, а это значит, что основной сайт расположен либо в другом каталоге, либо на другом домене. Попробуем его найти, для этого просканируем каталоги с помощью feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
feroxbuster -u http://10.10.11.203/ -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -d 2 -t 256
В результате сканирования находим редирект на домен
superpass.. Добавляем его в файл
/ и проверяем.
10.10.11.203 agile.htb superpass.htb
Точка входа
На сайте есть возможность зарегистрироваться и авторизоваться. Сделаем это, чтобы расширить область тестирования.
Теперь нам доступен онлайновый сервис для хранения учетных данных.
Нам нужно протестировать максимально возможное число функций сервиса. Создаем тестовую запись и экспортируем пароли.
Файл скачивается автоматически, просмотрим весь процесс в Burp History.
Имя файла для скачивания передается в параметре
fn на странице
download. Стоит проверить, можно ли выполнить обход каталога и получить другой произвольный файл.
Получаем содержимое файла
/, а это значит, что на сайте есть уязвимость LFI.
Точка опоры
LFI
Первым делом, когда обнаруживаем LFI, нужно проверить все файлы, которые могут содержать интересную информацию. На GitHub можно найти много таких словарей, а перебирать по ним будем с помощью Burp Intruder.
В результате ничего особенного не нашли, только из файла
/ узнаем о наличии тестовой версии сайта на домене
test., а также получим переменные окружения процесса из файла
/.
Переменные окружения раскрыли нам пользователя
www-data, от имени которого работает сервис. Интересна и переменная
CONFIG_PATH, где указан файл настроек
/. Но при попытке прочитать его получаем ошибку Bad Request.
Иногда при отображении ошибок приложение может раскрывать пути к файлам, в которых произошла ошибка. Поэтому попробуем скачать несуществующий файл
/.
Приложение предоставило большой вывод, в котором и присутствует путь к исполняемому файлу сайта:
/app/app/superpass/views/vault_views.py
Моей первой идеей было получить
SECRET_KEY от Flask, чтобы можно было вручную генерировать идентификаторы сессии других пользователей и получать сохраненные пароли. Но в этом случае секретный ключ Flask не был явно задан.
Flask Werkzeug
При регистрации и авторизации можно добиться ошибки Flask, что дает нам возможность запросить дебаг‑консоль Werkzeug. Но проблема в том, что она защищена девятизначным PIN-кодом.
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