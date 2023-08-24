Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, в том, что они помогали преступникам (включая северокорейскую группировку Lazarus) в отмывании украденной криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов США. Шторм был арестован в Вашингтоне, а Семенову обвинения предъявили заочно.

Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе».

В результате против миксер-сервиса ввели санкции: заблокированы оказались вся собственность и имущественные интересы Tornado Cash (находящиеся в США или во владении или под контролем лиц из США), о них теперь необходимо сообщить в OFAC. Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах лишились возможности вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 и более процентов, также были «забанены».

Власти заявляли, что санкции связаны с тем, что через Tornado Cash прошли средства, похищенные хакерами в результате взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства полученные в результате компрометации блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время компрометации криптовалютного моста Nomad.

Как теперь сообщает Министерство юстиции США, один из основателей миксера, 34-летний Роман Шторм, был арестован в минувшую среду в штате Вашингтон, где он проживает. Другой обвиняемый, 35-летний Роман Семенов, гражданин России, по-прежнему остается на свободе. Управление по контролю за иностранными активами объявило о санкциях против Семенова, которые наложены за оказание поддержки правительству Северной Кореи.

Считается, что Шторм и Семенов основали Tornado Cash в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым, которого арестовали в Нидерландах в августе прошлого года по обвинению в отмывании денег.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Economic Emergency Powers Act). Максимальное наказание по каждому из этих обвинений составляет 20 лет тюремного заключения.

Также основателей Tornado Cash обвиняют в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, и максимальное наказание в этом случае составляет до пяти лет лишения свободы.

«Даже после того, как [создатели Tornado Cash] узнали, что группировка Lazarus отмывает украденную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через их миксер-сервис, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы сократить его использование в незаконных целях», — заявляет заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).